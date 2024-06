Šéf evropské elektrické divize Fordu po fiasku jeho plánů skončil. Jde teď dorazit Volkswagen? před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

V roce 2022 zkusil šéfovat elektrické divizi modrého oválu. Jak moc „uspěl”, dokládají nejen suchá čísla, ale i odklon Fordu od těchto aut. Proč si jej k sobě nyní přetáhl VW, zůstává otázkou.

Co mají společného Ford a Volkswagen? Pokud odpovíte modely Ranger a Amarok či Transit Custom a Transporter, máte samozřejmě pravdu. Je tu ovšem ještě jedna věc, ve které si obě automobilky byly podobnější než vejce vejci. Obě totiž vsadily prakticky vše na elektrická auta. Obě s tím hrubě narazily a se svými protežovanými elektrickými modely na trhu paběrkují vedle jimi samotnými upozaďovaných spalovacích aut. Třeba v Česku Ford za prvních pět měsíců podle SDA prodal 2 213 aut, bateriový pohon však mělo pouze 42 aut. VW je pak na tom podobně (6 251 vs. 142 vozů).

Nejde přitom o to, že by lidé auta za víc než milion korun nemohli dovolit - třeba takový Arteon, který VW skoro odpískal a jen tak mimochodem ho nechává dožít v prodeji už jen ve verzi Shooting Brake, startuje na 1 149 900 Kč, přesto má za prvních pět měsíců na kontě 185 prodejů. I když tedy nejde o žádný trhák značky a už vůbec ne ryzí novinku (premiéra se odehrála již v roce 2017), stále prodejně překonává celou elektrickou rodinu ID. V bateriovém pohonu tedy zákazníci skutečně nevidí to, co se manažeři VW snaží prezentovat od rána do večera. Místo toho v něm nespatřují adekvátní hodnotu, a proto raději volí spalovací auta.

Ford už prozřel a svou absurdní strategii zrušil i pro Evropu, otázkou je, jak bude dál reagovat VW. Také ten přesměrovává své zdroje směrem ke spalovacím vozům, otázkou ale je, jaká bude tento krok provázet rétorika vedení. Aktuálně si totiž nejsme jisti, že si Němci jsou ochotni přiznat dřívější chyby, neboť oznámil, že se jeho novým prodejním a marketingovým šéfem stává Martin Sander. Ten poslední dva roky stál v čele divize Ford Model e Europe, kde byl zodpovědný za „akceleraci elektromobility”. Pod jeho vedením tak přišla auta jako Explorer a skončily ikonické bestsellery jako Fiesta, Mondeo a brzy i Focus.

Ve světle těchto okolností se nám Sander nezdá jako člověk, který by dokázal trefit střed terče, a to snad ani ve chvíli, kdy by od něj byl vzdálený pouze metr. VW ale zřejmě ví, co nikdo jiný ani netuší - nejspíše proto, že Sander u koncernu před svou štací u modrého oválu pracoval dlouhých 25 let. A naposledy byl zodpovědný za prodeje Audi. I tato značka ovšem tlačí elektromobilitu jako smyslů zbavená, ani ona však minimálně u nás absolutně neboduje - z 1 341 registrací připadá na bateriový pohon jen 20 aut, nejvíc (685 ks) pak na dieselový.

Spíš než jako strůjce úspěchu by tedy Sander mohl být vnímán jako kdosi, kdo sebou přináší zklamání. Skutečně tedy nechápeme, co VW svým posledním krokem sleduje. Aktuálně tak jen dodáme, že prodejní a marketingovou šéfkou značky byla ony poslední dva roky Imelda Labbé, která odchází z osobních důvodů. Protože ale pod palcem mimo jiné měla program Energize, který se zaměřoval na elektromobilitu, vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby právě jeho neúspěch zlomil této dámě vaz.

Po dvouletém neúspěšném působení u Fordu se Martin Sander vrací ke koncernu VW. Jeho angažováním si ale vůbec nejsme jisti, zvláště když podřízen má být přímo Thomasi Schäferovi, tedy dalšímu z manažerů, který tlačí elektromobilitu, aniž by dával najevo špetku smyslu pro realitu. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.