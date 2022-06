Rusové chtějí v nouzi začít znovu vyrábět Volhy a Pobědy, s Moskviči už vydají na pěknou partičku dnes | Petr Miler

Svým způsobem jsou to slavné značky, více než co jiného jsou ale symbolem éry, do které se snad nikdo rozumný vrátit nechce. Rusko ale reálně může vstoupit do stejné řeky. A tímto krokem naznačuje, že by mu to snad ani nevadilo.

Představovat Volhu a její mohutné sedany a kombíky by v zemi bývalého komunistického bloku bylo jistě jen nošením dříví do lesa. U nás je má v paměti zafixované nejspíše každý, kdo poznal život před rokem 1989. A obvykle to nebude v dobrých souvislostech. Používala je československá Veřejná bezpečnost, používali je někteří papaláši i ruská KGB. I když se některé exempláře zatoulaly i mezi taxikáře a obyčejné lidi, většinou byly Volhy symbolem toho, že je někteří platí mezi rovnými za ty poněkud rovnější - šlo o vozy vyšší střední třídy, kterých u nás jezdilo jako šafránu.

Historie této značky je zkrátka dobře známá a krom symbolu nabubřelosti komunistického režimu se stala i symbolem jejího úpadku. Přesto jsou na ni Rusové pyšní a nechtěli se jí jen tak vzdát. Aktivity této automobilky tak byly ukončeny vlastně docela nedávno, konkrétně v roce 2010, kdy se Rusové pokusili tuto značku nakopnout spolu s Američany. Skončilo to monstrózním fiaskem a jako by to předpovědělo, jaká nálada bude mezi Ruskem a USA panovat nyní.

O důvodech současné nevraživosti jistě nemusíme dlouze mluvit, paradoxně právě současné vztahy západu a Ruska ale vrací Volhu do řečí. Největší země světa přišla o podstatnou část svého automobilového průmyslu a může se stát, že to tak na dlouho zůstane. Domácí značky se dříve nebo později zmátoří, Volkswageny, Škody, Mercedesy, BMW... Tato a další podobná auta už se ale v Rusku také nikdy znovu vyrábět a prodávat nemusí. Tamní politici tak přemýšlí, jak domácí automobilový průmysl znovu nastartovat a příliš kreativní věru nejsou.

Už dříve jsme slyšeli, že v Moskvě bude obnovena výroba Moskvičů, ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov se nyní nechal slyšet, že by v zemi mohla být obnovena výroba „Volh, Poběd nebo obojího”. A myšlenky se hned chytili někteří lokální politici, kteří v tom Manturova začali mocně podporovat, patrně s vidinou nové práce pro své voliče.

Manturov uvedl, že tím lehce odhaluje další plány, konkrétnější tak nebyl. Ruský tisk k tomu pochopitelně nemlčí a s ohledem na stav věcí (Volha už žádná automobilka není, její poslední modely byly staré už před 30 léty a vyvinout rozumné nové auto od nuly je v jakkoli přijatelném čase nereálné) předpokládá, že záměrem je nalákat do Ruska Číňany, aby na místě vyráběli upravená vlastní auta pod klasickými ruskými značkami.

Proč ne, obchodně to může fungovat, přesto nám přijde trochu tragikomická představa, že si Rusové po dekádách od skutečné perestrojky budou moci vybírat z Lad, Moskvičů, Volh a Poběd. A k tomu možná z aut značek ze zemí jako Čína a Jižní Korea, které zůstávají k Rusku více nebo méně neutrální. Nemusí to tak dopadnout, jakýsi návrat prostředí studené války je ale jedním ze scénářů, který se po takovém či onakém konci ukrajinského konfliktu může naplnit, zjevně se vším všudy.

Volhy jsou u nás známé hlavně díky původnímu GAZu-24 z roku 1967. Takové auto už se do výroby jistě nevrátí, Volha jako taková ale má ožít. Pravděpodobně jako ruská značka čínských aut po určitých úpravách montovaných v Rusku. Foto: GAZ

