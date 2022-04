Škoda odhalí letos v září další nový model, z jeho vzhledu nám prý spadne čelist před 3 hodinami | Petr Prokopec

Škoda má v tuto chvíli problémy hlavně se schopností dodat auta, která po ní lidé chtějí, to ji ale nezastavuje ve snahách přivádět na trh další modely. Do konce této dekády dorazí hned tři a první z nich se ukáže ještě letos, byť zatím jen jako koncept.

Minulý týden Škoda zveřejnila své finanční výsledky za loňský rok. Jakkoli se díky stále vyšším cenám mohla pochlubit nárůstem tržeb i zisku, zároveň přiznala kolaps na čínském trhu. Kromě toho se v plné nahotě ukázala i důležitost toho ruského, což znamená, že problémy může značka z Mladé Boleslavi logicky očekávat také letos. Nejde přitom jen o zastavení dovozu či tamní výroby, v důsledku nefungujících dodávek náhradních totiž ruská policie začala zakazovat používání zahraničních vozidel. Řadu z nich přitom dodala i Škoda, která je rovněž servisovala a příjmy z této činnosti si nyní může též škrtnout.

Šéf značky Thomas Schäfer se nicméně i tak snaží budoucnost vidět optimisticky, a to nikoli jen proto, že Škodu letos v létě opustí. Důvodem je hlavně nový designový jazyk Modern Solid, ze kterého „našim konkurentům i zákazníkům spadne čelist, jakmile jej uvidí“. Automobilka jej hodlá představit letos v září, což poněkud nekoresponduje s pařížským autosalonem. Ten se vrací po čtyřleté odmlce, zahájen však bude až 17. října. Škoda tedy evidentně počítá s online premiérou, která lépe zapadá do dnešní doby.

Jak se přitom zdá, první vlaštovkou vyvedenou v novém stylu bude koncept elektrického SUV, který automobilka částečně odhalila. Patrná nicméně byla pouze jeho zaslepená čelní maska, výhled na zbytek vozu hatilo mléčné sklo. Britové se nicméně i na těchto základech rozhodli vystavět neoficiální ilustraci. Abychom však pravdu řekli, čelist nám z ní nepadá. De facto zde totiž máme pouhou evoluci současného designového jazyka, která staví na větším množství ostřejších linek, to je ale vše.

Je samozřejmě možné, že realita bude, zvlášť když Britové přišli hned i s podobou produkční verze chystaného konceptu. Nicméně i tak se zdá, že navzdory odvážným prohlášením bude lepší veškerá očekávání mírnit. Elektrické SUV by přitom mělo na délku měřit 4,5 metru, bude tedy sice kratší než Enyaq, ovšem delší než Volkswagen ID.3. Zřejmě tak půjde o levnějšího sourozence Audi Q4 e-tron.

Schäfer již potvrdil, že do konce dekády Škoda představí tři další nové modely z řad elektromobilů. Nejmenší z nich, tedy nástupce modelu Citigo, nicméně nedorazí dříve než v letech 2025 či 2026. Všechny tyto novinky pochopitelně již dostanou do vínku onen nový designový jazyk, se kterým se počítá i u spalovacích aut. Jak nicméně šéf automobilky dodal, ve druhé půlce dekády již Škoda bude bateriový pohon tlačit daleko více než nyní. Jelikož je ale budoucnost nejasná, ponechává si raději otevřená zadní vrátka.

Z toho důvodu rovněž není jasné, zda Kodiaq druhé generace, který se objeví v roce 2024, dorazí s s kombinací elektromotoru a spalovací jednotky. „Příliš nám nepomáhá vědomí, že Evropská unie již do budoucna s podporou plug-in hybridů nepočítá. Šlo by přitom o enormní navýšení nákladů u vozu, pro který nebude existovat trh. Technologie v rámci koncernu jsou přitom k dispozici, stejně jako platforma. Naštěstí jsme Kodiaq loni faceliftovali, takže máme dost času se rozhodnout, jak tomu bude u novinky.“

Tato slova přitom jen vykreslují problémy, kterým výrobci aut díky chaotickým rozhodnutím Bruselu, jenž nejsou postavena na reálných možnostech, nýbrž na pouhé ideologii, musí čelit. Zrovna v době, kdy není jisté, co bude zítra, natož za rok či za deset let, by tak jisté uvolnění otěží ze strany EU více než pomohlo. Zatím jsme ale byli jen svědky opaku - jakékoli problémy, které realizaci rozmařilých plánů EU komplikovaly, vedly jen k jejich urychlení.

Další novinka Škody má navázat na stávající model Enyaq, zde ve verzi SportLine.



Chystaný vůz se zatím ukázal jen za mléčným sklem. Patrná je zaslepená čelní maska typická pro elektromobily a ostřejší linie. Nezdá se, že by nám z něj měla padat čelist, jak říká šéf automobilky, ale nechme se překvapit.

