Rodinný zázrak Renaultu pro 7 je stále větší prodejní hit, při jeho láci není divu

Renault v posledních letech dozajista neproslul nabídkami aut, která by ohromovala v poměru výkonu a ceny, to se ale bavíme o modelech, které si můžete koupit u nás. V Indii válí s docela jinými vozy.

Indický trh s automobily stále není z globálního hlediska příliš významný, už léta se ale hovoří o jeho obrovském potenciálu. V této zemi žije více jak 1,3 miliardy lidí, registrováno je tam ale jen 22 aut na 1 000 obyvatel. Pro srovnání - u nás je to přes 500 aut a v nevyspělejších zemích se toto číslo blíží až tisícovce. Teď si představte, že by se Indie přiblížila jen naší úrovni, auta by se tam prodávala po milionech jako nic. Jenže žádný velký boom zatím nenastal.

Výrobci ale tuší, že jednoho dne se situace v Indii zlomí a profitovat z rychlého růstu budou v prvé řadě ty značky, které si na tomto trhu vydobyly jméno. Málokdo si tak dovolí Indii ignorovat a některé značky už nyní dokážou v těchto místech prodávat slušné množství aut. Jednou z nich je Renault, který ve svých výsledcích za první letošní pololetí označil Indii už za svůj osmý největší trh vůbec, který překonává mj. Velkou Británii a krom Francie a Ruska si může dělat zálusk na překonání všech ostatních odbytišť.

Za stále lepší výsledky vděčí Renault specifickému portfoliu aut, kterými se trefuje do indických vládních pobídek a dostává se s jejich cenami opravdu nízko. Stačí, aby auto mělo délku do čtyř metrů a objem motoru do 1,2 litru u benzinů a dieselů 1,5 litru u dieselů a na auto je rázem uvalena 8procentní daň místo 20procentní u osobního vozu resp. 24procentní u SUV.

Z těchto pravidel profituje i crossover Triber, který Francouzi dostali do prodeje už loni. Vůz lavíruje na pomezí SUV a MPV a stojí na nám dobře známé platformě CMF-A. Ta se však dočkala výrazného přepracování, načež byl rozvor protažen z 2 422 milimetrů na 2 636 mm. Triber se tak dostal třeba na dostřel Škody Kushaq, která počítá s 2 651 mm. A přesto se s délkou 3 990 mm vejde do onoho čtyřmetrového limitu, což škodovka nezvládá.

Francouzům se přitom na tak krátkou vzdálenost povedlo naskládat tři řady sedadel, jakkoliv se tak nestalo bez negativního dopadu na velikost zavazadlového prostoru. S ničím světoborným pak ostatně nelze počítat ani pod kapotou, neboť o pohon předních kol se stará kompaktní litrový atmosférický tříválec naladěný na 72 koní. S oslnivou jízdní dynamikou tedy rozhodně nelze počítat, převoz větších zavazadel však nemusíte oželet - zadní lavici lze zcela vyjmout, čímž se kapacita navýší na 625 litrů. Aby pozitiv nebylo málo, můžeme zmínit ještě nízkou hmotnost 947 kilogramů, která se bezesporu pozitivně podepíše na spotřebě i na dynamice při oněch jinak nepřesvědčivých 72 koních.

Co je ovšem velmi přesvědčivé, jsou jeho ceny. Triber v základu vychází na pouhých 550 tisíc rupií (cca 160 tisíc korun), přičemž není zrovna „oholený”. Standardem jsou dva čelní airbagy či ABS a EBD. Standardem je i klimatizace nebo parkovací senzory, jenž jsou u vyšších výbav ještě doplněny zpětnou kamerou a dalšími dvěma airbagy. Ani vrcholná verze s maximální výbavou, automatem a dvoubarevnou karoserií pak nestojí více než 795 200 INR, což je necelých 232 tisíc korun.

Francouzům se tedy očividně povedlo stvořit malý rodinný zázrak, o čemž nejlépe svědčí zájem o něj. Stačil jediný nekompletní rok výroby, aby se vůz stal nejprodávanějším Renaultem v Indii, což je vzhledem k jeho charakteru neobvyklé. Však si představte, že se tu nejlépe prodává Škoda Kodiaq a nikoli menší a levnější vozy, které Francouzi v Indii nabízí též. A jeho úspěch letos pokračuje v podobném tempu. Letos roste o další desítky procent a na pozici Renaultu v Indii - i na pozici Indie mezi odbytišti Renaultu - má klíčový podíl.

Pravda, nominálně jde stále o relativně malé množství aut - za první letošní půlrok se bavíme o 16 508 prodaných vozech a celkovém odbytu Renaultu ve výši 48 970 aut. Znovu ale musíme zopakovat, že Indie je stále malý trh a tyto výsledky stačí na 6. pozici mezi všemi značkami na trhu. Na tyto poměry je ale Triber velký hit a pokud prodej aut v indii někdy „chytne saze”, bude z toho Renault profitovat ve velkém. Jestli by si takové auto našlo kupce i jinde, posuďte sami, v případě ČR to ale bude úvaha jistě jen teoretická - indické speciality výrobci obvykle nabízí nanejvýš v okolních státech jižní a jihovýchodní Asie, v extrémním případě v Rusku.

Renault Triber vypadá větší, na délku ale neměří ani čtyři metry. Přesto zvládne pobrat sedm pasažérů nebo až 625 litrů nákladu a je k mání doslova za hubičku. Jistě i proto se prodává tak dobře. Foto: Renault

