Šéf McLarenu říká, že jeho auta jsou s průměrnou cenou přes 7 milionů Kč moc levná, tomu se říká jiný svět před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Přijde vám slušná nová Octavie za 700 tisíc moc drahá? Šéfovi McLarenu přijde i desetinásobek této sumy coby průměrná cena aut jím řízené značky moc nízká. Chce ji tak po vzoru Ferrari vyšroubovat výš, sám ale ví, že to bez odpovídající hodnoty k dobru nepůjde.

Když před 14 lety došlo na založení divize McLaren Automotive, která měla lidem nabídnout silniční supersporty, mluvilo se o britské automobilce jako o konkurenci pro Ferrari a Lamborghini. Tento pohled v roce 2012 jen podpořil koncept chystaného nástupce McLarenu F1, který se pod označením P1 ukázal v březnu 2013 v sériovém provedení v Ženevě. Se svými 916 koňmi totiž přímo konkuroval Ferrari LaFerrari a Porsche 918 Spyder, Italové ze Sant'Agata Bolognese na něj dokonce žádnou odpověď neměli.

Jsme o dekádu dál a o McLarenu se už s takovým nadšením nemluví. Místo toho řada lidí na britskou automobilku zapomněla, neboť zatímco Ferrari a Lamborghini prodávají přes 10 tisíc aut ročně a produkci by s ohledem na stále větší zájem mohli ještě zvýšit, jejich někdejší konkurent nemíří ani tak od desíti k pěti, nýbrž spíše od pěti k nule. Zatímco v roce 2018 McLaren prodal 4 863 aut, o rok později již šlo o 4 765 kusů a následně jen o 1 659 aut. V letech 2021 až 2023 pak šlo o 2 138, 2 188 a 2 137 vozů.

Problémem pro automobilku navíc je, že se průměrná cena prodaných aut snižuje, i když nízká není ani omylem. Loni šlo o 240 tisíc liber, tedy asi 7,06 milionu Kč. To na první pohled opravdu nepůsobí jako nízká částka a stesky nad ní působí jako z jiného světa. Nicméně si je třeba uvědomit, že značka se tím dostává dokonce pod startovní cenu jednoho ze svých klíčových modelů - za kupé 750S je totiž třeba dát minimálně 246 655 GBP (asi 7,26 milionu Kč). Šéf automobilky Michael Leiters, který dříve působil v managementu Ferrari, nicméně kolegům z Auto News sdělil, že loni se v daleko větší míře prodávala Artura, která je k mání od 202 660 GBP (cca 5,97 milionu Kč).

Letos jde ale prý daleko více na odbyt „sedmsetpadesátka“, což by průměrnou cenu mělo zvýšit. Nicméně ani tak Leiters není spokojen a říká, že Britové chystají změny a rádi by zisk z každého prodaného vozu zvýšili, a to klidně i na úkor objemu prodejů. Jinými slovy jsou tedy ochotni prodávat ještě méně aut než dosud, ovšem za ceny, po jejichž spatření se vám protočí panenky. Jednou z takových novinek má být právě nástupce P1, který s výkonem přes 1 000 koní pod 1,5 mil GBP (44,12 milionu korun) startovat nebude.

Leiters vylučuje, že by McLaren hodlal dosáhnout svého cíle jen tím, že přistoupí pouze ke zdražování. „Nemůžete zvednout ceny, aniž by tomu odpovídala podstata produktu, to prostě nedává smysl,“ říká. Za víc peněz toho tedy značka chce také víc nabídnout, kromě toho zřejmě udělá velmi tlustou čáru za minulostí, během které striktně odmítala SUV. Toho bychom se totiž do budoucna měli dočkat, stejně jako sporťáku, který nabídne i druhou řadu sedadel, byť nouzovou.

Pomůže to značce znovu se stát přímým soupeřem Ferrari a Lamborghini? Rádi bychom řekli, že ano, zvláště když se McLarenu začíná stále lépe dařit také ve Formuli 1. Jenže tentokrát už nebude stačit, aby se nástupce P1 pouze vyrovnal chystanému nástupci LaFerrari, nýbrž jej překonal. A to bude vždy obtížné.

McLaren 750S spojuje 750 koní s hmotností pouhých 1 389 kg u kupé, respektive s 1 438 kily u Spideru. Dynamicky tak sice drží krok s Ferrari či jej dokonce předhání, davy bohatých lidí ale vůz přesto neláká. To značku až tak netrápí, nízká průměrná cena prodaných aut ale ano, i když je víc než sedmimilionová. Foto: McLaren

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

