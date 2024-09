Rolls-Royce podepsal rozsudek smrti motorům V12. Jako by neviděl, jak jeho klienti reagují na elektrickou prvotinu dnes | Petr Prokopec

Jak se ukazuje, elektrický pohon a s ním spojené výhody úplně nevyhovují ani klientům britské značky, tedy rozhodně ne všem. Přesto i ta hodlá ukázat části zákazníků záda a víc jak dalších 5 let u spalovacích motorů nevydržet.

Nedávno se čerstvě zvolený europoslanec Filip Turek pochlubil tím, že do Bruselu vyrazil se svým starším Rolls-Roycem. Ten pochopitelně disponuje spalovacím pohonem, s tím elektrickým by se ostatně jeho cesta hodně protáhla. Prahu totiž od belgické metropole dělí 900 km, které třeba model Spectre, jenž bateriový pohon dostal, reálně nezdolá pouze s jednou zastávkou, jak automobilka oficiálním dojezdem 530 km naznačuje. Je totiž třeba si uvědomit, že třítunový vůz si hlavně na dálnicích řekne o minimálně 25 kWh na 100 kilometrů, a to i když se bude pohybovat jen obligátní stotřicítkou - už při té je dojezd elektrických aut mizerný.

Jakkoli pak lze s přimhouřenýma očima označit reálný dojezd okolo 400 km za přijatelný, dobíjení je pořád stejný problém. Palubní systém tohoto vozu při dobíjení počítá s maximálně 195 kW výkonu, a tak se z 10 na 80 procent kapacity baterií dle tvrzení automobilky dostanete za 34 minut. Jenže to nejprve budete muset takový stojan najít, bude muset být volný a funkční. Ovšem i tak u něj strávíte mnohem delší dobu, neboť výkon při dobíjení není stálý a vliv na něj mají i další faktory typu okolní teplota a další aktivita u dobíjecí stanice. A výsledkem bude stejně jen 280 km dodaného dojezdu, protože na oněch 400 km byste musel dobít 100 procent kapacity, ne 70. I proto ostatně automobilka předpokládá, že většina majitelů bude Spectre dobíjet doma.

Jako auto do města či přilehlého okolí tak bateriový Rolls-Royce dává smysl, jak ale ukazují i extrémní propady hodnoty existujících Spectrů, nemalá část zákazníků s ním má problém. Jak ostatně dokazuje i zmíněný Filip Turek, někteří majitelé nemají problém strávit za volantem i dlouhé hodiny. Přičemž lze jen stěží počítat s tím, že kdokoli, kdo patří mezi zákazníky dvojitého „R“, má času nazbyt, aby jej marnil hledáním dobíjecích stanic či stáním u nich. Je to klasické „elektrické dilema“ - co vám elektromobil dá navíc? A co vám vezme? I u Rolls-Roycu marně budete vymýšlet situace, kdy vám elektrický pohon nebude spíš na obtíž.

Je navíc třeba si uvědomit, že jakýkoli model Rolls-Royce není zrovna levný. Pokud ale za pár let bude hrozit, že musíte vydat další miliony korun za nový bateriový paket, pak hodnota těchto aut půjde rychle dolů, i to ostatně aktuální dění naznačuje. Britové by tak měli ještě znovu zapřemýšlet nad svými plány, které jsou velmi odvážné. Značka se totiž po příchodu nové dekády chce stát čistě elektrickou. Kvůli tomu bude nutně riskovat odchod nemalé části klientely, která jednoduše není zvyklá na to, aby byla otrokem svého vozu - ten má logicky sloužit jí. Navíc je třeba dodat, že značka zdaleka neprodává svá auta zdaleka jen v Evropě. A na mnoha místech světa budou na její elektrické modely zvědaví ještě méně než tady.

Aktuálně jsou nicméně plány Rollsu plné elektrické naděje, jak uvádí kolegové z Auto News. A novou éru automobilky má odstartovat už nové SUV, které se ukáže v roce 2027. Půjde přitom o menší vůz, než jakým je stávající Cullinan, s jehož přímým nástupcem se zatím nepočítá. Na rozdíl od Phantomu, který se v roce 2028 dočká nové generace disponující taktéž pouze bateriovým pohonem. Že pak obě novinky budou používat jinou architekturu, baterie a motory než Spectre, nepřekvapí.

Pokud tedy movitá klientela touží po dvanáctiválcovém Rolls-Roycu, pak má už jen pár let na to, aby si Phantom či Cullinan osazené 6,75litrovým agregátem pořídila. Co přijde na začátku příští dekády, si momentálně ani neodvažujeme odhadovat. Aby totiž Britové mohli bodovat jako dosud, museli by se zasadit o „technologický velký třesk“. Jenže o ten se snaží kdekdo a zatím bez úspěchu. Podobně pak vypadá i výhled na příští roky, změně plánu na poslední chvíli bychom se tak ani v tomto případě nedivili, ostatně ani mateřské BMW v tomto ohledu dogmaticky neuvažuje.

Stávající Phantom, zde ve verzi Magnetism s prodlouženým rozvorem, používá 6,75litrový dvanáctiválec naladěný na 571 koní. Tedy pohonné ústrojí, které klientele plně vyhovuje. I proto před sebou mají Britové nelehký úkol, pokud tento motor chtějí z vlastní vůle nahradit elektrickým pohonem. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Auto News, Rolls-Royce

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.