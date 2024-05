Rusové chvíli před premiérou poprvé ukázali inovovanou Putinovu limuzínu, dostala citelně jiný vzhled před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tisková kancelář prezidenta Ruské federace

I s ohledem na situaci, v jaké se Rusko nachází, jsme čekali jen lehké přepudrování nosu, realita je ale nakonec jiná. Ruská národní pýcha působí citelně odlišně, nic to ale asi nezmění na tom, že dál půjde o vůz jen pro hrstku vyvolených.

Automobilka Aurus je do značné míry osobním projektem ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten už nechtěl na své služební cesty vyrážet ve voze zahraniční produkce, stejně jako hodlal státní návštěvy ohromit ukázkou národní techniky a know-how. Původním cílem bylo dostat tento vůz i do rukou poněkud obyčejnějších bohatých Rusů, buď o něj ale nestojí, nebo jej automobilka není schopna vyrábět ve větších počtech. Auto se tak dál dostává jen k vyvoleným mezi vyvolenými, tedy z pohledu Rusů - pancéřovaný model Senat si vysloužil třeba severokorejský diktátor Kim Čong-un.

Je otázkou, zda by Aurus ještě existoval, kdyby působil na otevřeném trhu, jak jsme nicméně zmínili, Aurus je Putinovým „protežé”, a proto do projektu tečou další peníze. Aktuálně se tak vůbec poprvé ukázala faceliftovaná verze modelu Senat, se kterou by staronová hlava státu měla dnes vyjet ke své další inauguraci. Šéf institutu NAMI Fedor Nazarov vůz popsal jako moderněji působící, s čímž lze souhlasit - i když změny nejsou nijak dramatické, celkové vzhled působí citelně odlišně a místo barokních kudrlinek sází spíše na ostřeji řezané linie.

„Změnili jsme čelní partie, a to kompletně. Nová jsou tedy světla, maska, nárazník, kapota i blatníky. Stejně jako u původního provedení byl design navržen našimi lidmi, našimi designéry,“ uvedl k vozu Nazarov. Na videu níže můžete novinku vidět ze všech stran, pro srovnání přidáváme fotky dosavadního provedení. To vzhledem k minimálním prodejům snad ani nestačilo zevšednět, přesto měli Rusové pocit, že je čas vizáž auta změnit.

Rusové se nezaměřili pouze na předek, změnou prošel také design litých kol a odlišná je rovněž grafika koncových lamp. To je ale nejspíše vše, s novinkami technického rázu příliš nepočítáme. Pohon tedy bude mít i nadále na starosti 4,4litrový osmiválec spárovaný s devítistupňovým automatem a pohonem všech kol. Jednotka vyvinutá spolu s Porsche je přitom modulárního charakteru, spřízněný 6,6litrový dvanáctiválec však dosud nedorazil.

Automobilka z Zuffenhausenu nicméně není jedinou zahraniční společností, která byla do vývoje zapojena, na jednotce se podílel i Bosch. Dá se tedy předpokládat, že osmiválec musel používat některé komponenty, kterou jsou nyní mezinárodními sankcemi zakázané. Zda ovšem došlo na jejich nahrazení čínskými zdroji, nebo jestli si Aurus našel jinou cestičku, jak se k potřebnému dostat, oficiálně upřesněno nebylo. Integrovaný elektromotor SEGZ je však ruského původu.

Lze už jen dodat, že vývoj vozu odstartoval v roce 2013. Pět let na to jej Putin poprvé použil při své čtvrté inauguraci a v roce 2021 byla zahájena sériová výroba. Původně měl Senat startovat na 10 milionech rublů, posléze však základní cena vzrostla na dvojnásobek. Na jaké částce jsme dnes, je otázkou, protože se ale vůz prakticky neprodává, trápit nás to nakonec až tak nemusí.

Senat se poprvé ukázal v roce 2018, přičemž celkový počet vyrobených aut je otázkou - mnoho jich jistě nebude. Protože jde ale do značné míry o osobní projekt Vladimíra Putina, dočkal se nyní faceliftu, který můžete vidět níže. Foto: Aurus

Zdroj: Drom

