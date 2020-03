Richard Hammond vyrazil na výlet s Teslou, sám poznal úskalí života s elektromobilem 21.3.2020 | Petr Prokopec

Hvězda Top Gearu, The Grand Tour a dalších televizních pořadů možná elektrická auta neadoruje tak jako James May, odmítavě se k nim ale nestaví. Při ježdění s Teslou ovšem poznal, že jen vozy se spalovacím motorem jsou symbolem svobody.

Když ještě byli hvězdami Top Gearu Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, celá jedna epizoda byla věnována testu Tesly Roadster. Trojice na ní mimo jiné demonstrovala hlavní nedostatky elektromobility, tedy nedostačující kapacitu baterií a nemožnost nabíjet je na každém rohu. Od té doby se mnohé změnilo, neboť zejména May se stal velkým fanouškem alternativního pohonu. I proto si koupil Model S. Nyní můžeme s Teslou spojit i Hammonda, neboť ten se nyní objevuje za volantem Modelu X. Zatím jej však má pouze půjčený.

Je otázkou, zda elektrické SUV Richarda zláká ke koupit či nikoliv. Během výletu se svou ženou do Lake District jej provázela řada situací, na které není zvyklý. Tím asi stěžejním bylo řešení otázky dojezdu, jež se netýká nikoho s benzinovým či dieselovým vozem. Pokud máte v nádrži už jen pár litrů paliva, jednoduše zastavíte u nejbližší čerpací stanice a natankujete, přičemž zdržení se počítá pouze v řádu minut a maximálně vám hrozí, že zaplatíte o pár korun více než u jiného prodejce.

Jakkoliv se však elektrická infrastruktura pozvolna zlepšuje, delší výlety je třeba pečlivě plánovat. Stejně jako majitelé aut s alternativním pohonem nesmí zapomínat na jisté povinnosti, mezi něž patří v podstatě nutnost nočního dobíjení kdykoliv a kdekoliv to jde. Hammond však jako „zelenáč“, což je označení, které v souvislosti s jeho lapáliemi použil May, na něco takového ani nevzpomněl. Při zpáteční cestě měla proto zejména jeho žena oprávněné obavy, že se jim nepodaří ke stojanu dorazit.

Můžeme se samozřejmě ptát, zda jsou reakce Mindy Hammond hrané, což ostatně platí také o jejím manželovi. Nicméně problémy s dojezdem resp. časem potřebným na jeho prodloužení skutečné jsou a dnes jsou v podstatě neřešitelné - i ty největší baterie jsou malé,i to nejrychlejší dobíjení je pomalé. A ani tato dvě optima se vám obvykle na cestě nesejdou.

Není tedy divu, že má Hammond pocit, že nutnost takto s elektrickým autem zacházet mu bere to, co si s konvenčními automobily přirozeně spojuje - pocit svobody. I tak při zkoušení Modelu X působí jako malé dítě, které se právě dočkalo nové hračky. Asi by ale již neoplýval takovou radostí, kdyby musel kvůli dobíjení třeba rušit schůzku, na níž se nedostane včas. Nebo vůbec nedorazil domů v den, kdy to měl v úmyslu.

