Rolls-Royce začal nabízet výbavu jako nikdo jiný, kuje tak železo, dokud je žhavé včera | Petr Prokopec

Každý v současnosti řeší trochu jiný problém - někdo přemýšlí, kde peníze vzít, jiný, kde je utratit. Pro ty druhé je tu Rolls-Royce, který má za sebou nejlepší kvartál ve své historii a tomu upravuje svou nabídku.

Rolls-Royce se před pár dny pochlubil tím, že v prvním kvartálu prodal nejvíce aut ve své historii. S ohledem na současné dění ve světě to může znít překvapivě, už dříve ale automobilka naznačovala, že její bohatí klienti u ní loni „z nudy” začali nakupovat aut více a ve specifičtějších provedeních, než je obvyklé, protože... jak lépe přežít lockdown, než hrátkami s konfigurátorem nového Rollsu, že?

Značka je tak na koni a z nastalé situace chce vytěžit co nejvíce. Dále tak rozšiřuje možnosti, jak by u ní zákazníci mohli utratit své peníze a to nezřídka možnostmi, které u jiných automobilek nemají obdoby. Ta dále zmíněná není v tomto ohledu výjimkou.

Jde o tzv. rekreační modul, který byl uzpůsoben na míru zavazadlovému prostoru Rolls-Royce Cullinan. Britové z něj udělali součást podlahy, a to se vším všudy. Vrchní stranu tedy pokrývá stejný koberec jako zbytek zavazadelníku. Stačí ovšem stisknout tlačítko, a rázem se před vámi rozprostře 48litrová schránka, která byla uzpůsobena konkrétním účelům dle vašeho výběru. Své osobnosti pak můžete uzpůsobit i materiály, stejně jako veškeré dekorace.

Standardně Recreation Module počítá s elektrickým ovládáním a dvěma patry, kdy to spodní dokáže pojmout rozměrné předměty, zatímco to vrchní bylo rozděleno na dvě části. Tím nicméně končí unifikace a začíná individualizace. Modul totiž můžete uzpůsobit piknikům, fotografování či toulkám po přírodě. Stejně tak jsou k dispozici i jednotlivé vnitřní sekce, které následně můžete zaměňovat podle toho, kam a za jakým účelem vyrážíte.

V závislosti na vaší volbě se pak bude pohybovat i cena. V případě zájmu o pikniky v přírodě nicméně budete platit nejvíce, neboť v té chvíli modul zahrnuje i set zvaný Hosting Service, jehož součástí je nádobí pro osm osob. K němu navíc můžete zvolit ještě další doplněk zavazadelníku, a to Viewing Suite. Tím jsou míněna nouzová sedadla, která se vysouvají z víka a umožní vám si plně vychutnat výhled do krajiny i ony pokrmy.

Lze už jen dodat, že ať se již rozhodnete pro cokoliv, narušena nebude praktičnost vozu. Cullinan totiž i nadále bude disponovat ložnou plochou dlouhou až 2 245 milimetrů, stejně jako dokáže pobrat až 1 930 litrů nákladu. V té chvíli se ale pochopitelně již musíte obejít bez druhé řady sedadel, která je přitom dělená v poměru 40:20:40. První SUV značky tak vskutku dokáže oslovit i zcela novou klientelu a dostat z ní peníze za zcela nové možnosti výbavy. Kolik? To Rolls-Royce neuvádí, ale víte, jak to v tomto případě je - pokud se na cenu musíte ptát, nemáte na to.

Rolls-Royce Cullinan lze nově osadit výsuvným modulem, do kterého lze uložit piknikovou sadu nebo třeba věci na focení. Stejně tak se z víka mohou vysunout židličky a stolek pro piknik v přírodě. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce

