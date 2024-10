Renault ukázal sexy nový kombík. Je to hybrid, ale úplně jiný, než by vás napadlo před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Když jsme tohle auto viděli poprvé, říkali jsme si něco ve stylu: Zajímavé, ale bude to další bateriový elektrický nesmyl. Omyl, jeho technické pojetí je přece jen zajímavější, i když na elektřině pořád staví.

Příští týden začne pařížský autosalon na místě, které na rozdíl od toho ženevské uhádnete bez váhán. Ten se zjevně po delší době bude těšit alespoň nějaké pozornosti publika, neboť na své půdě hostí řadu výrobců. Ti sice tradičním motor show postupně dávají sbohem, letos ale zjevně učinili aspoň někteří z nich výjimku. Možná i proto, že protežovaná elektromobilita nebudí tak pozitivní ohlas, jako tomu bylo v minulých letech, a tak se každá možnost ukázat své novinky hodí, do ví.

Tak jako tak se dá předpokládat, že velké pozornosti se bude těšit stánek domácího Renaultu. Francouzská automobilka na něm vystaví také novinku jménem Embleme, tedy koncept, který boduje už od pohledu, hlavně díky svým zadním partiím. I když se totiž jedná o mix SUV, hatchbacku a stylového kombíku (shooting brake), na první pohled nemáte šanci „batoh“ na zádi spatřit. A možná ani na ten druhý. Renault si totiž pohrál s barvami i tvary, načež záď působí spíše jako prudce se svažující.

Veškerá snaha neústí jen v karoserii vizuálně matoucí, ale také fakticky velmi aerodynamickou. Koeficient odporu vzduchu činí jen Cd 0,25, což je slušný výsledek. Vliv na to mají i speciálně tvarovaná litá kola či nahrazení klasických zpětných zrcátek kamerami. Mimo to si lze ale také povšimnout průduchů v předním nárazníku, stejně jako na kapotě či na bocích. Podvozek 4,8 metru dlouhého a 1,52 metru vysokého vozu je pak zcela plochý a zakrytý, přičemž ústí v opravdu pozoruhodný difuzor.

Kabinu Renault zatím neukázal, dodal však, že díky 2,9metrovému rozvoru a oné ploché podlaze lze uvnitř počítat s dostatkem prostoru pro celou rodinu. Jak tomu pak bude v případě zavazadlového prostoru, je otázkou - je totiž patrné, že u konceptu Francouzi kladli důraz hlavně na design. Jestli se pak někdy ukáže i produkční verze, je jasné, že prioritou u ní bude spíš praktičnost. Renault nicméně zatím Embleme popisuje jen jako vizi budoucnosti.

Dáno je to hlavně pohonným ústrojím, které je pozoruhodně komplikované, je to velmi svérázný hybrid. Jednak tu tedy máme nikl-mangan-kobaltové baterie o kapacitě 40 kWh, které dle značky mají vystačit na „několik stovek kilometrů“. Když si ale uvědomíme, že jde o ekvivalent 10litrové nádrže na naftu, pak ty stovky kilometrů budou nejspíše jen dvě či maximálně tři. Vedle toho zde ovšem najdeme také palivové články a 2,8kilovou nádrž na vodík, se kterou vůz zvládne dalších 350 km. Je to tedy hybrid elektricko-elektrický, který spojuje dva typy živení elektromotorů, i to ale bude fungovat lépe než ryzí baterie.

Podle Renaultu má ostatně Embleme zvládnout 1 000 km s pouhými dvěma pětiminutovými zastávkami, během kterých dojde na čerpání vodíku. Stinnou stránkou je hmotnost, i když vzhledem k velmi komplikovanému pohonnému ústrojí, jehož součástí je i elektromotor roztáčející 218 koňmi zadní kola, není zase tak vysoká - Embleme váží 1 750 kg. Znovu je ale třeba poukázat na to, že se jedná o koncept, u kterého Renault nemusel brát v potaz cenu některých odlehčených materiálů. Je tak velmi pravděpodobné, že pokud by vznikla sériová verze, ta se bude pohybovat blíže ke dvěma tunám.

Nový koncept dále ve velké míře sází na recyklaci, stejně jako na energii z obnovitelných zdrojů používanou při výrobě. Díky tomu má během celého životního cyklu vyprodukovat jen 5 tun emisí CO2, tedy o 90 procent méně než u srovnatelných moderních aut. Automobilka doufá, že tímto způsobem dosáhne svého primárního cíle, jímž je uhlíková neutralita do roku 2040. Prima, tak teď se ještě vrátit ke snaze ohromovat zákazníky hodnotou za peníze a mohlo by to fungovat...

Embleme nevypadá špatně, zajímavě přitom maskuje „batoh“ na zádi. Svérázný hybridní pohon v jeho útrobách byste mu jistě nehádali. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.