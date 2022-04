Škoda v Česku ztrácí půdu pod nohama, Octavia skoro vypadla i z desítky nejprodávanějších aut před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Letošní rok se do mladoboleslavských archivů zlatým písmem zapíše jen stěží. Značka meziročně přišla o takřka 10 procentních bodů svého tržního podílu a její někdejší bestseller aspiruje na titul nejhůře prodávaného modelu v nabídce.

Ještě před pár roky se zdálo, že Škoda je na dobré cestě stát se jednou z největších světových automobilek. Rostla totiž prakticky všude, kde svá auta nabízela. Nebylo tedy překvapením, když vedení přišlo s poměrně ambiciózním plánem, který pro rok 2025 předpokládal dvoumilionové prodeje. Tato mise nicméně začala dostávat své trhliny ještě před příchodem koronaviru, neboť zatímco v roce 2018 mladoboleslavská automobilka prodala na největším trhu světa v Číně 352 tisíc aut, v roce 2019 šlo již jen o 278 458 vozů. Další pád byl však ještě tvrdší a vyústil v loňských 56 tisíc registrací.

Za tímto poklesem stál v prvé řadě nezájem Číňanů, na jiných trzích začal úřadovat nedostatek komponentů. Stěžejním se tak začalo stávat Rusko, kde se o něco jednodušší auta pořád dařilo vyrábět bez velkých komplikací, což vyústilo v loňských více jak 90 tisíc prodejů, pozici druhého největšího trhu Škody a více jak 10procentní podíl na celkovém odbytu. Do tohoto soukolí ale pro změnu hodil vidle konflikt na Ukrajině. Automobilka tak přišla o další pevnou půdu pod nohama a jak se zdá, tu začíná ztrácet i na českém trhu. V březnu totiž u nás Škoda prodala pouze 4 922 aut, tedy o 2 402 kusů neboli o 33 procenta méně než loni ve stejném období. Rázem jí tak již nepatří takřka 37procentní tržní podíl, nýbrž jen 29procentní.

Věříme, že auta spíš neumí vyrobit, než že by je neuměla prodat, ale není to nakonec jedno? Pokud nevyrábíte dostatek aut roky - a ta, která vyrábíte, prodáváte o desítky procent dráž - nelze už počítat s tím, že byste promarněné prodeje někdy dohnali, to není krátkodobý výkyv. Březnový pokles odbytu by tak pro Škodu měl být alarmující, a to zvláště když se zadíváme na skladbu jednotlivých modelů. Do čela pelotonu se totiž s 1 258 prodanými kusy dostala Fabia, za kterou ovšem nenajdeme Octavii. Lépe je na tom totiž Karoq (678 ks), Superb (663 ks), Scala (647 ks), Kodiaq (635 ks) a dokonce i Kamiq (513 ks). S výjimkou elektrického SUV Enyaq e tak někdejší český bestseller nejhůře prodávaným modelem značky v CŘ

Nejde nicméně jen o pokles v rámci vnitropodnikového žebříčku. Před Octavii se totiž dostaly i Hyundai i30 (758 ks) a Tucson (618 ks), stejně jako Dacia Duster (402 ks). Bývalá česká hvězda se tak rázem se 399 prodanými exempláři krčí na desáté příčce. A chybělo jen málo k tomu, aby ji vytlačila Kia Ceed (364 ks). Jsme tak vskutku zvědavi na příští měsíce, neboť začíná být zjevné, že Škoda Octavií vyrábí spíše méně a méně.

Prodejní report nicméně nebudeme věnovat jediné značce, proto vzhůru k ostatním výrobcům. Ti pochopitelně profitují z toho, že trh klesal menší měrou než zmiňovaná Škoda, a to „jen“ o 16 procent. Celkově totiž bylo prodáno 16 903 nových aut, tedy o tři tisíce kusů více než před dvěma lety, kdy se Česko začalo potýkat s první vlnou koronaviru. S touto výjimkou jde pak o nejhorší údaj od roku 2015.

Nejvíce přitom na pádu Škody v březnu vydělaly Toyota (1 219 aut, +48 %) a Kia (940 aut, +34 %), jenž momentálně okupují čtvrtou a pátou příčku v žebříčku. To jsou pozice, se kterými nikdy dříve nebyly spojované. Stojí za tím i chytrá rozhodnutí z minulosti, která oběma značkám zajistila větší přísun čipů, než je tomu u konkurence. Díky tomu Japonci a Korejci zvládli přeskočit Dacii i Ford, o francouzských či italských automobilkách pak ani není třeba mluvit.

Je nicméně nutné dodat, že i Dacia roste nemalým, tedy 34procentním tempem. O drtivých 433 procent si pak polepšila Cupra, jen důvody k radosti Španělé ve výsledku nemají. Zatímco totiž na nově vzniklou značku připadá 128 registrací, mateřský Seat se propadl o 288 vozů, tedy o 45 procent. Kumulované výsledky jsou tak horší než loni, přičemž dolů zamířil i Volkswagen (-17 %). Stávající krize tedy koncern VW zjevně trápí více než jiné automobilky.

Březnové prodeje byly pohromou nejen pro celý koncern VW Group, ale zejména pro Škodu. Foto: SDA



Opravdu razantní pád má na kontě Octavia, která je s výjimkou elektrického Enyaqu nejhorším modelem značky. V březnu se totiž prodalo jen 399 aut, což málem nestačilo ani na žebříček deseti nejžádanějších modelů. Foto: Škoda Auto

Zdroj: SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.