Sázka Lotusu na elektromobily selhává, letos vyrobí o 78 procent aut míň, než chtěl, prodělává miliardy za kvartál včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lotus

Prodeje automobilky sice rostou, to ale po znásobení jejího portfolia skoro musely. Za plány zaostávají o parník a ztráty se šplhají do obtížně akceptovatelných výšin. Co kdo ostatně mohl čekat od aut, jako je 2,6tunové SUV s logem značky vyhlášené lehkostí?

Lotus nikdy nebyl masovou záležitostí, zrovna v současné době ale britská automobilka mohla profitovat a dosahovat i rekordních prodejů s relativně malou snahou. Stačilo jen, aby zůstala věrna zásadám svého zakladatele Colina Chapmana. Ten vyznával především nízkou hmotnost, skrze kterou jste se dostali k vysoké dynamice i nízkým provozním nákladům. Nicméně se podívejte na její současnou nabídku - elektrický sporťák Evija váží takřka dvě tuny, SUV Eletre osazené taktéž bateriovým pohonem se pak dokonce blíží k tunám třem.

Firemní kořeny tak už jakž takž ctí jen Emira, která má být vůbec posledním firemním vozem osazeným spalovacím pohonem. Ani s ním ale už nejde o úplné peříčko, 1 405 kg je na poměry Lotusu spíš těžká váha. Jenže když si člověk uvědomí, že tomuto kupé již Britové pomalu začínají střihat metr a že třetí elektromobil do party, sedan Emeya, váží o 1,1 tuny víc, rázem musí „poslednímu Mohykánovi“ fandit. Stejně jako je ale třeba se ptát, kam touha po bateriovém pohonu Lotus zavede.

Odpověď nabízí už jedno z nových firemních mott „Lotus Drive”, které by mohlo být šmahem změněno na „Lotus dives”, tedy Lotus se potápí. Venku jsou výsledky firmy za letošní první pololetí a Autocar upozorňuje, že opravdu nejsou dobré. A to i když prodeje oproti loňsku poskočily výrazně vzhůru.

Plány značky byly totiž úplně jinde, když letos chtěla prodat 55 500 aut, což by byl rekord v její 76leté firemní historii. A příští rok plánovali Britové pod vedením Číňanům symbolický posun do ještě vyšších sfér, když Silvestr totiž chtěli oslavit pohledem na 76 tisíc registrací. K ničemu takovému se ani neblíží, ani zdaleka.

Za první půlrok má totiž Lotus na kontě pouhých 4 873 prodaných aut. Stále jde sice o růst, jenže za dané situace již značka nemůže ani pomyslet na to, že by do konce roku prodala přes 50 tisíc aut. Výhled pro letošek tak byl snížen na 12 000 vyrobených aut, což he pouhých 22 procent původního plánu, příští rok by pak značka chtěla prodáno 30 tisíc vozů. I to ale zní hodně ambiciózně.

Problémem pro Lotus je také to, že modely Eletre a Emeya jsou vyráběny v Číně. A protože mají elektrický pohon, jsou terčem zvýšených cel EU i USA. Právě na Ameriku a tamní 100procentní nárůst cel automobilka do jisté míry svádí své stávající selhání. Realita je však někde jinde - Lotus totiž kupříkladu ve druhém letošním kvartálu zvýšil svůj obrat z loňských 111 milionů dolarů na 225 milionů USD (cca 2,5 resp. 5 miliardy Kč). Jenže souběžně s tím vzrostla jeho ztráta ze 193 na 202 milionů USD (tedy na 4,5 miliardy Kč za kvartál). Peněz tak prodělává tím víc, čím víc aut vyrobí - v elektrickém světě v posledních letech varovně obvyklá věc.

Lotus tak rozhodně není na dobré cestě. SUV Eletre a sedan Emeya se totiž na celkových registracích podílí jen z poloviny (2 389 ks), většinu odbytu pořád zajišťuje spalovací poslední mohykán bez perspektivy. I z toho je zjevné, že kdyby se čert držel svého kopyta, asi by nehrozilo, že s ním ani peklo nebude spokojeno. A při udržení prodejů v EU pod 10 tisíci aut ročně (což stejně může mít problém překonat) by navíc Lotus ani nemusel řešit emise a být opravdu specifický a žádoucí. Teď je to? Tuctový a ztrátový? Ale kdo chce kam...

SUV Eletre váží 2 634 kg, s kořeny značky toho tedy mnoho společného nemá. Navíc se vyrábí v čínském Wu-chanu, aktuálně tak Britové musí počítat s vysokými cly v EU i USA. Nic z toho jejich byznysu zjevně nesvědčí. Foto: Lotus

Zdroje: Lotus, Autocar

