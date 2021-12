Rusové předělali Ladu Niva na tahač. Není to vtip, ale nápad samotné automobilky, který půjde koupit před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Jakkoli to může znít zvláštně, jde o realitu, se kterou je třeba se vyrovnat. Legendární off-road nyní skutečně může sloužit jako tahač a ne zrovna zahradních vozíků - připřáhnout lze až 11metrový přívěs.

Pokud přijde řeč na kamiony, většina z nás si prakticky okamžitě představí kolosy skandinávských značek MAN či Scania, případně pak českou Tatru nebo Liaz. Milovníci amerických filmů pak vzpomenou na Kenworth, Peterbilt nebo Freightliner, zatímco u fanoušků Sylvestera Stalloneho bude převládat Autocar. Takto totiž není pojmenovaný jen britský magazín, který je nejstarší svého druhu na světě, ale rovněž americká společnost, která byla založena již v roce 1897 a je tak pro změnu nejdéle existující automobilovou značkou na západní polokouli. Její tahač A64B se přitom objevil ve Slyově snímku Do útoku.

Tahač, který vám ale představíme dnes, má do mohutnosti výše zmíněných značek a zejména jejich produktů opravdu velmi hodně daleko. Stojí za ním totiž ruská Lada, která přepracovala svůj legendární off-road Niva. Nestalo se tak přitom poprvé, na stejný počin došlo již na počátku milénia. Tehdejší provedení však za současným poněkud zaostávalo, neboť AvtoVAZ u varianty VIS-23454 deaktivoval pohon všech kol a poslal výkon 1,7litrového standardního motoru pouze dozadu. Návěs pak byl schopen pobrat maximálně 990 kilo nákladu, načež celková hmotnost soupravy činila „jen“ 2 730 kg.

Novinka prozatím vznikla pouze v jediném exempláři, jedná se však o plně funkční prototyp. Rusové totiž nyní chystají homologaci a následně i malosériovou výrobu, do níž upravená Niva zamíří pod vlastním kódovým označením PVR-235710. Není to až tak překvapivé, neboť vůči výchozímu provedení došlo na výrazné úpravy. Rozvor byl totiž prodloužen z 2 850 na 3 650 milimetrů, přičemž z původní karoserie zůstala pouze přední část. Kabina je tedy pouze dvoumístná, za ní pak nalezneme 3 100 mm dlouhou nákladovou platformu s tažným zařízením.

Na změny došlo rovněž v motorovém prostoru i na podvozku. Ten se vzadu pyšní vzduchovými měchy, zatímco dopředu se nastěhoval benzinový čtyřválec, jehož objem Rusové zvedli z 1,7 na 1,8 litru a výkon z 83 na rovných 100 koní. O jízdní dynamice se pak nezmiňují, dodávají však, že bližší data dorazí v řádu týdnů. Momentálně tak už jen dodáme, že s upravenou Ladou je spojen 11 metrů dlouhý návěs s 1,5tunovou kapacitou, který byl původně vyvinut pro značku GAZ. Disponuje přitom jednou nápravou s hydraulickými brzdami.

Více si řekneme v krátkém horizontu, zajímavá pak bude hlavně cena. Pro řadu spedičních firem by totiž mohlo jít o ideální řešení, jakkoliv nejspíše půjde pouze o společnosti na východ od našich hranic. Nepředpokládáme, že by upravená Niva zamířila po vzoru standardního provedení třeba do Německa či Velké Británie, ale kdo ví.

Přepracovaná Lada Niva zatím existuje v jediném exempláři. Ten je však plně funkční, neboť Rusové počítají s malosériovou výrobou. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.