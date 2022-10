Riskantní krok Mercedesu krutě nevyšel, poslední z konkurentů potvrdil, že stejnou chybu neudělá před 6 hodinami | Petr Prokopec

Trochu to připomíná sázky na čistě elektrický pohon - je to hra vabank, ve které doufáte, že konkurenti udělají to samé, protože jinak hrajete druhé housle. Mercedes nyní u svých vrcholných modelů vsadil na čtyřválce a může jen litovat, Audi i BMW jej odmítají následovat.

Tento týden jsme si mohli představit druhou generaci BMW M2. Mnichovské kupé nás designem zrovna nenadchlo, ještě více jsme nicméně obočí svraštili při pohledu na hmotnost. Ta u verze s manuální převodovkou činí 1 700 kg, což je na 4 580 milimetrů dlouhé dvoudvířko strašně moc. Jsme tak opravdu zvědavi, až se objeví první časy z okruhů - i když pohon má na starosti 460 koní výkonu a 550 Nm točivého momentu, standardní brzdy nemohou takovou hmotnost opakovaně zvládat při brzdění do zatáček. Stejně jako se auto nebude moci tak hladce proplétat skrze sérii vlásenek.

Je tu nicméně hned několik okolností, jenž na mnichovské kupé vrhají lepší světlo. Jednu jsme již zmínili, i nadále totiž zákazníci mohou sáhnout po manuální šestistupňové převodovce, třebaže za absurdní příplatek. Kromě toho mají k dispozici také pohon zadních kol, který konkurence nenabízí - jak u Audi, tak u Mercedesu dostáváte čtyřkolku, která navíc vychází z předokolkové platformy. Pokud tedy vaší prioritou není rychlost v přímce, ale spíše jízda bokem, pak vaše kroky nevyhnutelně musí vést do showroomu BMW.

Tu největší výhodu mnichovského vozu ovšem najdete pod kapotou. I druhá generace totiž sází na třílitrový šestiválec bez jakékoli elektrické asistence. Níže navíc automobilka zajít nehodlá, a to ani u dalších modelů slavné sportovní divize. Potvrdil to její šéf Frank van Meel, kterého dotaz na možné nasazení tříválce rozesmál. „Doufám, že jde o řečnickou otázku, protože je zcela jasné, že nepůjdeme cestou tříválcových motorů. Ostatně nepočítáme ani s výkonnými čtyřválcovými jednotkami,“ řekl jasně.

Tím definitivně potvrdil to, že dřívější stanovisko BMW se nezměnilo a Mercedes v tom zůstává sám. Tedy že jen on bude vedle Audi a BMW nabízet hlavně čtyřválcové modely AMG s výraznou elektrickou podporou, které budou znít jako vysavač, vážit jako lokomotiva a jejich plný výkon bude k dispozici jen do chvíle, než vám dojdou baterky. To nikdo ze zákazníků nechtěl, je to ústupek jen a pouze evropským limitům papírových CO2.

Kdyby se Audi a BMW vydaly stejnou cestou, pro Mercedes by to nebyl zase takový problém, teď je ale jasné, že jeho riskantní krok upřednostňující politiku před obchodem krutě nevyšel. A jako sám voják v poli bude nabízet řešení, které nechává nadšence zcela chladnými. Kdo jiní přitom má takové verze kupovat?

Van Meel výslovně dodal, že třícípou hvězdu v její posedlosti downsizingem následovat nebude. Jakkoli je třeba dodat, že M2 druhé generace je vůbec posledním vozem divize, u kterého se objevuje čistě spalovací ústrojí. Veškeré další modely totiž již čeká jistá míra hybridizace. Na podrobnosti je pak sice ještě brzy, nicméně je jasné, že u toho budou buď řadové šestiválce, nebo vidlicové osmiválce, kolem kterých lze smysluplný, ideálně mil-hybridní pohon postavit docela snadno.

Pro úplnost dodejme, že BMW už u jednoho svého sportovního vozu tříválcový motor použila. Jde o typ i8, v jehož případě došlo na spárování 1,5litrové jednotky B38 a elektromotoru. První přitom disponovala 231 koňmi, druhá pak 131. Tedy v prvé fázi výroby, následně byl totiž výkon elektromotoru zvýšen na 143 koní. BMW i8 nicméně nebylo produktem divize M, první M3 E30 menší než šestiválcový motor měla též - šlo o čtyřválec. To už je ale dávná historie.

Pro nejbližší budoucnost (mimochodem, M2 se má nabízet do roku 2029, takže nejde jen o vysloveně blízkou budoucnost) tak u BMW M můžeme počítat pouze s šestiválci či osmiválci. Co se nicméně stane v příští dekádě, kdy Evropská unie, stejně jako třeba Kalifornie hodlají zakázat prodej spalovacích aut, je ve hvězdách. Zatím se však fanoušci značky mohou radovat, na rozdíl od příznivců třícípé hvězdy, ti dnes v zoufalosti vykupují poslední dostupné kusy dosavadních šesti- a osmiválcových AMG.

BMW M2 sice není příliš hezké a je velmi těžké, nicméně zároveň jde o poslední model sportovní divize osazený čistě spalovacím ústrojím. I to pochopitelně ovlivní zájem o něj, stejně jako fakt, že jde o zadokolku, která je také k mání s manuální převodovkou. Mercedes nenabídne už nic z toho. Foto: BMW

Zdroj: Car Buzz

Petr Prokopec

