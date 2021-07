Šéf Škody bez obalu řekl, co nás v příštích letech čeká, na levnější auta zapomeňte před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Po dekády jsme byli zvyklí na to, že evoluce nám přináší stále lepší řešení za stále menší peníze. Bohužel, evoluci se nyní rozhodla řídit EU a když jí ani velké automobilky neodporují, nemůžeme čekat nic jiného než vývoj opačným směrem.

Od chvíle, kdy Škoda odhalila své plány do roku 2030, uplynul necelý měsíc. Za tu dobu jsme se nepřekvapivě dozvěděli, že strategie firmy plně odpovídá tehdy ještě neznámým záměrům Evropské unie, která se vzhlédla v elektrické mobilitě a do budoucna s ničím jiným nepočítá. Tomuto kroku pak sice nyní řada lidí tleská, jejich úsměv na rtech ale může během několika málo lez zmizet. Začíná být jasné, že se nemění pouze pohonné ústrojí, ale celý koncept individuální dopravy. Ta bude totiž stále dražší a v delším časovém horizontu dostupná jen pro některé.

Nejnověji to svými slovy v rozhovoru pro nizozemský Auto Week potvrdil šéf mladoboleslavské automobilky Thomas Schäfer, dle kterého zakrátko přijde doba, kdy „malý benzinový vůz bude dražší než elektromobil střední velikosti“. Nejde přitom ani tak o odhad, jakožto spíše o jistotu, která ovšem nemá nic společného s poklesem cen elektrických aut. K tomuto posunu dojde jednak kvůli umělému zdražování konvenčních vozů novými daněmi a regulacemi a jednak kvůli investicím do samotné elektromobility, které někdo musí zaplatit. I mateřský VW před pár dny přiznal, že elektrická auta si sama na sebe nevydělávají a dokud půjde, bude žít z prodeje vozů se spalovacími motory. Ani Škoda nemá jiný záměr - kupce spalovacích modelů hodlá ždímat, co jen to půjde, a to za i pomoci jednodušší nabídky.

Už teď je nabídka Škody velmi nepestrá, co se týče kombinace motorů, pohonů, převodovek a výbav. Do budoucna ale bude nabízet ještě méně úrovní výbavy i méně pohonných jednotek či převodovek. Podle Schäfera zákazníky sáhodlouhé seznamy příplatkové výbavy obtěžují, a proto by do budoucna měli být schopni specifikovat svůj vůz za pomoci čtyř nebo pěti kliknutí počítačovou myší. To je ale podle nás jen obhajoba snah o snižování nákladů - nikdo nemá rád, když si musí koupit k určité kýžené výbavě jinou, kterou nechce, popřípadě naopak. Takto kupci dostanou jen dražší vůz méně odpovídající jejich představám, což stěží někoho osloví. Ostatně i šéf Škody předem připouští pokles celkových prodejů.

Že nejde pouze o slova, ale došlo už i na činy, dokládá pohled na ceník Škody Enyaq. V jejím případě totiž máte k dispozici tři motorizace a tři stupně výbavy, k nimž lze přikoupit ještě „zvýhodněné“ pakety. To je ale vše, přičemž bez 1,1 milionu korun byste v případě zájmu neměli do showroomu Škody ani chodit. Za to pak dostanete auto, které nezvládne ani dojet z Prahy do Brna a zpátky, aniž by si řidič musel udělat nucenou, snadno více než hodinovou přestávku. Zájem o takový vůz je na trzích bez dotací či uměle zdražených konvenčních aut minimální.

Stále více se přitom ukazuje, že s omezováním pohybu politici počítají. Stačí se jen podívat, co nyní chystají v Paříži, ta se má stát rájem cyklistů a pěších. Tomu se chtějí přizpůsobit i výrobci, Škodu nevyjímaje. Ačkoli Schäfer zatím nic neplánuje s jistotou, počítá s tím, že v souladu se záměry mateřského koncernu budou auta kolem roku 2030 nejen elektrická, ale také budou schopna řídit sama. Také to má proměnit celý koncept vlastnictví, neboť lidé ve městech vlastně již nebudou mít důvod, aby si soukromý vůz pořídili. Pokud budou chtít třeba na večeři, pak „je restaurace vyzvednou se svou flotilou doma, po cestě jim nabídnou 'apetizér' či 'šlaftrunk' během návratu“.

Zda se vám přitom taková vidina líbí, nebo nikoliv, necháme na vašem individuálním posouzení. Jisté je jen to, že čím méně necháme pracovat trh a čím více necháme do hry zasahovat plánovače, tím méně efektivních výsledků se dočkáme. Bohužel, pro rychlé rozšíření obtížně konkurenceschopné elektromobility je nemožné kráčet jinou cestou, neboť spalovací auta by bez zásadního technického průlomu nabízela stejně nebo i více za méně ještě dlouho. Většina automobilek - Škodu zjevně nevyjímaje - je s tím smířena a Evropské unii neklade odpor. Kdo jiný by mohl? Obyčejní lidé, kteří nucenou elektromobilitu z většiny odmítají, dávno ztratili slovo.

Škoda je smířena s tím, že bude nabízet stále dražší auta nabízející stále méně možností konfigurace. My z toho nadšeni nejsme, nevidíme pro to důvod. Foto: Škoda

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec