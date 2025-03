Sbohem, třícípá hvězdo. Mercedes právě odpravil sám sebe novým CLA, je to nevzhledné, lacině působící 2,1tunové zklamání před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nečekali jsme zázraky, čeho jsme se ale nakonec od Mercedesu dočkali, je neskutečné zklamání. Jak mohou Němci spojit svou budoucnost s něčím tak designově nepřesvědčivým, technicky nezajímavým a uvnitř od pohledu laciným a nenápaditým, nám nedává spát.

Pokud máte děti, nejspíš víte, že pokud si oblíbí nějaký film či seriál, jsou ochotné se na něj koukat dennodenně. To pro vás postupně začne představovat muka největšího kalibru, která nakonec utnete tím, že televizi v lepším případě vypnete, v tom horším ji vyhodíte z okna. A zapřísáhnete se, že už nikdy žádnou novou nepořídíte. Ani to ale ve finále nezajišťuje návrat duševní pohody. Stačí, abyste náznak onoho utrpení zahlédli třeba jen koutkem oka někde jinde, a rázem jste znovu „na prášky”.

Tato slova na první pohled s představením nového Mercedesu CLA nejdou moc dohromady, ale jakmile se zadíváte na jeho propojená světla, možná začnete chápat. Toto řešení se stalo jedním z moderních módních doplňků, pročež je začal používat skoro každý. Jenže zatímco některým vozům sluší, u jiných jde o pěst na oko. Především ale dochází na přesycení, neboť lištu propojující světla dnes opravdu vidíte na každém rohu, a tak to začíná být otravné.

CLA třetí generace ovšem tímto způsobem nemá propojené pouze zadní lampy, nýbrž i ty přední. A i když bychom mohli automobilku pochválit za to, že tímto způsobem oba konce vozu propojila do homogennějšího celku, za samotný výsledek ji pochválit nemůžeme. Třeba to uvidíte jinak, ale za nás je CLA nevzhledné, nenápadité, smutné. A veškerou tu vzhledovou marnost jako by se automobilka nažila přebít dekorací nespočtem třícípých hvězd dokola kolem celého auta.

Tradiční emblém tedy Němci zakomponovali také do světel, a to vpředu i vzadu. Trochu to vypadá, jako kdyby si vzali příklad z vietnamských prodejců a jejich: „Víc pruhů, víc Adidas!“ Mercedes přitom nové CLA popisuje jako „emotivní”, přičemž toto slovo v tiskové zprávě používá skoro na každé stránce. Vlastně má pravdu, jen trochu jinak, než zamýšlel - auto to dokáže být velmi iritující. A zdaleka to neplatí jen o vnějším designu.

Ten ostatně můžete vnímat jinak, problémem pro značku ale je, že pořádně nedokáže zaujmout ani v jiných ohledech, tedy znovu ne pozitivně. V případě pohonu tu opravdu nemáme nic mimořádného, neboť provedení „CLA 250+ s technologií EQ” (to je oficiální název) disponuje 272 koňmi, s nimiž zvládá stovku za 6,7 sekundy, zatímco u CLA 350 4Matic s technologií EQ lze počítat s 354 koňmi a stovkou za 4,9 sekundy. Maximálka obou verzí je pak omezena na 210 km/h.

Obě verze lze osadit pouze jedním paketem baterií, který má využitelnou kapacitu 85 kWh a který má u zadokolky nabídnout dojezd až 792 km. S tím má napomoci působivá aerodynamika (Cd 0,21), které se povedlo dosáhnout i navzdory zvětšení vozu ve všech možných ohledech (délka narostla až na 4 722 mm). Je to papírová iluze, která se bude hroutit s každou akcelerací - auto je totiž až absurdně těžké, už základní zadokolka váží 2 055 kg a čtyřkolka dokonce 2 135 kg. 2,1 tuny! Reálně tedy i při velkém sebezapření počítejte tak s polovičním dojezdem, ostatně 85kWh baterie je ekvivalentem asi 22litrové nádrže na naftu. A sami tušíte, jak daleko dojedete s 2,1tunovým dieselem o 300 koních. 400-500 km to může být, ale jakým stylem?

