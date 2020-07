Situace na jediném vyspělém trhu bez dotací ukazuje, jak moc lidé skutečně stojí o elektromobily před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Zájem o elektrická auta stoupá, říkají někteří. Své závěry ale zakládají na datech z trhů, kde je jedno každé auto spojeno s dotacemi ve výši stovek tisíc Kč, co když žádné takové neexistují?

Je pro automobilky zákazník na prvním místě? Odpověď na tuto otázku se liší v závislosti na konkrétním trhu, o kterém se budeme bavit. Pokud přijde řeč na Evropu, pak odpověď nemůže být kladná. Prim zde hrají regulace nastavené v prvé řadě Evropskou unií, do nichž se výrobci musí vejít, až pak mohou myslet na preference svých zákazníků. Není to nová věc, nakonec už před léty jeden z techniků detailně popisoval, proč už auta nikdy nebudou taková, jaká bychom je chtěli mít.

Tehdy šlo spíše o podobu motorů, charakter převodovek či systémy jako start-stop. Teď už jsme jinde. EU začala vynucovat limity emisí CO2 takovým způsobem, že automobilkám nezbývá než na trh hrnout elektromobily, až už o ně lidé stojí, nebo ne. EU nenechává soutěžit rozličná řešení, která se mohou do nastavených mantinelů vejít různými způsoby, v podstatě přikazuje elektrifikaci tím, že emise CO2 spojené s elektrickým pohonem označuje za nulové, což ani náhodou neodpovídá realitě.

Už tímto elektrická auta značně subvencuje, neboť jejich prodejem dovoluje odečítat pokuty za nadlimitní emise jiných vozů v nabídce. Tak se může stát, že Škoda prodělává statisíce na každém Citigo iV a přesto ho vesele prodává. K tomu jsou zde na některých trzích (nikoli u nás, ale třeba v Německu již ano) velké, znovu až statisícové dotace spojené s koupí každého elektromobilu. Není tak neobvyklé, když je cena jednoho prodaného elektrického auta snížena o 400 tisíc Kč z peněz nás všech, a to v rámci pochybného boje za lepší klima.

Za této situace se mnozí chvástají tím, jak poptávka po elektrických autech stoupá. Ale stoupá skutečně po nich, nestoupá náhodou jen po oněch rozdávaných penězích, jak říká třeba viceprezident Kie? Je těžké si udělat jasný obrázek, neboť naprostá většina velkých vyspělých trhů s významnými dotacemi spojená je, od USA po Čínu. Ale je tu jedno místo, které lze nazvat velkým a vyspělým trhem, který není pokřiven dotacemi prakticky vůbec - Austrálie.

Obecný limit emisí CO2 je zde nastaven na 192 gramů CO2 na kilometr, což není pro automobilky problém s jejich současným portfoliem dosáhnout. A i kdyby byl, neexistuje žádné nepřímé zvýhodňování elektrického pohonu, ostatně vzhledem k australskému energetickému mixu (aktuálně připadá hned 33 procent veškerých emisí, jenž země vyprodukuje, na výrobu elektřiny, což ale není až tak odlišné od situace v Polsku) by ani nedávalo žádný smysl. Jak se daří elektromobilům tam?

Jedním slovem: Nijak. Nejlépe se o tom mohl čerstvě přesvědčit Renault, který protinožcům nabízel Kangoo Maxi ZE a Zoe. Před pár dny mohl shrnout výsledky za první letošní pololetí: elektrického Kangoo prodal pouze 13 kusů, Zoe dokonce jen 8 exemplářů. Osm aut, v celé Austrálii, za půl roku. Zoe je přitom dnes nejprodávanějším elektromobilem Evropy, díky čemu asi.

Není to dáno tím, že by Renault neuměl se svými elektromobily náležitě pracovat, zájem o ně je u protinožců obecně minimální. Loni se tam prodalo 6 718 elektrických aut, a to i se započtením plug-in-hybridů, což jsou pořád spíše vozy se spalovacím než elektrickým motorem. Přestavuje to jen 6 promile celého trhu, tedy skutečně skoro nic.

Situace v Austrálii je tak nejlepší ukázkou toho, jak vypadá zájem o elektrická auta, když se trh řídí tužbami zákazníků, nikoliv regulacemi danými shůry. Nebojujeme tímto konstatováním proti elektrickým autům, jen nastavujeme zrcadlo realitě, která jasně říká, že elektromobily nejsou příhodným řešením pro naprostou většinu zákazníků a nakonec nejsou ohleduplné ani k přírodě. Proč jsou přesto v Evropě tak vehementně protěžovány, netušíme, ale právě ono umělé preferování konkrétního technického řešení bez ohledu na jeho ekonomickou či ekologickou efektivitu je to, co se nám zajídá.

Zdroj: Motoring

Petr Prokopec