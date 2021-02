Šéf VW v rozhovoru otevřeně řekl, proč si na klíčovou novinku stěžuje tolik zákazníků před 4 hodinami | Petr Prokopec

Zhluboka se nadechl a začal mluvit. To není reakce, kterou při otázce na problémy klíčového nového modelu očekáváte od šéfa tak významné značky, Ralf Brandstätter ale přesně to udělal.

Kdo chce víc, nemá nic, říká se. Pravdivost tohoto přísloví poznává na vlastní kůži i Volkswagen, který předloni odhalil svůj klíčový nový model - elektromobil ID.3. Šlo o vůbec první koncernový vůz postavený na platformě MEB zasvěcené elektrickému pohonu, který současně vsadil na rozsáhlou digitalizaci. Počátek prodejů tak byl mnohokrát odložen a vůz se k prvním zákazníkům dostal až loni na podzim, a to navíc nehotový.

Velká sláva to tak nakonec nebyla. Auto se dočkalo rozsáhlé kritiky i od loajálních německých médií, dealeři první vozy kvalitativně přirovnávali k Dacii a zákazníci si na auto stěžují známým, médiím i automobilce samotné. Ignorovat tento stav nemohl ani magazín Auto Bild a když se mu naskytla příležitost vyzpovídat šéfa značky Ralfa Brandstättera, s nastalým jej konfrontoval.

„Pane Brandstättere, spousta kupců ID.3 je naštvaná a má pocit, že si pořídili nehotové auto. Vůz jezdí, ale zobrazuje chybové hlášky, někdy zcela zastaví. Auta pak musí být odtažena, co se tu děje?” zeptal se na rovinu Auto Bild.

Ralf Brandstätter se podle kolegů zhluboka nadechl a odpověděl nebývale upřímně: „Musím se vrátit zpět. Víme, jak postavit dobrá auta. Aby si motory perfektně sedly s převodovkami, měla agilní podvozky, vysoce kvalitní zpracování a pozornost byla věnována každému detailu. Naši zákazníci to vědí a oceňují to. Ale před pěti léty jsme se rozhodli udělat víc, chtěli jsme stavět elektrická auta a dostat digitalizaci k maximu lidí. Vždy jsme chtěli dostávat technologie z vyšších tříd k masám, je to součástí naší DNA,” začal zeširoka Brandstätter. Ale záhy se dostal k jádru věci.

„Chtěli jsme toho příliš mnoho najednou a pak už jsme jen museli dohánět vlak, který nám ujížděl. Pustili jsme se do neprobádaných oblastí. Vybrali jsme si cestu pro odvážné, která je ale zároveň daleko komplikovanější. V podstatě bylo třeba vyvinout novou generaci aut z čistého listu papíru. Byla to pro nás v rámci učení velmi strmá křivka a největší výzvou byla nová softwarová architektura, změna pro nás nebyla jednoduchá,“ vysvětlil šéf VW, proč ID.3 nedosahuje úrovně, na kterou jsou klienti automobilky zvyklí.

Brandstätter si je vědom toho, jak moc to zákazníky rozčiluje, prý se i k němu dostala spousta stížností dosavadních kupců. Podstatné je prý nyní to, že „co se rychle porouchá, musí být rychle opraveno“. Zrovna to se ale Volkswagenu nedaří - jak již bylo zmíněno, první exempláře si zákazníci převzali již v září, ovšem automobilka lidem doslova dodělává auta až nyní. Dle Brandstättera nicméně mají být zakrátko k dispozici i online aktualizace. Zákazníci tedy alespoň nebudou muset na několik hodin do servisů, jako tomu bylo doposud.

Šéf VW ale připouští, že ne všechno lze vyřešit online. Kvalita materiálů v interiéru prý není taková, jako by si představoval, a tak ID.3 dostane letos nová, hodnotnější čalounění i plasty. Poučení z dosavadních chyb pak chce zúročit při vývoji nového malého elektromobilu, který by neměl stát více než 20 tisíc Eur (cca 517 tisíc Kč). To pochopitelně není zrovna malá částka, dostat byste za ní ovšem měli více než kdekoliv jinde. Němci totiž chtějí i tuto novinku osadit technologiemi, které lze aktuálně hledat jen u vyšší tříd. Doufejme, že tentokrát jim to vyjde bez zádrhelů.

Šéf Volkswagenu Ralf Brandstätter běžně používá ID.3, se kterým je prý spokojen, i on ale zaregistroval jak nízkou kvalitu materiálů v interiéru. Stížnosti zákazníků na problémy s dosud prodanými vozy pak přehlédnout snad ani nemohl. Foto: Volkswagen

