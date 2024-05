Rusové konečně zahájili prodej motorky, která doprovází Putinovu limuzínu. Je tak drahá, že i těch vznikne jen pár před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: NAMI, tiskové materiály

Není to technicky nezajímavý stroj, navržen byl tak, aby obstál i při teplotách 25 stupňů pod nulou a zvládl delší jízdu rychlostmi přesahujícími 200 km/h. Za něco takového je ale třeba dát více za mnohá luxusní auta.

Rusko má za sebou již pátou inauguraci Vladimíra Putina. Ten tak nejspíš prezidentský úřad opustí až v rakvi, což by se v této zemi resp. dřívější SSSR nestalo poprvé. Něčím takovým se ale zabývat nehodláme, místo toho si posvítíme na motoristickou část slavnostního aktu. Během inaugurace byl oficiálně představen nejen facelift Aurusu Senat, ale i další dílo institutu NAMI. Ten se pochlubil ještě jedním Aurusem, motocyklem zvaným Merlon.

O jednostopém stroji Aurusu se mluví již řadu let, nově by ovšem projekt měl být konečně dotažen do konce. Stojí za tím především Kreml, který požadoval, aby modernizovaná limuzína měla odpovídající doprovod. Merlon z toho důvodu dostal elektrický pohon, což může být s ohledem na typické ruské počasí poněkud překvapivá volba. Nicméně právě schopnost jízdy v třeskutých mrazech byla jednou z priorit vývoje. Motorku tak lze provozovat i při teplotě -25 stupňů Celsia.

Něco takového by samozřejmě již jezdec nemusel zvládnout, proto jsou standardem vyhřívaná řídítka a sedadlo. Palubní deska je pak sice dotyková, ovládat však má jít i v rukavicích. Jen u těchto požadavků ovšem Kreml nezůstal. Merlon proto dostal do vínku specifické chladicí okruhy, které udrží baterie v optimální teplotě i při delších jízdách rychlostí přes 200 km/h. Nejvyšší tempo pak má přesáhnout 225 km/h, reálně se mluví až o dvěstěčtyřicítce.

Kapacita baterií zatím upřesněna nebyla, dojezd 370 kilogramů těžkého motocyklu však byl vyčíslen na 200 km. Se 190 koňmi pak má zrychlit na stovku za necelé 4 sekundy. Ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov oznámil, že spuštěny již byly předobjednávky. Klientela si nicméně bude muset počkat do příštího roku, než se začnou vyrábět stroje pro civilisty. Původně jich přitom mělo být 50, nakonec ale dorazí jen 40 exemplářů.

Polovinu této produkce by měl doplnit přívěsný vozík, nicméně ani Aurus, ani zmiňovaný institut zatím nepřišly s jediným snímkem sajdkáry. Je tak otázkou, zda opravdu něco takového dorazí. Obyčejné lidi to ale ve finále trápit nemusí, neboť Merlon bude drahý i na poměry Aurusu. Cena se má pohybovat mezi 10 a 12 miliony rublů, což je asi 2,55 až 3,06 milionu korun. Za takové peníze lze koupit už hodně zajímavá auta.

Omezení produkce tak nejspíše koresponduje s reálnými možnostmi, ostatně jako housky na krámě se neprodává ani Senat. Manturov dále oznámil, že na jeho další modernizaci dojde v roce 2026. Nicméně již v tom příštím se nabídka má rozšířit o prodlouženou verzi s dělicí přepážkou. Tím nám ale novinky spojené s touto značkou končí. Zda dojde na vše oznámené ve zmíněných termínech je pochopitelně otázkou, neboť třeba ona motorka měla původně dorazit už před dvěma lety.

Motocykl Merlon je pojmenován po ozubeném cimbuří, jakým disponují i kremelské zdi. Aurus tak pokračuje ve své tradici, kdy všechna předchozí auta spojil s centrem ruské moci. Foto: NAMI, tiskové materiály

Zdroj: NAMI

