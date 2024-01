Ruský automobilový trh znovu patří mezi ty největší v Evropě, loni rostl daleko nejrychleji ze všech milionových odbytišť před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Na komplexní zhodnocení dopadu sankcí uvalených na Rusko je pořád brzy, po jakémsi prvním poločase si ale můžeme jasně říci, že přinejmenším trhu s auty ránu nedaly. Daly ránu značkám jako Škoda, které zcela nahradily čínské automobilky.

Ekonomické sankce se staly hlavním projevem snah západních mocností bojovat přímo proti Rusku poté, co největší země světa zaútočila na Ukrajinu. Je to v podobných situacích obvyklý a nepochybně razantní krok, charakter některých zavedených omezení ale od počátku nevypadá jako cesta, která by měla ublížit výlučně či hlavně Rusům.

V prvé řadě jsme nikdy nepochopili, proč mají sankce za cíl zamezit vývozu čehokoli nevojenského do této země. Taková omezení může Rusko přijmout samo jako reakci na zákaz vývozu jeho zboží do EU či USA, ale proč si to zakazujeme sami? Představa, že někdo podstatným způsobem využije Škody Octavia ve válce je naivní. A iluze, že Rusy zlomíme tím, že si nebudou moci něco našeho koupit, nám přijde naivní ještě víc. Však komu to ve výsledku ubližuje především?

Nechme to jako řečnickou otázku, pokud ale někdo měl pocit, že to přinejmenším potopí ruský trh s auty tím, že na něm nepůjde nic kloudného koupit, mýlil se. Naplno to ukazují loňské statistiky, kdy se v Rusku podle dat tamního Avtostatu prodalo 1 058 708 aut. Ve srovnání předchozím rokem to představuje 69% růst, na kterém mají vedle Lady mají podíl hlavně čínské automobilky. Ty využily nabídnuté příležitosti a rychle obsadily prázdné místo uvolněné značkami jako právě Škoda. Pro tu bylo Rusko druhým největším trhem na světě po Německu, teď pro ni není ničím. A druhým největším odbytištěm na světě je pro ni krcálek zvaný Česká republika.

Že prodeje v Rusku znovu rychle rostou, nezmiňujeme poprvé, pozoruhodný je hlavně návrat tamního trhu na automobilovou mapu Evropy. Díky zmíněným prodejům se země vrátila mezi pětku největších trhů evropského kontinentu, kdy se pouze v Německu (2 844 609 aut, +7,3 %) prodal násobně vyšší počet vozů. Velká Británie (1 903 054 aut, +17,9 %), Francie (1 774 739 aut, +16,1 %) a Itálie (1 565 815, +18,9 %) už nejsou v jiné dimenzi.

Navíc je třeba dodat, že pohled na celý rok nedává úplně aktuální obrázek, neboť ruské prodeje začaly raketově růst (o stovky procent) až v druhé polovině roku. Pokud se podíváme jen na tuto část loňska, vidíme, že optikou měsíčních čísel bylo Rusko opakovaně i třetí v Evropě. To je nakonec patrné i na dynamice zmíněných odbytišť - rostlo se všude, Rusko ale mířilo nahoru daleko nejrychleji. A to navíc i v závěru roku, kdy třeba Německo opět klesalo.

Nemá smysl z toho vyvozovat nějaké předčasné závěry, opravdu ale nevíme, jak přesně by někomu u nás ublížilo (anebo Rusům prospělo), kdyby v Moskvě nebo Petrohradu šlo dál koupit nové Škody. Přijde nám zvláštní pokoušet se Rusy trestat právě takto.

V Rusku se daří prosazovat značkám jako Chery s auty typu Arrizo 8, levným velkým soupeřem Škody Superb. Zrovna Chery si z ruského koláče ukusuje stále víc a má z čeho, tamní prodeje jsou znovu skoro tam, kde byly před válkou. Foto: Chery

Zdroj: Avtostat

