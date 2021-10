První značka přiznala, že vyřazení ručního řazení ji připravilo o zákazníky, vrátí ho do nabídky před 3 hodinami | Petr Prokopec

Od automobilek obvykle slýcháme, že s manuálním řazením končí, protože o něj zákazníci nestojí. Nemáme pocit, že by to zejména u některých modelů byla pravda a přesně tuto domněnku nyní potvrdil sám Horacio Pagani.

Pagani Huayra je tu na trhu již dlouhých 10 let, však slavnostní odhalení proběhlo už v březnu 2011 na ženevském autosalonu. Italská automobilka v mezičase kupé nahradila roadsterem, stejně jako doplnila variantu BC i několik dalších specialit. Zároveň však začala pracovat také na nástupci, který by měl dorazit již příští rok se zatím zřejmě jen interním označením C10. A Pagani u něj plánuje velkou změnu - vůz už nebude k dispozici jen s automatickou převodovkou.

Horacio Pagani již dříve naznačoval, že manuální převodovku si dnes žádá většina zákazníků a nyní své myšlenky rozvedl v rozhovoru pro magazín Quattroruote. V něm potvrdil, že Huayra nebyla nikdy a pro nikoho k dispozici s ručním řazením, dvanáctiválcový motor byl propojen se zadními koly pouze skrze sedmistupňovou sekvencí s pádly pod volantem. Ta se objeví také u nástupce, ovšem jen jako alternativa. Prim by měl hrát právě manuál, který Pagani vrací do standardní nabídky - jinak je v posledních letech nadělilo pouze na přání pár specialitám jako Zondě Aether na fotkách níže.

Hlavní důvod? Pagani tím podle Horacia přichází o zákazníky, další sporťák s automatem prostě nechtějí. „Jsou tu někteří zákazníci, kteří nekoupili Huayru, protože jsme nenabídli manuál. Moje publikum chce při řízení cítit emoce. Nezajímá je jen ryzí výkon či čas potřebný pro přeřazení,” vysvětluje zakladatel automobilky a dodává: „Některé dnešní automaty, jako jsou dvojspojky Ferrari, se staly tak dokonalými, že ovládat je ručně nebo ponechat vše automatice je skoro to samé. Když si ale chcete zajezdit v neděli ráno, chcete být vtaženi do děje.”

Inspirací byl pro Paganiho zjevně i nový projekt geniálního konstruktéra mistrovských formulí, který jej také přiměl krotit nárůsty výkonů. „Podívejte se na T.50 Gordona Murrayho. Je vyprodaná, i když má jen 650 koní. Je ale lehká, má manuál a točivý dvanáctiválec. Nepotřebujete 2 000 koní, abyste rozvášnili řidiče,” říká dále Pagani a potvrzuje, že výkon novinky nepůjde nad 900 koní: „Na autě je moje jméno, jméno mých dětí a jméno mého táty. Nemohu být nezodpovědný,” dodává jako důvod, proč výkony nechce hnát do absurdních výšin, ač by nepochybně mohl.

Něco takového je v moderním automobilovém světě zcela neobvyklé, zvláště pak v kombinaci s ručně řazenými převodovkami. Ty u jiných výrobců spíše mizí v propadlišti dějin s odvoláním na nezájem. Podle nás to tak ale není, fandů manuálů je pořád dost i u jiných výkonných. Při dnešním tlaku na spotřebu a emise CO2 jsou ale automaty kontrolovatelnější a navíc se do nich vejde více rychlostí. Manuály jsou tak sice konstrukčně jednodušší, ale nesou s sebou pokuty za vyšší emise. Automobilky tak raději dají přednost regulacím a část zákazníků oželí, Pagani si to zjevně dovolit nemůže, prodává pár desítek aut za rok.

Italové tedy se smrtí manuálu nepočítají, spárovat jej hodlají s šestilitrovým twin-turbem. Tato pohonná jednotka bude opětovně pocházet z produkce AMG, oproti stávajícímu dvanáctiválci M158 však bude řádně modernizována. Zajímavé pak je, že motor nebude hybridizován, i přesto se však automobilka nebojí stále přísnějších emisních norem. Jakým způsobem toho dosáhne, zatím není jisté. Je ale velmi možné, že pohonná jednotka bude disponovat deaktivací minimálně poloviny válců i eko-režimem, který bude jistou kličkou na úředníky. Na bližší podrobnosti si ovšem musíme počkat.

Zdroj: [https://www.quattroruote.it/news/nuovi-modelli/premium/2021/10/21/horacio_pagani_vi_racconto_tutti_i_segreti_della_c10_l_erede_della_huayra.html Quattroruote]

