Škoda nechystá žádný další elektromobil, říká šéf, vůz ve stylu Lamborghini ale bude

/ Foto: Škoda Auto

Mohlo by se zdát, že automobilky už nechystají pomalu nic jiného než elektrická auta, realita je ale přesně opačná. Alespoň u Škody, která pro tuto chvíli plánuje jen kout už existující železo.

Když se před rokem a půl představil světu koncept Škoda Vision iV, zahraniční tisk jej popisoval jako Lamborghini pro chudé. Nebylo to nakonec až tak mimo realitu - linie střechy připomínající kupé, ostře řezané tvary a nakonec i žlutá barva skutečně připomínaly Lamborghini Urus. Naděje na jakési „české Lambo pro chudší” ale po odhalení sériového modelu rychle pohasly.

Produkčním ztvárněním konceptu Vision iV totiž měl být právě Enyaq, který ale více než SUV od Lamborghini připomíná MPV řady 2 Gran Tourer od BMW. Naneštěstí není všem dnům konec a mnohými vysněná škodovka nakonec skutečně vznikne.

Potvrdil to prodejní a marketingový šéf Škody Alain Favey, podle nějž jsou další varianty Enyaqu na cestě a jakési kupé je jednou z nich. „Myslíme si, že Enyaq je krok správným směrem a nabídka Enyaqů bude v dalších letech rozšiřována,” řekl Favey v rozhovoru pro britský Autocar. Prototypy této verze, které již byly nafoceny v běžném provozu, tak skutečně dláždí cestu sériovému provedení.

Škoda Enyaq iV Coupe má tedy kráčet přesně ve stopách studie Vision iV. Příď má být až na detaily převzata ze základního Enyaqu, od sloupků A ale bude následovat rychleji se svažující linie střechy, kterou bude následovat poněkud méně krabicoidní záď. Vůz má přijmout za svou kompletní, nebo téměř kompletní techniku nového Enyaqu a přidat na stylu, výbavě i ceně - hovoří se o desítkách tisíc Kč navrch. V prodeji by se tohle auto mohlo objevit už příští rok.

Co je možná zajímavější, Škoda podle Faveyho v tuto chvíli neplánuje vyvíjet či vyrábět jakýkoli další ryzí elektromobil, bude si jen hrát s dalšími variantami Enyaqu, jako je zmíněné „kupé”. Použití koncernové platformy MEB sice znamená, že může vyvinout jakoukoli další elektrickou novinku relativně rychle (bavme se o nízkých jednotkách let), teď s ní ale zkrátka nepočítá. „Vše záleží na tom, jak rychle bude trh s elektrickými auty růst. Plánování elektromobilů je méně pevné než v jiných segmentech - například u náhrady Octavie. Nevíme, jaká poptávka zde bude, ale máme pocit, že jsme si splnili náš domácí úkol,” říká Favey ve zjevné narážce na to, že elektromobily jsou dnes vyžadovány v prvé řadě regulátory, nikoli zákazníky.

Favey ale v rozhovoru řekl i jiné zajímavé věci. Podle něj nedorazí ani menší plug-in hybridy z řady iV, neboť tato technologie je zkrátka příliš drahá na to, aby to dávalo smysl. Citigo či jakýkoli srovnatelně velký malý model je podle něj mrtvá záležitost, nová Fabie ale bude hlavně kvůli poptávce na cenově senzitivnějších trzích, jako je Česká republika nebo Polsko, kde se stále prodává velmi dobře. A dále uvedl, že Škoda hodlá přitopit pod kotlem online prodejů, které v letošním roce celkem nepřekvapivě nabývají na významu.

Je tedy patrné, že budoucnost Škody není zase tak elektrická, jak by se po premiéře Enyaqu a letošním doplnění nabídky o několik dobíjecích hybridů mohlo zdát. V zásadě lze říci, že nabídku těchto aut automobilka nehodlá a vlastně ani nemůže v dohledné době rozšiřovat - nové elektromobily neplánuje a z existujících modelů lze kloudně hybridizovat snad už jen Kodiaq.

Škoda Enyaq se už jistě dočká verze „kupé”, a to nejspíše už příští rok. Tím bude naplněna vize českého Lamborghini pro chudší, žádný další elektromobil Škody ale v dohledné době nedorazí, firma žádný nevyvíjí. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Autocar

