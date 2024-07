Škoda po letech zdražování zlevnit rozhodně neplánuje. Lidem prý musí stačit hodnota, kterou za vysoké ceny dostanou před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Šok dnes musí čekat všechny, kteří zažili příchod Octavie III na trh s cenami od necelých 335 tisíc Kč a pak chvíli „nedávali pozor”. Na v principu stejné auto dnes potřebujete skoro dvojnásobek a posun cen jen za poslední léta je enormní. Škoda to ví a registruje pokles zájmu, nechává ji to ale v klidu.

Škoda byla dlouho vnímána jako automobilka nabízející německou kvalitu za české peníze. K dispozici totiž měla sklady koncernu Volkswagen, které párovala s tuzemským know-how a místními nižšími náklady. Často tak nabízela víc praktičnosti než její němečtí sourozenci, ovšem citelně levněji. Nepřekvapí tedy, že prodeje automobilky šly postupně nahoru, vrchol si ale z celosvětového hlediska prožila v roce 2019 a od té doby zůstává níž.

Globální odbyt dříve nebo později vykompenzují stále nově přidávané trhy či živelný růst odbytišť typu Indie, u nás si můžeme říci, že škodovka už dávno nezopakovala úspěchy z let 2016, 2017, 2018 a 2019 a velmi pochybujeme, že letos to změní, nakonec její čísla za první pololetí jsou horší než ta loňská. A podobná situace panuje na většině stabilních trhů.

Není divu, škodovky z výše zmíněného kouzla leccos ztratily. Aby mladoboleslavští mohli pěchovat kasu kvůli investicím do trhem nevyžádaného zboží, zdražují jako život. Za členství v klubu Škody tak dnes musíte vysázet na dřevo minimálně 369 900 Kč, na kterých startuje Fabia. Malý hatchback vám toho ale za danou sumu mnoho nenabídne, minimálně ne po stránce motorické - přední kola totiž roztáčí atmosférická verze litrového tříválce produkujícího jen 80 koní. Na metě 100 km/h jste tak dokonce o šest sekund později, než Usain Bolt zvládne zaběhnout 100 metrů.

Není to nicméně nic ve srovnání s politikou, jakou Škoda zavedla u svých dalších modelů. Třeba faceliftovaná Octavia stála dlouho od 629 900 Kč, teď zlevnila v hodně oholené verzi Essence se 115 koňmi na 569 900 Kč. Nový Superb je k dispozici od 935 000 Kč, Kodiaq skoro bez motoru s předním pohonem stojí od 980 000 Kč a snad největší tragikomedie je stárnoucí Karoq za 715 900 Kč nejméně. Nárůsty jsou opravdu brutální, však když třeba v roce 2015 dorazila na trh třetí generace Superbu, stačilo vám na základní model jen 614 900 Kč. Bavíme se tedy o nárůstu o víc jak 50 procent za v podstatě pořád to samé auto.

Tak že by Škoda zlevnila? Ale kdepak. „Myslím, že důležitější než cena je dnes hodnota,“ zareagoval na aktuální stav věcí produktový a marketingový šéf australské divize Škody Kieran Merrigan. Ten dodal, že pokud lidé očekávají nižší ceny, neměli by rozhodně zadržovat dech. „Zlevníme? Nikoli.“ Místo toho v podstatě musí stačit, že dané auto nese punc Made in Europe. A jako takové je vnímáno ve srovnání s čínskou produkcí jako prémiová volba. Či případně jako volba z rozumu, za kterou stojí velmi inteligentní lidé, kteří nepotřebují značky jako BMW a spol.

„Všímáme si nováčků na trhu, zcela jistou jsou zde i kupci, které těší přesun k čínským vozům. Myslím si ale, že je zde velká skupina zákazníků, kteří stále touží po tom vlastnit evropský vůz. A my jim chceme nabídnout tu možnost koupit si evropský vůz, a nejen proto, že s ním je spojena vyšší prestiž, ale protože je také lépe propracovaný,“ sdělil dále Merrigan s tím, že „naši zákazníci jsou super inteligentní. Mohli by si dovolit koupit mnohem dražší vůz, ale ve většině případů zvolí Škodu, protože vidí hodnotu, která se v ní skrývá.“

Za příklad dává Merrigan takový Kodiaq, který se v Austrálii prodává ve třech verzích. Zhruba polovinu všech registrací nicméně obstarává RS, tedy nejdražší provedení v nabídce. A protože podobně je tomu v případě Octavie, zatímco Fabia nejvíce boduje ve verzi Monte Carlo, marketingový šéf značky vlastně důvod ke zlevňování nevidí, i když se australské prodeje propadají. Přesto všechno nicméně Škoda letos představila třeba Kamiq v nové základní verzi, která je oproti dosavadní nabídce o poznání levnější.

Co za tím stojí? Nepřekvapivě nevalné prodeje. Zatímco totiž za prvních šest měsíců loňského roku měla australská Škoda na kontě 3 967 registrací, letos jde za stejné období o 2 946 aut. A je v podstatě stále hůř, ani celoroční prodeje z roku 2021 (9 185 aut) nemá Škoda šanci vyrovnat. Musí tedy nějak bojovat, protože ale zlevňování nepřipadá v úvahu, je třeba sahat po základních variantách, které dříve v Austrálii skutečně nebyly k dispozici. Jednoduše proto, že ony verze RS či Monte Carlo byly z pohledu zákazníků opravdu levné a za své ceny nabízely skutečně dobrou hodnotu.

Jenže mladoboleslavští v posledních pár letech odstartovali prudké zdražování. A i když tak stále zhruba polovina australských zákazníků u Škody nadále kupuje to, nač byli zvyklí, tedy vrchol nabídky, jejich celkový počet klesá. Faktem, vůči kterému Kerrigan vystupuje jako slepý i hluchý, totiž je, že dnes je pro většinu lidí nakupujících v mainstreamu klíčová hlavně cena. A proto zavedené výrobce opouští a míří k těm čínským. Škoda by si to měla uvědomit dřív, než bude pozdě, ale protože dosud ještě nepochopila podstatnější věci, prozření v dohledné době neočekáváme.

Australskou nabídku letos rozšířil Kamiq v nové základní verzi, která startuje na 31 790 australských dolarech (cca 487 tisíc Kč). Díky tomu je nejmenší SUV značky k mání o 77 tisíc korun levněji než dříve. Stále je však také o 46 tisíc korun dražší než v roce 2020, kdy dorazilo na trh. Přitom nabízí pomalu totéž. Není tak divu, že prodeje klesají, škodovka ale zlevňovat nemíní. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.