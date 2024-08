Šéf Mercedesu kapituloval: Pokud lidé do roka nezačnou kupovat elektromobily, nakoupíme „emisní povolenky” před 11 hodinami | Petr Miler

Jak velký obrat je možné udělat během pouhých pár měsíců... Ještě zkraje roku Mercedes zavile trval na čistě elektrické nabídce do pěti let, teď je smířen i s tím, že elektromobilů neprodá ani tolik, aby se vešel do flotilových emisních limitů v EU.

Někteří to budou omlouvat tím, že doba je složitá, situace se rychle vyvíjí, jen blbec nemění své názory... Omyl, tohle je klasický případ selhání strategického řízení, které rezignovalo na elementární ekonomickou racionalitu a začalo spoléhat na naplnění určité budoucnosti jen na základě toho, že jí někdo věří, někdo takovou plánuje či ji nařizuje. Něco takového v podnikání nikdy nefungovalo a je jedním slovem fascinující, že se do vedení tolika významných firem dostali lidé, kteří to buď neví, anebo to ví a stejně na to kašlou.

Jedním z takových je šéf Mercedesu Ola Källenius, který ve vedení společnosti nahradil Dietera Zetscheho. Nedovedeme si představit, že by Zetsche něco takového připustil, Kallënius ale s lehkostí začal prosazovat plán, podle kterého se třícípá hvězda měla stát do roku 2030 výrobcem výlučně elektrických aut. Od začátku jsme to zejména v případě Mercedesu považovali za neuvěřitelně pošetilé, takový záměr jsme kritizovali, označovali za nereálný a firmu poškozující. Källenius přesto ještě loni odmítal jakékoli alternativy, další zástupci firmy se za to samé prali jako lvi a velmi nevybíravě zacházeli s každým, kdo nastavoval zrcadlo realitě. Ještě letos v lednu nikdo nepřipouštěl nic jiného, dokonce ani v Česku, kde Mercedes s elektromobily těžce pohořel a nedokázal jim zajistit větší než 4procentní podíl na celkovém odbytu.

Nejvyšší vedení už v tu chvíli muselo vědět, že o úspěch nejde ani na globální úrovni a fiasko s elektromobily se těžce zakusuje do hospodaření celé firmy. Až v únoru ale přišel oficiální obrat - tehdy Källenius otočil, původní plány odpískal a později začal postupně definovat nové. Mercedes tedy zastavil problematické projekty, pod tlakem nezájmu bohatých začal znovu investovat do spalovacích motorů a nakonec - značně tragikomicky - vyhlásil i motorům V8 věrnost místo brzké smrti. Je to vše? Ani ne.

S několikadenním odstupem jsem si pročetl kompletní přepis prezentace výsledků Mercedesu za druhý letošní kvartál. Obvykle to není zábavné čtení, takové prezentace bývají plné prázdných frází a často nepodložených pozitivních očekávání, tentokrát ale byla realita jiná. Největší slovo měl znovu Ola Källenius, jehož vyjádření nejlépe reflektuje, jak moc se uvažování firmy během pár měsíců změnilo.

Švédský manažer nejprve navzdory výše zmíněnému avizoval plán na rychlejší příchod některých elektrických modelů, které mají spasit jejich odbyt. Konkrétně odkázal na elektrická provedení tříd C a GLC, byť zatím není jasné, zda přijdou jako varianty Céčka nebo separátní modely. „Je velmi, velmi důležité, že v roce 2026, jak již víte, přijde (platforma - pozn. red.) MB.EA a elektrické třídy C a GLC, což je v současnosti pro výrobce prémiových luxusních vozů ten největší segment pro elektromobily,” řekl a dodal: „Pokračujeme v hodně, hodně velkých investicích do technologií, nového elektronického pohonu, nové elektrické elektronické architektury, softwaru a tak dále, pro naše elektrická vozidla a architektury příští generace. A jak jsem již zmínil, skutečně to začíná prvním vozidlem, které bude uvedeno na trh příští rok, CLA. A pak, doslova, to v dalších letech bude jednoho odhalení za druhým.”

To zní pořád odhodlaně, skoro jako „za starých časů”, pak ale přišlo pár novějších a jedno skoro šokující oznámení. Šéf Mercedesu potvrdil, že v roce 2030 se se spalovacími motory nekončí a firma v této oblasti zajistí „flexibilitu“, dokud „na trhu bude smysluplná poptávka“ a spalovací motory budou v nabídce přeneseny i „do 30. let na rozumné investiční úrovni“. Společnost podle něj dále „občerství a obnoví“ portfolio spalovacích jednotek tak, aby byly schopné obstát před různými pravidly na jednotlivých trzích světa, Evropu nevyjímaje.

Doslova pak šokoval tím, když připustil, že je také možné, že lidé elektromobily Mercedesu dál kupovat nebudou. Chápete to? Firma, která by vás ještě zkraje roku zařadila na „černou listinu” kvůli tomu, že jste si dovolili pochybovat o tom, že v roce 2030 bude s úspěchem prodávat jen elektromobily, chvíli za jeho polovinou připouští, že to nemusí být rozumně prodejné zboží. Co v takovém případě udělá? No z nepřímé povinnosti taková auta prodávat se prostě vykoupí.

„Pro rok 2025 musíme v Evropě udělat krok vpřed. Pokud by to nestačilo, pak bychom se museli poohlédnout po řešení cestou poolingu,” řekl doslova Källenius. Pro nezasvěceného to možná bude znít jako představa o pravidelném koupání ve vlastní marnosti, ale realita je jiná - šéf Mercedesu tím říká, že je připraven kupovat obdobu emisních povolenek tak, že zaplatí jinému výrobci s nižšími průměrnými emisemi jeho flotily (typicky výrobci elektromobilů), aby se emise CO2 obou automobilek průměrovaly společně a Mercedes tím unikl pokutám. To skutečně zvedá obočí.

Přesně na tom je vidět, jak bídně je Mercedes v posledních letech veden. Jde roky slepě jedním směrem k ryze elektrické budoucnosti a mlátí všemi stranami po těch, kteří před tím varují, pak ale otočí o 180 stupňů a je dokonce připraven za to, že investice do elektromobility spláchne do záchodu a raději se vykoupí z nadlimitních emisí CO2. Srovnejte si to s řízením Toyoty, která dnes žádné problémy nemá a rovnou řekla, že nebude vyhazovat peníze za nechtěné elektromobily a raději zaplatí pokuty za neplnění emisních cílů, tedy přesně to, co je nakonec Mercedes připraven dělat též. Od Japonců je to jasná vize v podobě uspokojování přání zákazníků, Mercedes takovou neměl a zjevně dál nemá. Střílí naslepo podle toho, co po něm chce kdokoli jiný, jen ne jeho klienti.

