Škoda ještě víc odhalila interiér nového Elroqu, krom jednoho detailu vůbec nemá čím zaujmout před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Upoutávky na nové modely chápeme, ale opravdu má smysl tančit kolem vnitřku novinky, který je prakticky úplně stejný jako ten v sesterském modelu? Zvláštní je jen nápisem, který zřejmě potěší anglicky hovořící, to je vše.

Před pár dny se Škoda pochlubila prvním pohledem do kabiny svého nového SUV. Nyní se k modelu Elroq vrátila, a to ve stejném duchu. Znovu tedy můžeme nahlédnout dovnitř, jen z trochu jiného úhlu. Poprvé je tak odhalen volant, jehož střed již nezdobí logo značky s okřídleným šípem. Místo něj zde máme nápis, tak jako třeba na zádích mladoboleslavských aut. Nicméně s jedním rozdílem, háček byl integrován do písmene „S“. Radost z toho jistě budou mít hlavně anglicky hovořící, kteří budou moci Škodě s lehčím svědomím říká „skoudá”.

S výjimkou toho ale vlastně není o čem mluvit. Kontroverzní informace o použitých materiálech dala automobilka do placu minule, aktuálně tak vlastně nic nového nezmiňuje. To není zrovna dobře, neboť v době poklesu zájmu o elektromobilitu je třeba klientelu ohromit při každé myslitelné příležitosti. Protože ale Elroq bude stát na platformě MEB, která je tu s námi od roku 2019, mnoho jiného oproti již existující Škodě Enyaq toho nabízet nebude. Pokud dáme stranou onen nápis a modernější multimédia, jsme na konci seznamu.

Elroq bude o trochu menší než pár let starý sourozenec, očekávat tedy lze i nižší cenu. Nicméně je otázkou, o kolik. A hlavně co za dané peníze dostanete. Enyaq je totiž sice nyní nejlevnější v historii, neboť jej lze pořídit od 899 tisíc korun, ovšem jen proto, že byl osazen paketem baterií o kapacitě 55 kWh a elektromotorem naladěným na 170 koní. Protože jde ale o ekvivalent asi 14litrové nádrže nafty v dvoutunovém autě, sami si dokážete představit, jak moc jízdní parády s ní naděláte.

Tutéž techniku, jen v kombinaci s cenou nižší o pár desítek tisíc korun, dostane do vínku i Elroq, který zároveň může počítat také s větším paketem o kapacitě 85 kWh, stejně jako se zadním elektromotorem disponujícím 286 koňmi. Jenže u toho už ceny startující pod milionem korun nebudou. Načež je znovu třeba se ptát, čím chce Škoda zaujmout masy. Odpověď je ale stále stejná, tady zkrátka napomůže jen návrat k produktům, po kterých lidé skutečně touží.

Mladoboleslavští nicméně stále trvají na svém nesmyslném plánu, že v roce 2030 budou elektromobily tvořit 70 procent veškerých jejich registrací. Tak tomu může být ale jen v případě, jenže v té chvíli u toho již nebude 866 800 prodaných aut jako loni, nýbrž zlomek tohoto množství. Když si pak navíc ještě uvědomíme, že bateriový pohon je spojen hlavně s vysokými náklady, které nedávají prostor pro zisk, nemá před sebou „skoudá” zrovna pozitiva a sociální jistoty.

Je pravdou, že nahrazení klasických mladoboleslavských log nápisem přineslo více elegance. Jenže koupíte si kvůli tomu elektromobil za přibližně milion korun, se kterým rozumně nezvládnete ani delší cesty po Česku? Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.