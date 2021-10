Rok a půl trvající snaha Alfy Romeo vyprodat limitovanou edici ukazuje, jak špatně na tom je před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud nějaká automobilka nabídne kusově omezenou edici výjimečného modelu, je obvykle otázkou minut či hodin, než se rozprodá. Pokud tedy není váženými klienty rozebrána předem. Alfa musela 500 aut nabízet rok a půl.

Již nějakou dobu to vypadá, že Alfa Romeo je v posledním tažení a Stellantis už nemá moc šancí na její záchranu. Vozy tohoto výrobce se stále mnoha lidem líbí, kupuje je ale málokdo. Jasně to deklaruje zájem... Či spíše bychom měli říci nezájem o poslední limitovanou edici. Verze Giulia GTA a GTAm totiž Alfa Romeo představila již loni v březnu, přičemž oznámila, že k dispozici pro celý svět vyjma Severní Ameriky bude 500 kusů. Všechny se nicméně podařilo vyprodat až nyní, tedy po dlouhém roce a půl.

Je samozřejmě třeba zmínit, že obě verze ani zdaleka nebyly levné, GTA startovala na 175 tisících Eur (cca 4,43 mil. Kč) a GTAm byla k mání dokonce od 180 000 Eur (4,56 mil. Kč). Ovšem vůči běžným modelům došlo na řadu změn. Posílení se dočkal 2,9litrový šestiválec, který produkuje 540 koní namísto 510. A mimo to prošel modifikacemi i bodykit, jenž vypadá jako splněný tunerský sen. Závodní jezdci pak ještě naladili podvozek, aby novinky neokouzlily jen v přímém směru (stovku dají za 3,6 sekundy), ale také v zatáčkách.

Spíše než samotné technické parametry či úpravy ale měla zákazníky okouzlit zcela jiná skutečnost. Verze GTA a GTAm jsou vůbec posledními vrcholnými spalovacími sportovními deriváty značky, než ta přepřáhne na elektrifikaci. V podstatě tu tedy máme sběratelské unikáty, u nichž neměl být s nalezením majitele problém. Osmnáctiměsíční snaha značky ale hovoří za vše. A měla by pro koncern Stellantis být dostatečným varováním, že Alfa Romeo již dávno není takovou ikonou, jakou byla v minulosti.

Právě s ohledem na neúspěch poslední limitované edice je třeba bát se budoucnosti, neboť pokud italská automobilka nedokáže zaujmout s nadmíru lákavým produktem, který vystupuje z davu jako málokterá novinka dnešní doby, jak chce potom okouzlit s elektrickými vozy, jež se vůči konkurenci snad kromě designu nebudou vymezovat prakticky ničím? Odpovědí je zřejmě jen slepá víra Stellantisu, která vyjde koncern na další desítky miliard.

Znovu dodáme, že italská automobilka nám není trnem v oku , to ani trochu, většina z redakce alespoň jednu Alfu chvíli vlastnili, je to u nadšence do aut skoro povinnost. Úspěch bychom jí tak přáli, ovšem při pohledu na prodeje si zkrátka nelze lhát do kapsy. Od začátku loňského ledna do konce letošního července, tedy za dlouhých 19 měsíců, prodala Alfa Romeo na evropských trzích pouze 51 482 nových vozů. To je přitom o takřka tři tisíce aut horší výsledek, než jakého dosáhl Mercedes-Benz pouze za letošní červenec. Skutečně zde tedy mluvíme o mizérii, jakkoli dno vypadá ještě jinak.

Nad vodou totiž automobilku nedrží ani americký trh, kde jsou registrace ještě nižší, a to nikoliv jen v porovnání s Evropou, ale také třeba s rokem 2018, který byl pro Italy prodejním vrcholem. Sázeli bychom tak spíše na to, kdy Alfa řady koncernu Stellantis opustí - ať už nadobro nebo pod jiná křídla -, než kdy se konečně odrazí zpět k výšinám.

Limitované edice GTA a GTAm dostaly do vínku vyšší výkon i agresivní bodykit, druhá pak byla navíc spojena i se stokilovou dietou. Navíc jde o poslední spalovací vozy Alfy Romeo tohoto druhu. Přesto značce trvalo rok a půl, než prodala všech 500 kusů. Foto: Alfa Romeo

