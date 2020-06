Škoda poprvé v historii připravila Octavii Scout o pohon 4x4, před Čechy to ale zastírá před 4 hodinami | Petr Prokopec

Škoda dlouho lpěla na tom, aby modely označené Scout měly standardně k dispozici pohon 4x4. Teď už to neplatí, i když Čechy Scoutem 4x2 dráždit nebude.

Není důležité, co děláte, ale jak u toho vypadáte. Toto životní „moudro” lze bezezbytku aplikovat na soudobý automobilový svět, který si na dojem potrpí především finguje už i hlučné studené starty. Souvislost to má také s nákupní horečkou spojenou s SUV a crossovery všeho druhu. Lidé chtějí dát svému okolí najevo, že žijí aktivní život. Zároveň mají kromě vyššího bezpečí pocit, že s přizvednutým podvozkem se dostanou naprosto všude. Byť valná většina zaměňuje hladký asfalt maximálně za polní cestu, kterou by projeli i s běžným kombíkem bez jakýchkoliv úprav. Ten však nevypadá jaksepatří lifestylově.

Proč o tom ale vůbec mluvíme? Důvodem je nová Škoda Octavia Scout, která byla tradičně svázána s pohonem všech kol. Nově se bez něj ovšem můžete obejít, Scout je totiž vůbec poprvé nabízen i jako předokolka. Vizuální změny jsou však stejné jako u čtyřkolky, na první pohled tedy stále budete vypadat jako vyznavač moderního životního stylu.

Snad více než fakt, že Scout dorazí do prodeje i jako předokolka, nás ovšem zaujala snaha Škody tuto skutečnost před českým publikem zastřít. Tisková zpráva v našem rodném jazyce totiž zmiňuje pouze výlučné použití systému 4x4, který bude svázán výhradně se sedmistupňovým automatem DSG a dvoulitrovými motory. Ovšem pokud se přesuneme k anglické verzi, zjistíme, že značka bude nabízet také verze 1,5 TSI a 1,5 TSI e-TEC. První přitom počítá s manuálem, druhá pak s oním pohonem pouze předních kol.

Je přitom otázkou, proč Škoda k této duální tiskové zprávě přistoupila. Jednou z možností je ta skutečnost, že na náš trh opravdu zamíří jen varianty „all inclusive“, tedy takové, které dostanou pohon všech kol, automat a dvoulitr. V zahraničí by nicméně mohly být k dispozici i níže postavené verze, které kromě nižší ceny budou spojené také s nižšími emisemi. A jelikož na CO2 se hraje hlavně na západ od našich hranic, vlastně tento krok dává docela smysl

Jak vše dopadne, zjistíme v řádu měsíců. Aktuálně tedy jen dodáme, že základ nabídky tvoří verze 1,5 TSI e-TEC, 1,5 TSI a 2,0 TDI. První je mild-hybridem naladěným na 150 koní, jenž přenáší sedmistupňový automat pouze na přední kola. Ve dvou zbývajících případech tu pak sice máme pohon 4x4, nicméně spárovaný se šestistupnovým manuálem. Benzinová jednotka přitom produkuje opět 150 koní i bez hybridní asistence, zatímco v případě turbodieselu lze počítat se 115 koňmi.

Nad tuto trojici se posadí varianty 2,0 TSI a 2,0 TDI, kdy první je spojena se 190 koňmi. U „producenta“ sazí pak bude možné vybírat mezi 150 a 200 koňmi, automat a pohon všech kol je však standardem pro celou trojici. Ústrojí přitom počítá s mezinápravovou spojkou a dokáže přenést až 90 procent výkonu na zadní nápravu či případně až 85 procent výkonu na jedno kolo. Jde přitom o automatický systém, který má reagovat i na sebemenší rozdíl v otáčkách kol.

V rámci vzhledu můžeme zmínit příchod nových nárazníků, stejně jako lemů blatníků či bočních prahů. K dispozici jsou 18palcová nebo 19palcová litá kola, světlá výška pak vzrostla o 15 milimetrů. Díky 640litrovému zavazadelníku jde také o nejpraktičtější Scout v historii, přičemž s délkou 4 703 milimetrů je také tím nejdelším. A vlastně je i nejluxusnějším, neboť již ve standardu lze počítat třeba s multimédii Columbus a 10palcovou obrazovkou.

Kromě toho přichází nový Scout osazen také specifickým čalouněním a dekory. K mání bude výhradně jen jako kombík, start prodeje či ceny ovšem Škoda prozatím neuvedla, a to ani v jednom jazyce. Dá se nicméně předpokládat, že do showroomů novinka dorazí ještě letos. A pokud u nás opravdu odstartuje jen s dvoulitry, DSG a 4x4, pak ji levněji než za 800 tisíc korun nepořídíte.

Off-roadový vzhled je Škodě Octavia Scout vlastní v každé verzi, tedy i v případě mild-hybridu pohánějícího pouze přední nápravu. U nás ovšem tato varianta nemá být k dispozici

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec