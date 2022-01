Původní Lada Niva se začala prodávat v Japonsku, dostala nové, pro Čechy legrační jméno před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ruská legenda nejenže se zdá být nesmrtelnou na trzích, na kterých už působí, „na stará kolena” se znovu dostává i na odbytiště, ze kterých dávno zmizela. Tím posledním je země vycházejícího slunce.

Lada Niva je nejen u nás legendou. Rok po svém debutu v roce 1977 totiž zamířila na pařížský autosalon a následně dominovala evropským prodejům aut s pohonem všech kol. V této kategorii jí - věřte, nebo nevěřte - patřil více jak 40procentní podíl na trhu. Kromě toho se jednalo o jediný vůz pocházející z tehdejšího Sovětského svazu, který se prodával v Japonsku. V důsledku tohoto zájmu se přitom Lada rozhodla upřednostnit zahraniční klientelu před domácí, která tak stejně jako kdysi Češi v případě Škody museli na nový vůz čekat klidně i roky.

Jak je známo, historie se ráda opakuje. I v současné době je tedy Niva prodávána na řadě zahraničních trhů, a to navzdory přísnějším emisním normám, kterým její 1,7litrový motor archaické konstrukce vyhovuje jen s obtížemi. Mimo svou domovinu navíc nemíří jen skrze oficiální showroomy, nýbrž i přes specializované dovozce. Ti přitom slaví nemalé úspěchy jak v Německu či Velké Británii, tak nově i ve zmiňovaném Japonsku. Do země vycházejícího sluce ovšem Niva míří pod trochu jiným názvem.

Za vývozem stojí společnost Sumotori, která byla ve Vladivostoku založena již v roce 1998 a jejíž specializací je upevňování rusko-japonských vztahů. Vlastně tak nepřekvapí, že si Ladu Niva vzala pod svá křídla. Co ale již zarazit může, to je onen nový název. Do Země vycházejícího slunce totiž ruská legenda míří jako VLADA 4x4. Zachováno tedy zůstalo obchodní označení modelu z doby, kdy na trhu byl Chevrolet Niva. Koncern GM však ze společného podniku odstoupil, načež Rusové oba vozy sjednotili pod shodný název.

Niva Travel, což je onen americko-ruský model, je přitom v Japonsku k mání taktéž, nicméně pod svým obvyklým označením. Dáno je to i tím, že jeho šedý import si vzala na starost společnost Le Parnass. Sumotori se nicméně rozhodlo uctít Vladivostok, jehož první písmeno přiřadilo k Ladě. Firma pak zároveň dodává, že mělo dojít i na jisté modifikace, nic konkrétního ale již nezaznělo. Zvenčí přitom žádné rozdíly nejsou patrné, zachováno pak zůstalo i levostranné řízení, ač Japonci užívají to pravostranné.

Se změnou názvu nicméně přichází i nemalé zdražení. Sumotori si totiž za přejezd Japonského moře, které má na šířku maximálně 900 kilometrů, účtuje více než dvojnásobek původní ceny. Třídveřová Niva v Rusku startuje na 693 900 rublech (cca 194 000 Kč), což je ve své podstatě pakatel. Jako „Vláďa“ je však k mání od 2,98 milionu yenů (asi 558 000 Kč). Cenu pak sice částečně ospravedlňuje našlapaná výbava, ovšem i tak zkrátka Japonci v případě zájmu pořádně prohnou.

Vitalij Verkeenko, šéf společnosti Sumotori, přitom doufá, že ročně se mu povede prodat alespoň 250 kusů. To by i přes výrazné navýšení ceny nemusel být až takový problém. Zda ale plány klapkou, zjistíme až časem. Aktuálně tak už jen dodáme, že standardem je naprosto vše od vyhřívaných předních sedadel přes klimatizaci až po ochranu podvozku. Připlatit se pak dá maximálně za 16palcová litá kola a maskáčovou barvu.

