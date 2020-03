Seat se zapojil do boje s koronavirem, chytře využívá existující díly z aut před 3 hodinami | Petr Prokopec

Člověk musí žasnout nad tím, co vše se dá vyrábět z dílů, ze kterých jinak vznikají automobily. Seat dokázal přetransformovat montážní linku v Martorellu na výrobnu ventilátorů ze skladových dílů.

Svět si chtě nechtě pomalu začíná zvykat na „dobu koronavirovou“. Tedy stav, kdy jsou lidé zkráceni na svých právech a řada firem musela ze dne na den omezit své aktivity. Patří mezi ně samozřejmě také automobilky, které ovšem v poslední době začínají montážní linky opětovně spouštět. Nikoliv však proto, aby stejně jako před příchodem pandemie chrlily tisíce dopravních prostředků denně. Místo toho výrobu aut začíná nahrazovat produkce respirátorů, ventilátorů a dalších pomůcek potřebných v boji se zákeřnou chorobou.

Před několika málo dny jsme již zmínili Ford, který s pomocí některých komponentů, jenž běžně slouží k výrobě pick-upu F-150, začal produkovat respirátory včetně ochranných masek. Nyní přichází se svou troškou do díla Seat, jenž přetransformoval linku v továrně v Martorellu na výrobu automatizovaných plicních ventilátorů. I Španělé přitom sáhli do svých skladů, aby co nejvíce urychlili nájezd výroby. Ventilátory tak vyrábí s pomocí motorků ovládajících stěrače předních skel.

Na novém produktu v úvodní fázi pracoval tým 150 inženýrů, kteří přišli hned se 13 návrhy. Z těch pak vzešel vítězný prototyp zvaný OxyGEN, na kterém Seat spolupracoval s řadou zdravotnických organizací. Produkt přitom nyní prochází závěrečným testováním, jenž je součástí oficiálního schvalovacího procesu. Jakmile bude dokončen, začne Seat zásobovat v prvé řadě svou domovinu, která je jednou z nejvíce zasažených zemí.

„Motivací každého, kdo se tohoto projektu zúčastnil, byla snaha ochránit lidské životy pomocí know-how o masové výrobě,“ uvedl na změnu záběru martorellské továrny Nicolás Mora z produkční divize Seatu. Přitom upřesnil, že vývoj ventilátorů zabral specializovanému týmu pouhý týden, přičemž kromě zmíněného motoru stěračů byly využity také koncernové hřídele a různá soukolí. Ty španělská automobilka vyrábí pomocí 3D tisku.

Každý ventilátor přitom tvoří přes 80 elektrických či mechanických komponentů, přičemž závěrečná kontrola kvality zahrnuje i sterilizaci pomocí ultrafialového světla. Nyní tedy již zbývá vyčkat jen pár dnů, než se ventilátory Seatu rozletí nejprve po Španělsku a následně nejspíše i do dalších zemí. Koncernu VW, který v důsledku karantén tratí neskutečných 55 miliard korun týdně, to však jistě bude jen slabá náplast na mizerné pocity z nastalé situace.

Zdroj: Seat

