Šéf Škody poodhalil budoucnost značky, upřesnil i probíraný sestup na úroveň Dacie

/ Foto: Volkswagen

Škoda se změní, to už je dnes zcela jasné. Dle Thomase Schäfera značka z Mladé Boleslavi skutečně chystá levné základní verze svých modelů, není to ale jediná novinka, kterou máme čekat.

Není tomu dlouho, co Škoda představila zcela nový Kushaq. Toto SUV je prvním ze čtyř modelů, jež vzniknou speciálně pro indický trh. Dva z nich nicméně ponesou logo Volkswagenu, neboť mladoboleslavská automobilka byla pověřena vedením operací v této zemi. Není to ovšem jediná oblast, nad kterou Škoda převzala kontrolu. Jak totiž potvrdil její nový šéf Thomas Schäfer, automobilka bude mít na starosti veškeré koncernové aktivity také v Rusku a severní Africe, přičemž bude organizovat fungování jednotlivých značek.

Na severu Afriky se Škoda zabydlela již v roce 2017, kdy zde odstartovala výrobu Octavie, byť v poměrně malém měřítku. V celé Africe se zatím prodá jen okolo milionu nových aut ročně, potenciál je zde ovšem nemalý. Jen v Nigérii žije skoro 200 milionů lidí, to je skoro jako v USA. Dalších takřka 102 milionů lidí žije Egyptě, to je více než v Německu, které je největším evropským trhem. K tomu je třeba navíc přihodit dalších 140 milionů lidí žijících v Maroku, Alžírsku a na jihu Afriky, což jsou čtyři africké lokality, kde se nová auta prodávají či mají prodávat nejvíce.

S ohledem na tuto strategii je vlastně logické, že do čela Škody loni usedl právě Schäfer, který po dlouhá léta vedl koncernové operace v jižní Africe. Ofenzivu na tento kontinent bere za jednu z priorit, tou další má skutečně být proklamovaný sestup na úroveň Dacie. Neznamená to nicméně, že by se Škoda vzdala dobytých pozic, značka pouze počítá s tím, že každý model by měl být k dispozici také ve velmi levné, základní verzi. Tím by pochopitelně rozšířila okruh potenciálních zákazníků.

S ohledem na cenovou politiku byla vyvíjena i nová Fabia, u které se nepočítá s žádnou elektrickou či elektrifikovanou variantou. Nicméně i na elektrický pohon je v Mladé Boleslavi kladen velký důraz, ostatně v rámci příštích pěti let hodlá automobilka na jeho oltář položit nemalých 1,4 miliardy Eur (cca 36,8 mld. Kč). Schäfer naznačil, že nejspíše ještě letos se dočkáme dalšího elektromobilu. Jednat by se s velkou pravděpodobností mělo kupé verze Enyuaqu, dorazit ale může i Volkswagen ID.3 s odlišným logem.

Tím elektrická expanze nekončí, navzdory všem předchozím spekulacím má nástupce dostat i Citigo. Stejně jako v případě modelu Enyaq a další chystané novinky půjde o vůz postavený na platformě MEB, tentokráte nicméně je vývojem celé koncernové rodiny pověřen Seat. S elektromobily Škody se tedy v příštích letech roztrhne pytel, což však může být značně rizikové. Jakkoliv totiž tímto směrem míří evropští politici, zákazníci příliš lační nejsou a u nás už vůbec.

Lze pak už jen dodat, že Škoda loni i přes 19procentní propad již posedmé v řadě překročila metu milionu prodaných aut ročně. Její obrat nicméně klesl pouze o 13,8 procenta na 17,1 miliardy Eur (449,13 mld. Kč). Finanční ředitel značky Klaus-Dieter Schürmann pak uvádí, že s těžkostmi bude spojen i letošek, nicméně i tak očekává nárůst prodejů, a tedy i zisku. Ten loňský totiž poklesl o 54,5 procenta na 756 milionů Eur (19,86 mld. Kč).

Nový šéf značky Thomas Schäfer přišel z jižní Afriky, pročež je vlastně i logické, že Škoda povede koncernové operace na tomto kontinentu. Foto: Škoda Auto



Značka mimo to vsadí na daleko větší elektrifikaci, možná se dočkáme i její verze Volkswagenu ID.3. Foto: Volkswagen

Zdroj: Škoda Auto, Reuters

