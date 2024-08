Škoda dál odhaluje své nové levné SUV. Říkat si bude „kilák”, vy s ním ale nejspíš neujedete ani metr před 7 hodinami | Petr Prokopec

Škoda pořád umí přivést na svět levné nové auto pro každého, se kterými si ji mnozí dál přirozeně spojují. Nyní si ale vybírá, komu ho prodá. A vy to nebudete, novinku s názvem Kylaq si bude šetřit pro Indii.

Ještě donedávna se většina automobilek soustředila na Čínu, neboť skýtala obrovský tržní potenciál. Jenže tamní klientely už nepřibývá a ta existující dává stále více přednost domácí produkci, což zahraničním výrobcům pochopitelně bere vítr z plachet. Ti tak svou pozornost začínají obracet kousek vedle k aktuálně nejlidnatější zemi světa s má druhou nejrozsáhlejší silniční sítí. To jsou hned dva velké důvody, proč v Indii zkusit štěstí.

Škoda na indickém trhu již prodává modely Kushaq a Slavia, velký úspěch s nimi však dosud neslavila, třebaže špatně se též neprodávají. Oba vozy jsou totiž na délku více než čtyřmetrové, což samo o sobě není problematické, v Indii je ale s většími auty spojena vyšší daňová zátěž. Když se nicméně zadíváte na tamní diskuzní fóra, zjistíte, že problém je zakopán ještě jinde. Tato dvojice má totiž k dispozici pouze benzinové motory, což klientele úplně nevyhovuje - Indové totiž kvůli nižším nákladům dál bazírují i na dieselech.

Koncern Volkswagen se nicméně poté, co celý svět zjistil, že jeho motory TDI nejsou až tak čisté, jak se tvrdí, od „naftožroutů“ snaží maximálně distancovat. Ani Kushaq, ani Slavia tedy žádný takový motor nedostaly. Navíc se nezdá, že by platforma MQB A0 IN umožňovala zástavbu hybridní techniky, po které se Indové rovněž ptají. Prodeje za první letošní kvartál jsou tak o 36 procent níž oproti stejnému období loňského roku, který byl též horší než ten předchozí.

Je přitom otázkou, zda tento stav změní nové SUV, které automobilka chystá. Znovu totiž dojde na využití nízkonákladové architektury, načež nedorazí ani dieselový, ani hybridní motor. Oproti větším sourozencům pak dokonce Indové ani nemají očekávat přeplňovanou čtyřválcovou jedna-pětku, nýbrž pouze litrový tříválec. Volit pak budou moci pouze mezi šestistupňovým manuálem či automatem, každá z převodovek ovšem bude přenášet 115 koní pouze na přední kola.

Přesto všechno ovšem novinka může zabodovat - její délka totiž nepřesáhne čtyři metry (takže jde o vůbec nejmenší Škodu současnosti), což znamená onu nižší daňovou zátěž. A především je tu nízká cena, se kterou by auto mělo být spojeno bez ohledu na zdanění.

Od příštího roku si tak Indové budou moci pořídit „kilák“, tedy Škodu Kylaq. Její název odpovídá marketingové strategii značky, kdy všechna její SUV začínají písmenem „K“ a končí písmenem „Q“. V překladu ze sanskrtu pak znamená „křišťál“, čímž je pro změnu odkázáno na Česko. Jde tak o vskutku padnoucí název, jenž spolu s vozem zamíří do prodeje v příštím roce. Uvidíme, kolik „kiláků” s ním budou Indové najíždět, vy s ním nejspíš neujedete ani metr - jak už padlo, s exportem do Evropy se opět nepočítá.

Vůbec nejmenší model mladoboleslavské značky dostal název Kylaq. K mání bude na indickém trhu od příštího roku jako naděje na záchranu upadajících prodejů značky. Foto: Škoda Auto

