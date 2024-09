Šéf Bentley přiznal, že bohatí chtějí auta se spalovacími motory. Bohužel až poté, co se všech zbavil, teď ruší plány před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

„Proč si člověk uvědomí, co vlastně měl, až když všechno ztratí, co je to za úděl,” zaznívá v jednom songu. Zní to skoro dojemně, kdyby to ale v tomto případě nebyl jen projev hlouposti, zabedněnosti a ztráty kontaktu s realitou.

Řekli jsme to mnohokrát: Absurdní plány automobilek na rychlý přechod na elektromobily budou zrušeny. A pokud za ně budou dál navzdory jejich neprodejnosti horovat lidé, kteří byli těchto plánů strůjci, budou vyměněni. V tuto chvíli není reálně schůdná žádná třetí cesta - na globální přechod na stoprocentní elektromobilitu není segment připraven technicky, ekonomicky a už vůbec ne „zákaznicky”, dá-li se to takto říci.

Projevy tohoto vývoje vidíme dnes a denně. Šéfové Fordu nebo Mercedesu museli veřejně otočit, další si sbalili fidlátka. Jedním z nich se stal šéf Bentley, který letos na jaře s okamžitou platností skončil poté, co firmu přivedl doslova na hranici irelevance. Ačkoli to bylo právě Bentley, které se kdysi bilo v prsa s tím, že čistě spalovací dvanáctiválce bude nabízet jako poslední na světě, nakonec s nimi skončilo mezi prvními. A skončilo i s čistě spalovacími osmiválci, teď už si nic jiného než dobíjecí hybridy u značky nekoupíte. Upřímně, nestáli bychom ani o ně, je to jen další nesmysl, pokračující devastace nabídky Bentley ale naštěstí skončila. Firmu začal od 1. července řídit Frank-Steffen Walliser z Porsche a všechny dřívější plány zrušil.

Přechod Bentley jen na elektřinu do roku 2030? Není. To samé do roku 2035? Není. Teď bude Bentley pouze „aspirovat” na to, aby se stalo elektrickou značkou někdy v průběhu příští dekády, žádný tvrdý cíl už ale neexistuje. V reakci na dosavadní vývoj věcí pak toho Bentley zpomalí i příchod nových elektromobilů a nevylučuje dokonce ani návrat čistě spalovacích aut.

I tohle řekl nový šéf značky v rozhovoru pro Car and Driver. Proč? Protože zákazníci elektrická auta - jaké překvapení - prostě nechtějí. A už ani nezaznívá „tak moc, jak jsme čekali”, prostě nechtějí, úplně stejně jako „lepší” klienti Mercedesu.

„To, co teď vidíme na luxusním trhu, je, že lidé odmítají elektrická auta,” řekl Walliser. „Za luxusní auto považují pouze to se spalovacím motorem,” dodává. My bychom přidali, že tohle není něco, co by si mysleli jen bohatí lidé, ti obyčejnější to vidí velmi podobně. I když se skutečně zdá, že nároční kupci výjimečných vozů se k elektrickému pohonu po krátkém románku s ním skutečně otočili zcela.

Walliser dodává, že za spalovací auta lidé považují i dobíjecí hybridy, ostatně jimi primárně skutečně jsou, jedním dechem ale můžeme dodat, že jde o zboží pouze akceptované, nikoli vytoužené. Na absurdním novém BMW M5 můžeme dokonale vidět, co plug-in hybridní pohon z těchto aut dělá - těžká monstra, která nemají navíc oproti svým předchůdcům nic krom papírově nízkých emisí CO2, které ale v reálu mj. právě kvůli hmotnosti vyletí do stratosféry. Jde o půl vol a půl včely, v zásadě spojení mizérie obou typů aut, která oba pohony definují.

Přesto může být Walliser rád, že Bentley zůstává aspoň to, jinak by se ve svém segmentu stalo skutečně irelevantním. Přitom stačilo v nabídce zachovat spalovací motory W12 a V8 a firma by měla vyděláno na léta dopředu, aniž by se o cokoli musela snažit - takto naopak vyklidila prostor konkurenci jako Rolls-Royce nebo dnes i Ferrari a Lamborghini s jeho luxusními SUV, který si dál osmiválce či dvanáctiválce bez čehokoli navíc ponechávají.

Co tedy bude dál? Automobilka navzdory zmíněnému dál počítá s tím, že do konce roku 2026 začne prodávat svůj první elektrický model, jeho vývoj je už moc daleko. Půjde ale o vůz nového segmentu, který nenahradí nic z existujících aut. Bentley je podle Wallisera moc malé na to, aby mohlo ve stejném segmentu nabízet jak elektromobil, tak auto se spalovacím motorem, současně si kvůli zmíněnému nedovolí cokoli spalovacího vyřadit u nabídky. Naopak podle nového šéfa značky dál existuje prostor pro nové modely poháněné čistě benzinovými motory, pokud budou spalovat syntetická paliva.

Co k tomu dodat? Do jediného smysluplného cíle se nakonec dostaneme, jen se musíme ptát, proč to bylo nutné brát tak nesmyslnou, bolestivou a velmi drahou oklikou. V tomto případě jde o vskutku extrémní minelu, jakkoli je třeba zdůrazňovat, že Frank-Steffen Walliser za ni není odpovědný - ten přišel věci spravovat pět minut po dvanácté.

Tak či onak platí, že šéfové automobilek totálně selhali, když nezřídka chtěli zopakovat strategii Tesly. Tedy postupovat tak, že z elektrického auta udělají něco „nóbl” tím, že je začnou nabízet pro bohaté, náročné kupce, jejichž přízeň by pak udělala elektrickým vozům reklamu a dobré jméno u „lůzy”. Stal se pravý opak a vidí to všichni, i takový Rolls-Royce. Bohatí lidé elektrická auta vesměs zkusili, řekli: „Děkujeme!” a nyní preferují spalovací pohon. Elektromobilům tedy dělají přesně opačnou službu.

Ostatně, už jste někdy viděli na Pařížské obdivovat masy Teslu Model S, Mercedes EQS nebo Porsche Taycan? Pár pohledů jistě přilákají, ale jinak nikoho téměř nevzrušují, některým jsou dokonce pro smích. A srovnejte si to s tím, jaký zájem je o spalovací supersporty nebo superluxusní auta. I tohle je pro část bohatých podstatné a reagují na to adekvátním způsobem.

I nový Flying Spur vsadil na v zásadě nesmyslný plug-in hybridní pohon, pro zákazníky ale akceptovatelný je. Elektromobily nikoli, a tak nový šéf Bentley zrušil „tvrdé plány” přechodu jen na ně, připouští i návrat čistě spalovacích modelů. Foto: Bentley

Zdroj: Car and Driver

Petr Miler

