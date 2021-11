Radikálně nový vzhled bestselleru Suzuki předčasně odhalen, kontroverzní design hází za hlavu před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Přímo automobilka jej odhalovat teprve začala, fotky nemaskovaných aut připravených k expedici ale ukazují vše. Čekat tak můžeme nejen novou platformu, ale především nový design, který nebude rozdělovat publikum na dva tábory.

Na sklonku tohoto měsíce Škoda představí faceliftovaný Karoq. Nicméně ještě o par dnů dříve, konkrétně 25. listopadu, bude debutovat jiné, a to zcela nové SUV určené evropským trhům. Jednat se bude o třetí generaci Suzuki S-Cross, jež svou životní dráhu odstartovalo v roce 2006 ještě pod označením SX4. Japonská automobilka přitom původně očekávala, že prodávat jej bude pouze na starém kontinentu. Nicméně díky nadmíru pozitivnímu ohlasu z dalších zemí se nakonec S-Cross dostal i do Číny, Indie, Indonésie či do domoviny Suzuki.

Globální bude i novinka, byla nachytána během transportu. Jelikož ji automobilka ani neobalila ochrannou plachtou, víme již s předstihem, co nás čeká. A je nutné hned na úvod zmínit, že ve srovnání s předchůdcem tu máme opravdu diametrální změny. S-Cross třetí generace totiž naroste ve všech směrech, aby ještě více vynikl rozdíl oproti modelu Vitara. Zároveň ale nemá přerůst větší SUV Across, které je přepracovanou Toyotou RAV4 a jež na délku měří 4,6 metru.

Kromě velkorysejších proporcí se změní i design, neboť automobilka chce zákazníky nechat definitivně zapomenout na poměrně kontroverzní facelift z roku 2017, který vozu dodal poněkud barokní tvary. Čelní partie zahrnující rozměrnější masku a úzké světlomety tak vypadají patřičně agresivně, zatímco z profilu novinka již nepřipomíná hatchback na chůdách, nýbrž pravověrné SUV. Dozadu se pak nastěhují propojená světla, která vůz opticky rozšiřují. Díky členitosti víka zavazadelníku pak i z tohoto úhlu vypadá dravě.

S ohledem na tyto změny asi nepřekvapí přítomnost nové platformy Heartect, jíž bude S-Cross sdílet se Suzuki Vitara nové generace. S touto architekturou pak nejspíše stejně jako u současného provedení bude spojen už jen 1,4litrový benzinový čtyřválec BoosterJet doplněný 48voltovým elektrickým okruhem. Toto ústrojí přitom zákazníci mohou spojit s šestistupňovým manuálem, stejně jako se šestistupňovým automatem. Zda tomu tak ale bude i nadále, je ve hvězdách.

Stejně tak můžeme spekulovat o volbě pohonu 4x2 či 4x4 nebo o výkonu, jenž momentálně činí 129 koní. Dá se nicméně předpokládat, že s ohledem na absenci dalších jednotek Suzuki výše zmíněné varianty ponechá v nabídce, přičemž motoru dost možná pár koníků přidá. To jsme se ale již dostali na pole spekulací, které raději opustíme. Koneckonců od slavnostního debutu a tedy i podrobnější tiskové zprávy nás dělí už jen devět dní.

Suzuki zatím odhalilo pouze světlo nové generace modelu S-Cross. Foto: Suzuki



I z něj jsou zásadní změny oproti stávajícímu provedení na těchto fotkách patrné, více ukáží špionážní záběry prakticky nemaskovaných hotových aut níže. Foto: Suzuki

Zdroj: SuzukiGarage@Instagram

Petr Prokopec

