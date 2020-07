Rusové ukázali crash testy Putinovy limuzíny, ve světě luxusu je to velmi neobvyklé před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Telekanal Hvezda@Youtube

Má se za to, že když si koupíte auto za miliony, je velmi bezpečné automaticky. Po záběrech nárazových zkoušek Bentley nebo Rolls-Royců budete pátrat marně, Aurus Senat však při čelním crash testu natočen byl.

Jakkoliv je to možná překvapivé, luxusní automobilky výsledky crash testů obvykle nepublikují. A organizace jako Euro NCAP v Evropě či americký institut IIHS se o ně nezajímají. Po výsledcích Bentley, Rolls-Royce nebo i takového Mercedesu třídy S tedy budete pátrat marně. Důvodem je jistě úspora nákladů, přeci jen automobilky zničí několik exemplářů již při interních testech a pokud by další musely dodat úřadům - nebo by si je tyto organizace musely koupit samy - šlo by vzhledem k tržnímu potenciálu těchto vozů o opravdu drahý špás.

Lidé mířící do těch nejvyšších pater trhu se tedy obvykle mohou v rámci bezpečnosti spolehnout pouze na tvrzení výrobce. Ten by samozřejmě mohl svá slova podepřít třeba záběry z interních crash testů, ovšem ani ty běžně nemíří mimo továrnu. Proto lze s o to větším nadšením uvítat nový dokument ruského Telekanálu Hvězda. Jeho podstatou je navíc tamní národní zlato, tedy Aurus Senat, jenž má dle výrobce poskytovat tu nejvyšší úroveň bezpečnosti pro každého pasažéra.

Zda tomu tak je či není, to bude muset definitivně rozhodnout někdo nezávislý. Nicméně si nejsme jisti, že do jejich hal vůbec Aurus po vzoru západní konkurence zamíří. Zavděk tedy musíme vzít pouze továrními záběry, které se stejně jako ukázané virtuální testy soustředí na čelní partie, tedy na náraz 40 procenty přídě. Z této simulace Senat vychází dobře, neboť jakkoliv dochází ke zmuchlání kapoty, kabina zůstává netknutá.

Za crash testy, které proběhly při rychlosti 64 km/h, již Euro NCAP předepisuje, stojí institut NAMI, který vůz i vyvinul a momentálně jej rovněž vyrábí. Ovšem pouze ve velmi omezeném množství, přičemž všechny exempláře navíc míří do služeb Kremlu. Exempláře pro privátní klientelu se pak začnou montovat v listopadu a do konce příštího roku má Aurus předat soukromníkům 360 kusů. O rok později se pak produkce navýší na 1 724 ks, v roce 2023 na 4 030 ks a v roce 2024 na 5 274 ks.

S vyšší produkcí již bude spojena továrna dříve patřící Fordu, kterou Aurus přestavuje k obrazu svému. Jakmile pak bude hotova, měl by do výroby zamířit také minivan Arsenal, SUV Komendant a nejspíše také kabriolet. Celá tato rodina přitom sdílí stejný mechanický základ, jenž nepočítá pouze s motorem od Porsche či s devítistupňovým automatem, ale také se značnou světlou výškou a více než pětimetrovou délkou. Kvůli tomu zejména onen kabriolet působí poněkud nevyváženě.

Lze už jen dodat, že Aurus se bezpečností nechlubí příliš ani na svém webu. V rámci výbavy totiž značka zmiňuje pouze přítomnost asistenčního systému a systému nouzového volání o pomoc. Nicméně se dá předpokládat, že pokud zákazníci sáhnou po příplatkové neprůstřelné variantě, nejspíše se o nic jiného než o integrované pancíře a podvozek schopný odolat granátům a minám ani nemusí starat.

Aurus Senat se ukázal na záběrech mapujících interní crash testy, ve světě luxusních aut je to neobvyklá podívaná. Foto: Telekanal Hvezda@Youtube

Zdroj: Telekanal Hvezda@Youtube

