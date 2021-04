Reakce automobilek na snížení dotací na elektromobily jen připomíná, jakým zlem jsou před 2 hodinami | Petr Miler

Když zavedete dotace na elektrická auta, lidé se k nim dostanou levněji, ano? Máme-li soudit z vývoje ve Velké Británii, pak ani ne, zejména úplné zrušení dotací na dražší vozy má pozoruhodný efekt.

Nekonstatujeme to poprvé, ale jakékoli dotace jsou zlo. Nemuselo by tomu tak být, kdyby se lidé chovali čestně, správně nebo alespoň tak, jak zákonodárci čekají, jenže to se bohužel neděje. Lidé se chovají jako nejmenovaný český premiér, kterému když dáte možnost postavit soukromý ubytovací komplex na oko psaný na malou firmu, aby získal dotaci na jeho stavbu, klidně to udělá, i když dílo ve skutečnosti patří jednomu z největších a nejbohatších holdingů v zemi.

V principu tytéž věci se dějí kdekoli, kam stát přijde s měšcem plným peněz, které „nikomu” nepatří. Ve skutečnosti samozřejmě patří, patří vám, nejsou ale ani toho, kdo je dává, ani toho, kdo je bere. A protože z cizího krev ani v 21. století neteče, zachází se s těmito penězi tak, že pomáhají komukoli, jen ne tomu, komu pomoci měly.

Další důkaz nepřichází z Olbramovic, ale z Velké Británie, kde dávali a vlastně stále dávají docela štědré dotace na pořízení elektrického auta. Do února si lidé mohli pořídit libovolný takový vůz v ceně do 50 tisíc liber (cca 1,5 milionu korun) a získali dotaci ve výši 3 tisíce liber (cca 90 tisíc Kč) na jeho pořízení. Pěkná sedmiprocentní sleva pro kupujícího, řeknete si možná. Houby s octem, říká další vývoj.

V březnu se totiž vláda Borise Johnsona rozhodla tyto dotace snížit. Auto musí stát nejvýše 35 tisíc liber (cca 1,04 milionu Kč) a dotace činí 2 500 liber (asi 75 tisíc Kč). Procentně to vychází podobně, jenže s nastaveným cenovým limitem se najednou většina elektrických aut nekvalifikuje. Pardon, ona se nekvalifikovala, najednou se kvalifikuje.

Automobilky se přes odpor k nastaveným pravidlům nové realitě přizpůsobily a ceny prostě snížily. Jasně, kdyby šlo o to, že nějaký vůz stál 36 tisíc liber a teď stojí 34 995, nedivil by se nikdo, ale tak to není. Zdaleka není.

S poslední trochou do mlýna přichází Nissan, který svůj Leaf ve verzi 62kWh e+ Tekna zlevnil na 32 445 liber z původních 37 710 liber. Stojí tedy najednou, zničehonic o 5 265 tedy neskutečných 157 tisíc Kč méně. A nechce více než základní znalosti matematiky, abyste si spočítali, že zákazníci si auto přes snížení dotace o 15 tisíc korun si člověk koupí úplně ten samý vůz zásadně levněji - asi o 142 tisíc.

Shoda okolností? Nenechte se mýlit, je to jen poslední vlaštovka ze zlevňovacího hejna. K velmi podobným krokům se odhodlal Opel nebo Citroën, které zlevnily svá auta tak, aby se dostala pod 35tisícovou hranici. A udělalo to i BMW, které i3 zlevnilo o 6 tisíc liber a i3s dokonce o 7 500 liber (224 tisíc Kč), aby se do limitu vešlo. To je skoro čtvrt milionu korun, velké peníze jakýmkoli smysluplným pohledem.

A ne, ještě nekončíme, zlevňovala i Kia, která spolu se slevou vytvořila speciální verzi e-Nira a protože Ford Mustang Mach-E, VW ID.4 a Volvo XC40 Recharge najednou vypadají s cenovkou nad 35 tisíc liber jako moc drahá auta, čeká se od nich zlevnění též.

I kdyby ale nepřišlo, jsou provedené změny jasným důkazem toho, co také dotace dělají - udržují ceny uměle vysoko a peníze těch, kteří si tato auta nekupují (a nakonec i těch, kteří je kupují) hrnou do kapes automobilek a prodejců, nikoli zákazníků. Prodávající si totiž najednou mohou dovolit držet cenu uměle výše - však tu výslednou dostane na snesitelnou úroveň „někdo jiný”. A pokud je najednou možné snížit cenu auta až o 224 tisíc Kč „and call it a day”, jak by možná řekli autoři těchto úprav ceníků v Británii, ukazuje to jen, jak velkým zlem tady dotace jsou a co ve skutečnosti dělají.

Stačilo snížit dotace a cenovou hranici pro jejich přidělení na nové elektrické auto ve Velké Británii a Nissan Leaf rázem přijde zákazníka o 142 tisíc levněji. A není zdaleka jediný. Foto: Nissan

