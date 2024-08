Šéf Audi si to zase rozmyslel. Konec spalovacích motorů v roce 2033 už neplatí, teď je značka „flexibilní” včera | Petr Miler

Kolik veletočů bude nejvyšší vedení Audi nebo koncernu VW ještě tolerovat řediteli firmy, než mu ukáže dveře? Jeho postoj k přechodu na elektrický pohon je tak zmatečný, nekonzistentní a nesmyslný, že z toho jde hlava kolem. Nyní znovu otočil, přesto dál „věří”.

Když přijde řeč na budoucnost automobilového průmyslu, šéfové velkých firem nezřídka volají po jasných politických vizích. Na jednu stranu tomu rozumíme, na tu druhou se ale takovým slovům divíme z úst těch, kteří sami žádné jasné vize nemají. Šéf Audi Gernot Döllner patří mezi ně.

Doba je v tomto ohledu jistě složitá, signály z mnoha směrů zmatečné a jasná definice směřování firmy nejednoduchá. Ale nedělá dobrého šéfa právě to, že i v takovém prostředí dokáže otočit kormidlo jasným směrem, své rozhodnutí racionálně zdůvodnit a být pevný ve svých postojích? A takto jde je možné jednat, ne že ne. Však pokud netušíme, jaká budoucnost může být, musí být ono vizí přizpůsobivost, nikoli stanovovaní nesmyslných pevných cílů, které se každý druhý den změní. Šéf BMW soustavně dokazuje, že i za těchto podmínek lze být konzistentní a zvolit jasný směr.

Ředitel Audi ukazuje leda to, jak se lze ve stejné pozici dokola ztrapňovat. Döllner se vedení automobilky ujal už před rokem poté, co jeho předchůdce dostal padáka kvůli sázce na nekonkurenceschopné elektromobily. Nebylo tedy divu, když ještě před koncem roku utlumil elektrické plány i kvůli tomu, že takto poháněné vozy prý budou pro firmu dlouho ztrátové. Považovali jsme to tehdy za závan zdravého rozumu, později se ale ukázalo, že zrovna ten šéfovi Audi chybí a své postoje mění s ochotou korouhvičky na zvonici kostelní věže.

V březnu tedy plány znovu změnil a rovnou řekl, že je možná zase změní. V květnu za situace, kdy trh s elektrickými auty dál ochládal, přesto řekl: „Poslední velké světové premiéry nových modelů s konvenčními pohony plánujeme na rok 2026, ukončení výroby přijde v roce 2033.” Takto rázně mluvil, žádný prostor pro diskuzi neexistoval. A tak jsme už tehdy psali jasně: Audi by se mělo zbavit svého šéfa, než firmu skutečně přivede ke krachu. Nyní může být takové volání jen hlasitější.

Uběhly totiž další tři měsíce a Döllner by asi nebyl Döllnerem, kdyby nepřeskočil na trochu jinou židli. Přes zmíněný, zdánlivě pevný postoj z letošního jara je opět jinde a v rozhovoru pro Top Gear řekl, že Audi se vrací k heslu „Vorsprung durch Technik”, a konec spalovacích motorů naplánovaný na rok 2033 tedy opět neplatí. Nyní prý německá značka zůstává „flexibilní“ i proto, že postoj Evropské unie, která chtěla fakticky zakázat auta se spalovacími motory od roku 2035, se může kdykoli změnit. A automobilka jako Audi už 10 let před zamýšleným zavedením takového omezení jistě cítí, jak rozumně neschůdné je.

Být tohle finální postoj, řekneme: Fajn, sedmkrát to změnil, ale konec dobrý... Kdepak, Döllner, kterému někteří kolegové podle námi už dříve nejednou citovaného zdroje přímo z Ingostadtu říkají „Schnuck” (to je tamní a vlastně původní označení vám možná známého Hopa ze Včelky Máji, pokud byste ji nesledovali v originále), neposedí, a tak pro Top Gear dodal, že elektromobily jsou z dlouhodobého hlediska stejně tou jedinou správnou cestou.

„Legislativa nyní říká, že auto musí být lokálně bez emisí, a dokonce ani e-paliva nepomáhají, protože nejsou lokálně bez emisí. (...) Pařížská dohoda navíc říká, že v roce 2050 budeme muset dosáhnout neutrality v případě CO2,” dodává. Takže: „Stejně budu požárníkem!” ať těch spojitostí s dětskými seriály není málo. Už zkoušel Gernot Döllner přemýšlet nad tím, zda plán EU pro rok 2035 i Pařížská dohoda jsou jen politickými proklamacemi, které může ekonomická, technická či jakákoli jiná relevantní realita kdykoli změnit? Co takhle se řídit onou realitou a stavět plány kolem ní? To zjevně šéf Audi neumí, nedokáže si najít pevný bod, kterého by se chytil a v souladu s ním firmu vedl. Proto jsme přesvědčeni, že i on skončí dřív, než bylo plánováno, takto formu opravdu přivede akorát ke krachu.

Snažíme se být tolerantní a velkorysí, ale větší nekompetentnost ze strany ředitele velké automobilky jako od Gernota Döllnera jsme opravdu už dlouho neviděli. Kdyby aspoň dokázal mlčet... Ani to zjevně nesvede a svými novými prohlášení dokola popírajícími ta předchozí se postupně stále víc zesměšňuje. Foto: Audi

