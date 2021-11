Škoda poprvé ukázala svůj nový nejlevnější model zevnitř, nulová invence tady nemusí být špatně před hodinou | Petr Miler

Za jiných okolností bychom neváhali kritizovat pouhé opisování z vlastních sešitů, je to ale na místě v momentě, kdy levný vůz dostane něco, co je vlastní dražšímu modelu? Nemáme ten pocit.

Slova „levná” a „Škoda” už se skoro nehodí do jedné věty. Nejdostupnější model značky u nás dnes začíná na 330 tisících Kč, což je docela absurdní stav, uvážíme-li, že jde o Fabii s nepřesvědčivým litrovým tříválcem bez turba a minimální výbavou. A také to, že škodovka přesto zůstává jednou z nejlevnějších značek koncernu VW.

Taková je ale zkrátka realita a je krajně nepravděpodobné, že by se na ní v dohledné době cokoli změnilo. I v době, kdy se nám Škoda pokouší prodat za více jak 1 milion korun elektrický Enyaq, který většině jejích místních zákazníků nemá šanci posloužit jako jediné univerzální auto, natož aby jej byli schopni zaplatit, ale zůstává jinde nohama na zemi.

To místo se jmenuje Indie a je dnes jedním z pramála, kde česká automobilka intenzivně prodejně roste. Lidé si tam nekupují škodovky pro jejich krásná světla, ale proto, že tam stále ještě nabízí vysokou hodnotu za peníze. Prakticky celý prodejní růst tam zajišťuje nové levné SUV Kushaq, které za 305 tisíc nabízí o dost víc než u nás Fabia za 330. A na cestě je ještě levnější model s ještě zajímavějším poměrem hodnoty a ceny.

Říkat si bude Slavia a Škoda jej už chvíli oficiálně odhaluje. Ukázala toho už dost, zatím jsme ale nemohli nahlédnout do interiéru. To nám česká automobilka dovolila teprve dnes a docela nás zaskočila. Vnitřek vozu je totiž úplně stejný jako u zmíněné nové Fabie. Ale úplně - i pro škodovku ne zcela obvyklé nápady jako jakási ploška s označením značky či modelu na kapličce přístrojové desky či kruhové dvoubarevné výdechy ventilace zůstaly zachovány. Sami se můžete níže podívat na podobu vnitřku Slavie a Fabie, najít pověstných pět rozdílů se zdá nemožné.

Je to špatně? Ano i ne. Raději máme nové věci, uvážíme-li ale, že půjde o atraktivně střižené nové auto za cenu mezi 200 a 300 tisíci, tedy bezpečně nejlevnější model značky, není to... na škodu, s malým š. Bohužel, o příchodu Slavie do Evropy můžeme dále jen snít, stejně jako technice, která podle všeho bude kopírovat tu aktuálně dostupnou pro zmíněný Kushaq. Tedy platformu MQB-A0-IN s motory 1,0 a 1,5 TSI s manuálními i automatickými převodovkami. I když nám podobná jednoduchá, levná a přitom technicky solidní auta v Evropě chybí, i Slavia má zůstat vyhrazena Indii.

Škoda dnes poprvé ukázala interiér nové Slavie (první obrázek). Je úplně stejný jako vnitřek nové Fabie (druhý). Foto: Škoda Auto



Exteriér auta nám česká značka podobným způsobem ukázala před pár dny. Foto: Škoda Auto

