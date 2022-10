Silné diesely pro normální auta pořád nejsou mrtvé, ten nejnovější nabízí 507 koní a 1 625 Nm před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Příchod podobného stroje by na sklonku roku 2022 čekal asi málokdo, přesto je realitou. Žije si tak trochu ve svém světě, který trendy typu elektrifikace sice ovlivňují též, šanci jej ovládnout ale nebudou mít ještě hodně dlouho.

Politici řady západních zemí se rozhodli „přepnout” automobilový svět na elektrický pohon. Zda se jim to podaří, zůstává otázkou, sami jsme k tomu velmi skeptičtí, neboť jejich představy naráží na značné technické a ekonomické limity. Jisté ale je, že se o to budou snažit, a tak budeme svědky dalšího oddalování nabídky aut od představ zákazníků.

To s sebou přinese další postupnou devastaci portfolia naftových aut, které je už teď značně prořídlé. Však si vzpomeňte, co bylo k dispozici s dieselovými motory ještě před pár léty - myslet šlo na cokoli od naftové Kie Picanto až dieselové kabriolety. Tohle je dnes pryč a nabídka vznětových motorů zůstává vyhrazena v podstatě jen větším a těžším autům několika značek, které jsou jim věrné. Buď vědomě, popř. z „donucení”, rozumějte z důvodu neutuchajícího zájmu publika. Zejména v případě těch druhých jmenovaných bude zajímavé sledovat, co si troufnou - například Audi nebo Mercedes otevřeně posílají zákazníky k šípku a slibují jim za pár let jen elektrické modely. U nás si ale letos z 5 178 kupců Mercedesu vybralo elektrický pohon jen 201 lidí, 3 070 sáhlo po dieselu. Audi dokonce prodalo elektromobilů jen 61...

S tím ale nechť se Němci vypořádají sami, dnes i za pár ale bude existovat jeden segment, který pořád představuje relativně normální auta, v němž spalovací a dieselové motory znamenají tolik, že se prosadily dokonce i v USA, kde o naftu mimo kamiony skoro nenarazíte. Jde o velké pick-upy schopné převážet náklady vážící i desítky tun - pro něco takového potřebujete spoustu „koncentrované energie”, kterou s dnešním akumulátory nedostanete nikdy. Budou tedy vznikat spíše stylové než pracovní pick-upy typu Ford F-150 Lightning s elektrickým pohonem, skuteční tahouni zůstanou u spalovacích jednotek.

Jedním z takových je Ford F-250 Super Duty, který se ve své nové verzi pro rok 2023 odhalil už loni, až teď ale automobilka prozradila jeho specifikace. A ohromuje tím, co dokáže, nakonec právě i díky monstrózním spalovacím pohonům nabízejícím nepřekonatelnou kombinaci ceny, výkonu a použitelnosti. Jak už jistě tušíte, nejvíce nás zaujala dieselová novinka pro něj určená, zajímavých nových a inovovaných motorů ale nabízí hned několik, a tak si projděme jeden po druhém.

Začneme novým, 6,8litrovým benzinovým osmiválcem, který vyvine výkon až 411 koní a točivý moment 603 Nm. To je posun oproti dosavadnímu, 6,2litrovému motoru V8, který nabízel o 21 koní a 21 Nm méně. Dále k dispozici je ještě větší osmiválec o objemu 7,3 litru zvaný příznačně Godzilla, který ale dostal vylepšené sání a nové elektronické naladění. Díky těmto změnám se výkon vyšplhal na vůbec nejlepší ve své třídě (436 koní a 657 Nm), což též představuje drobný nárůst oproti minulosti (14 Nm).

Nás ale nejvíce zaujal 6,7litrový diesel Power Stroke V8, který v základním provedení produkuje 482 koní a 1 422 Nm. To jsou úctyhodné parametry, Fordu ale zjevně nebyly dost dobré, a tak do nabídky přidal i novou vysoce výkonnou variantu se specifickým turbodmychadlem, novým výfukovým potrubím a znovu upraveným naladěním. Ta výkon stroje šponuje až na famózních 507 koní výkonu a poněkud lokomotivních 1 625 Nm točivého momentu.

Je to nejvíce mezi všemi konkurenty a i na dnešní dobu jsou to extra vysoká čísla. Však potřebujete třeba BMW M3 Competition, abyste měli o 3 koně víc. A takové BMW M5 E60 ještě nedávno fascinovalo úplně totožnými 507 koňmi z benzinového motoru V10 odvozeného z agregátu pro Formuli 1. Jasně, tohle je jiná třída aut a nejde tu o dynamiku ani řidičské zapojení, přesto jsou to fascinující hodnoty. A také ukázka, že nové silné diesely by nemusely zemřít ani u nás, kdyby je někdo nechat aspoň trochu volněji dýchat.

Dodejme, že bez ohledu na zvolený pohon dostaly všechny Fordy F-250 Super Duty 10stupňovou automatickou převodovku, od výbavy vyšší než XLT je pak samozřejmostí i pohon všech kol. Ceny vozu začínají na 43 970 USD, i to je trochu jiný svět. Však co si u nás dnes koupíte za 1,08 milionu Kč? S osmiválcovým motorem skutečně nic...

Ford F-250 Super Duty dostal pozoruhodnou paletu motorů včetně nového 507koňového dieselu. V této třídě auto je to stále nepřekonatelný způsob pohonu. Foto: Ford

Zdroj: Ford

