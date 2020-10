Šéfdesignér Jaguaru se pokusil vysvětlit, proč nová auta vypadají stále kýčovitěji 6.10.2020 | Petr Prokopec

Je těžké si nevšimnout, že designéři automobilek sází při vymýšlení nových modelů na stále častěji na výrazné vzhledové prvky, i když jsou pak terčem kritiky a výsměchu. Proč to tedy dělají? Podle Juliana Thompsona to není samoúčelná provokace.

Některé automobilky mají výrazné chladiče a ornamenty na přídích od nepaměti, jiné se do zvětšování základních identifikačních prvků pustily nedávno. BMW už za to sklidilo spoustu kritiky, stejně ale rostou i masky chladiče Lexusu. K tomuto táboru se přidalo také Genesis a dokonce i někteří mainstreamoví výrobci. Jaguar však do rozjetého vlaku odmítá nastoupit a ústy svého šéfdesignéra vysvětluje, kde se tato podivná móda vzala.

Podle něj za vše může Čína. „První generace čínských zákazníků, a vlastně i ta současná, druhá, byla posedlá značkami, ale v podstatě si je nedokázala nijak zařadit. Mnoho automobilek na to zareagovalo a dodalo svým vozům výraznější tvář, aby byly jasně rozpoznatelné,“ uvedl šéfdesignér britské automobilky Julian Thomson, který loni na tomto postu nahradil světoznámého Iana Calluma. A naznačil, že u řady výrobců tato snaha jednoduše zašla až moc daleko.

„Mám takový pocit, že někteří naši konkurenci snahu zdůraznit značku a čelní partie vozu přehnali, ve spoustě případů se vydali cestou neomalenosti,“ říká dále Thompson. Mnoho soudobých vozů proto přirovnal k ošklivému dítěti, které za pohledné považují pouze rodiče. A možná i právě proto se Jaguar nehodlá k takovému „mučení kovu“ (Thomsonova slova, ne naše) uchýlit. Neznamená to však, že by Britové pustili Čínu ze zřetele. Tamní klientele se zalíbit chtějí, dosáhnout toho však chtějí jinak.

„Prémiové značky, mezi něž patříme, potřebují soudržný a jasně rozpoznatelný designový jazyk. Nicméně my u Jaguaru nechceme být pro smích, nechceme jít cestou velkých čelních masek. Chceme si být zkrátka jisti, že Jaguar má v sobě skutečnou celistvost a zároveň civilnost,“ zmínil Thompson s tím, že čelní partie XF modelového roku 2021 prošly revizí a jsou výraznější, dále ale Britové pro tuto chvíli jít nehodlají.

Otázkou je samozřejmě budoucnost. Jaguar ale loni jako jeden z mála prémiových výrobců šel v Číně s prodeji dolů a letos na tom není lépe. Navíc se bavíme o 20 tisících autech za rok, vzhledem k velikosti čínského trhu je to plivnutí do vody. Zdá se tedy, že dosavadní strategie značky až tak moc nefunguje a vlastně bychom se ani nedivili, kdyby Britové nakonec obrátili a začali své vozy koncipovat podobně jako jeho konkurenti. Čímž neříkáme, že bychom si to přáli, decentnost Jaguarů je nám naopak blízká, podobná zásadovost ale firemní kasu britské automobilky nenaplní.

Nový šéfdesignér Jaguaru Julian Thompson uvedl, proč u mnoha výrobců dochází ke zvětšování čelních masek. Foto: Jaguar



Naráží přitom hlavně na BMW, které je s novou řadou 4 a sportovními deriváty M3 a M4 v tomto směru hodně daleko. Foto: BMW

