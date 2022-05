Šéf Renaultu říká, že nová emisní norma Euro 7 je naprostý nesmysl, auta zdraží všem výměnou za nic před 4 hodinami | Petr Miler

Máme vážné pochybnosti o jeho psychickém zdraví, když se ale dobře vyspí, říká věci, se kterými lze jen souhlasit. Euro 7 je věc, která má jen přidat hřebíček do už tak dobře stlučené rakve spalovacích aut, pochopitelně na vaše náklady.

Lucu de Mea pamatujeme ze Seatu jako velmi pragmatického člověka, který dokáže přijímat racionální rozhodnutí, jež jako jediná mohou přinést té či oné firmě dlouhodobý prospěch. Nedivili jsme se tedy, když jej v zoufalé situaci přetáhl Renault na pozici generálního ředitele firmy. Co v ní ale dělá, nás nutně udivuje velmi.

Dokážeme pochopit kde co, je ale těžké přijmout za své, když jeden a ten samý člověk v rozmezí pár měsíců nejprve hlásá, že nebude prodávat nic než elektromobily dokonce dříve než EU požaduje a pak kritizuje EU, že moc tlačí na pilu a konstatuje, že elektrická auta nemají a nebudou mít očekávaný přínos. Jaký to dává smysl?

Možná prozřel? A nebo říká to, co zrovna publikum očekává? Kdo ví, nyní každopádně zůstává naladěn na druhou vlnu, která je nám mnohem bližší. A v rozhovoru pro Autocar se pustil do chystané emisní normy Euro 7, která chce doslova dorazit spalovací motory a mj. přinést i neustálé sledování všech nových aut.

Než se dostaneme k jeho slovům, musíme připomenout jednu podstatnou věc, kterou mnohá méně odborná média znovu a znovu chybně popisují. EU na jedné straně bojuje proti emisím CO2, ty ale nemají nic společného s normami Euro, protože oxid uhličitý není v běžných koncentracích nijak přímo nebezpečný. Když se tedy hovoří o emisích CO2, nejde o emise, jde o spotřebu, která je regulována zvlášť. K tomu se navíc přidávají normy Euro, které regulují emise škodlivin jako NOx. Pokud tedy EU plánuje zákaz spalovacích motorů na rok 2035, jde jen o emise CO2, nemá to žádnou spojitost s normami Euro. Těmi chce dát spalovacím motorům další smrtelnou ránu ještě dřív bez ohledu na CO2.

Že o nic jiného nejde, nepřímo uvádí i De Meo. Spalovací motory jsou dnes při plnění norem jako Euro 6d tak čisté, že už v podstatě nemohou být čistější, nepředstavují žádný hmatatelný problém vedle toho, že soused večer pálí v krbu vánoční stromek v celku. EU přesto chce zajít dál a byť podoba Euro 7 není finalizována, má například vyžadovat plnění norem i zastudena či při vysoké zátěži motoru. To se stane buď nemožným nebo splnitelným tak obtížně, že to bude velmi, velmi drahé. Výsledkem pak bude, že automobilky takové motory raději samy opustí, nebo budou k dispozici jen za tučný příplatek. Jedno nebo druhé EU chce, neboť jen pak budou drahé a špatně použitelné elektromobily působit lákavě.

De Meo k tomu říká, že Euro 7 nepřinese téměř žádný faktický přínos. Emise škodlivin se podle něj sníží o 3-4 % výměnou za obrovské investice, což je jedním slovem nesmyslné. „Přijdou nás na asi 1 miliardu Eur v podobě investice do výzkumu a vývoje a zákazníka asi na 1 000 Eur na auto. Jsou jiná místa, kam bych mohl investovat tyto peníze s lepším efektem,” uvádí De Meo.

Ne snad, že bychom to nevěděli, z jeho úst to zní ale přece jen přesvědčivěji. Jen nechápeme, proč - čas od času - horuje za elektrická auta. Také v jejich případě si dokážeme představit, „místa, kam by šlo peníze investovat s lepším efektem”. Nepředpokládáme ale, že by to či ono cokoli změnilo, i kdybychom všichni chtěli něco jiného. EU dávno není demokratická instituce a dávno neuvažuje racionálně. Teď s tím stěží začne.

Spalovací motory jsou dnes sice nejčistší v historii, přesto EU chce, aby byly ještě čistší výměnou za obrovské náklady s minimálním efektem. A nebo spíš chce, aby nebyly vůbec už před jejich přímým zákazem? Ilustrační foto: Škoda Auto

Petr Miler

