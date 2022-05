Situace ve Velké Británii ukazuje EU, k čemu vede živelný tlak na rozšíření elektromobilů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Andy Buchanan, AFP

Pokud lidem a zejména firmám začnete různými způsoby vnucovat výrazně dražší auta s výrazně menší užitnou hodnotou a kratší životností, co to asi může způsobit? Británie to poznává na vlastní kůži - výroba aut klesá ke dnu, zatímco tržní podíl elektromobilů stoupá.

Když Velká Británie chystala na odchod z Evropské unie, měli z toho tamní motoristé radost. Zdálo se totiž, že s poroučením větru dešti z Bruselu je konec, závazné nebudou ani nesmyslné emisní normy, ani celý bláznivý systém pokut za nadlimitní spotřebu paliva přesouvající potají peníze z kapes jedněch do kapes druhých. To by Britům přineslo svobodnější volbu a ve výsledku pestřejší nabídku levnějších aut, po dokončení Brexitu ale přišla velmi studená sprcha.

Ostrovní království se rozhodlo, že se nejen bude dále řídit pravidly EU, ale že bude dokonce zelenější než Brusel. Nejprve koketovalo s myšlenkou zakázat spalovací auta v roce 2040, postupně ale došlo na stanovení stejného cíle pro rok 2030, přičemž o pět let později by stopka byla vystavena i plug-in hybridům. Jsme přesvědčeni, že se to v této podobě nestane, v tuto chvíli ale Británie dělá vše proto, aby ve stanoveném termínu byly v prodeji přípustné pouze elektromobily.

Aby toho nebylo málo, zavedeny byly kvóty, které souvisí s výrobou aut na jejím území. Spalovací vozy totiž musí být vyrobená alespoň z 55 procent z komponentů vyráběných ve Velké Británii. U elektromobilů se pak počítá se 40procentním podílem a u baterií s 30procentním, ovšem jen do příštího roku. Poté již musí být podíl 50procentní. Pokud přitom automobilky tyto podmínky nedodrží, čekají je cla nebo sbalení fidlátek.

K čemu tyto snahy vedou, si rozumný člověk domyslí, tohle je pro automobilový trh zničující přesně tak, jak varoval mj. slavný motorář Fritz Indra. Kdo to chce ale vidět černé na bílém, stačí se podívat na data britské asociace výrobců a prodejců aut (SMMT) spojená s dubnovou výrobou v zemi. Čtvrtý letošní měsíc totiž bylo v ostrovním království vyrobeno jen 60 554 nových aut. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o 11,3procentí pokles, to ale nevykresluje reálný obrázek. V předchozích letech už se projevovaly dopady výše zmíněného, oproti dubnu 2016 tu máme pokles o 60 procent ze 149 000 vyrobených vozů.

Tehdy britský průmysl počítal s tím, že se v zemi bude vyrábět přes 2 miliony nových aut za rok, letos už počítá jen se 750 tisíci, pomalu třetinou, během pár jednotek let. Výrobci se odvolávají na konflikt na Ukrajině, nedostatek čipů a dalších komponentů, jen na tohle to ale propad svádět nelze, podobná změna je ryze britskou záležitostí.

Na vině je nepochybně i výše popsaná strategie. Hybridních nebo plně elektrických aut totiž bylo v dubnu vyrobeno 16 010 kusů, tedy o 2,1 procenta více než loni. V jejich případě je ovšem třeba čipů několikanásobně více než u spalovacích aut. Znamená to tedy, že automobilky mohou vyrábět více aut, podřídily se ale vládnímu diktátu a zákazníky odstavily na druhou kolej. I proto není překvapivé, že v nastalé situaci volají po vládní pomoci.

Otázkou nicméně je, jak by vláda mohla odvětví pomoci. Ze své zelené politiky totiž jistě neuhne ani o píď. Ve finále se tedy Britové nejspíše musí smířit s tím, že jeden z jejich někdejších stěžejních ekonomických pilířů je citelně nalomen.

Tento vývoj by měl být varováním pro EU, která chce spalovací auta zakázat v roce 2035. Pokud totiž bude i nadále kladen důraz na elektrifikaci, pak je jisté, že aut se bude vyrábět stále méně. Jejich ceny navíc budou růst, neboť postupem času zmizí i veškeré vládní dotace. Dosáhnout tak na ně bude moci stále méně lidí. V době, kdy je starý kontinent děním na Ukrajině citelně zasažen, je podle nás na zelenou politiku ten nejhorší moment, je jednoduše ekonomicky neefektivní.

V Británii se vyrábí stále méně aut, země totiž touží po absolutní elektrifikaci. Ta ale opravdu není pro každého, taková auta jsou moc drahá a nepraktická. Tlak na jejich prodej pak situaci s výrobou jen zhoršuje, neboť je na ně potřeba více dnes nedostatkových dílů, zejména pak čipů, přesto se jich vyrábí stále víc. Ilustrační foto: Nissan

Zdroj: SMMT

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.