Automobilka uklidňuje tím, že auto lze nabíjet až 320kW výkonem, což mu může zajistit dodání až 325 km dojezdu během 10 minut. To nezní nepřijatelně, třebaže je to pořád vtip ve srovnání s tankováním, ale je zase třeba počítat, co to reálně znamená. Jednak najít stanici pracující s až takovým výkonem bude kříž, ale to nechme být. I kdyby dobíjení nakrásně fungovalo s 90 procentní efektivitou., dostanete tímto způsobem během šestiny hodiny do baterie 48 kWh energie. To je asi 12 litrů nafty v nádrži dieselu. Dolévat 12 litrů 10 minut, to už moc krásně nezní. A znovu - abyste na takové množství paliva dojeli 300 km, to bude muset být velké sebezapření. Na takovém Autobahnu zvládnete se 48 kWh ujet rychle možná 100 km průměrnou rychlostí blížící se maximálce tedy 200 km/h. Takže 30 minut jedete a 10 dobíjíte? To už moc pěkně nezní. A je to ideální scénář, zastavte u stanice s 50kW výkonem a jste někde u poměru půlhodina „tankování”, půlhodina stání.

Přesunout se můžeme do interiéru, který náladu publika posílá jen níž. Je od pohledu laciný, plastový, tohle prostě nemá s Mercedesem nic společného a sama automobilka to ví. Celou palubku zvanou tvoří 10,25palcový digitální přístrojový štít, 14palcová obrazovka multimédií a 14palcový displej před spolujezdcem, dohromady Hyperscreen. Celé to skutečně působí víc lacině než luxusně, dokonce natolik, že váš dojem nezmění ani kožené čalounění.

Výsledný dojem nespasí ani chystaná spalovací resp. hybridní verze, která působí jako z nouze ctnost. Jako by se Mercedes zděsil toho, co vlastně stvořil, a tak vozu přidal aspoň spalovací motor, aby z něj rovnou neudělal propdák. I když šéf značky Ola Källenius během propagačních koleček zmiňoval příchod nejlepšího čtyřválce na světě, z produkce Mercedesu jedna-pětka není, navzdory označení M252. Místo toho tu máme agregát od čínského Geely, který bude doplněn 48voltovým elektrickým okruhem a elektromotorem integrovaným do dvouspojkové automatické převodovky.

Němci zatím neupřesnili veškerá technická data, zmiňují však, že spalovací jednotka bude k mání ve třech specifikacích, stejně jako bude možná volba mezi pohonem předních a všech čtyř kol. Základem nabídky tedy bude podivně stylizovaný sedan s maloobjemovým čínským čtyřválcem, jenž si vezme na povel pouze nápravu pod sebou, a který cestující ubytuje v lacině působící kabině. Za to vše si pak automobilka naúčtuje více než milion korun.

Jakkoli nikdy nechceme malovat čerta na zeď, říkáme: Sbohem, třícípá hvězdo, tohle od první chvíle vypadá jako střela letící hodně mimo terč. Přičemž třešinkou na hodně nepovedeném dortu je oficiální fotogalerie, která sedan staví před červený panel se stejně zbarvenou třícípou hvězdou. CLA tak ihned dá vzpomenout na komunistickou Čínu, kde by ve finále mohlo zabodovat, pokud si Číňané vezmou i zbytek automobilky, kterou už léta z největší části ovládají. To by pak občané lidové republiky mohli dostat nakupování u Mercedesu befelem. Kdo by si tohle auto měl koupit dobrovolně nebo dokonce s nadšením, nemáme tušení.

CLA třetí generace se jeví jako velké zklamání, zvláště po vyčerpávající marketingové masáži, během které Němci slibovali hory doly. Co jsme nakonec dostali? Nevzhledný, lacině působící, ale jinak drahý a technicky naprosto nezajímavý vůz? Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.