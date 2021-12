Renault se rozhodl pohřbít jméno Mégane, při českých cenách nová generace nemá šanci bodovat před 4 hodinami | Petr Prokopec

Býval to naprostý bestseller značky a i když dosavadní generace nebyla dvakrát povedená, pořád u nás oslovovala tisíce lidí ročně. To si u čistě elektrické novinky s prťavými akumulátory za ceny okolo 1 milionu korun nedovedeme představit.

Renault Mégane kdysi býval jednou z nejzářivějších evropských hvězd. Kupříkladu v roce 2004 se na starém kontinentu prodalo 465 778 exemplářů, zatímco u takové Škody Octavia byly evidovány pouze třetinové registrace. Od té doby se nicméně mnohé změnilo. Loni tak již Mégane oslovil jen 74 536 lidí, zatímco mladoboleslavského bestselleru bylo prodáno 180 902 kusů. A jelikož letošek vyznívá pro francouzského zástupce ještě hůře, je jisté, že na návrat na výsluní může Renault zapomenout. Poděkovat za to nicméně může jen sám sobě.

Francouzi totiž na sklonku letošního léta představili nové provedení, které má s dosavadním hatchbackem má společný jen název. Na platformě CMF-EV totiž dorazil elektrický kříženec hatchbacku a SUV, u kterého na ceny startující na současných 450 tisících Kč můžeme zapomenout. A to přesto, že novinka je menší než dosavadní provedení. V případě hatchbacku bylo totiž možné počítat s délkou 4 359 milimetrů a rozvorem 2 669 mm, zatímco sedan se natáhl dokonce na 4 632 mm, respektive 2 711 mm mezi nápravami.

Mégane E-Tech, jak zní název novinky, má ovšem na kontě 4,21metrovou délku a 2,7metrový rozvor. Renault tak de facto udělal krok zpět, přestože hmotnost vzrostla na nemalých 1 624 kilogramů. Tolik navíc váží varianta s prťavými bateriemi o kapacitě 40 kWh, které jsou ekvivalentem zhruba 10litrové nádrže nafty. Pokud nicméně zatoužíte po provedení se 60 kWh, což je pořád jen obdoba 15litrové nádrže, musíte již počítat s 1 725 kg. O ty se pak sice stará elektromotor o výkonu 220 koní místo 130, jde však jen o slabé zadostiučinění.

O novince se tedy rozhodně nedá uvažovat jako o plnohodnotném rodinném automobilu, se kterým bez problému zvládnete cestu na 200 kilometrů vzdálenou chatu a zase zpátky bez nabíjení. To je ostatně disciplína, ve které selhává i taková Škoda Enyaq s bateriemi o kapacitě 82 kWh. Její reálný dojezd se totiž pohybuje okolo 350 km, což je v příkrém rozporu s továrními údaji. Renault pak verzi EV40 přisuzuje dojezd 300 km a variantě EV60 470 km, ovšem jen dle laboratorního cyklu WLTP. Sami si lépe spočítáte, kolik ujedete s podobným autem na 10 resp. 15 litrů nafty. Takových 200 resp. 300 km? To by mohlo odpovídat realitě.

Mizerný oslňující dojezd nicméně není jedinou zásadní slabinou vozu, místo toho můžeme poukázat na cenu. Základ s menším paketem totiž startuje na sumě 890 tisíc korun, přičemž v té chvíli můžete počítat s výbavou Equilibre a především s možností rychlodobíjení při maximálním výkonu 85 kW. S větším paketem je pak sice spojena kapacita až 130 kW, stejně jako i výbavové stupně Techno a Iconic, platit však budete 1 010 000 Kč, 1 085 000 Kč nebo 1 160 000 Kč.

Jelikož dotace na elektromobility jsou u nás minimální, je při výše uvedených cenách jisté, že Mégane je v Česku prakticky mrtev. Většinu registrací totiž budou mít na svědomí dealeři a pobočky mezinárodních firem s francouzskými majiteli, u nichž lze počítat s jistou národní hrdostí. Jakkoliv tedy loňských 1 009 registrací dosluhujícího Renaultu Mégane nebylo zrovna úspěchem, ta opravdová tragédie teprve přijde.

Renault Mégane E-Tech má možná šmrnc a v případě verze EV60 lze počítat s 220 koňmi, tím však pozitiva vlastně končí. Dále tu již máme ne zrovna okouzlující dojezd a hlavně šílené ceny, které v Česku pořád s malou baterkou o 60 kWh kapacity startují nad 1 milionem Kč. Foto: Renault

