Škoda stáhla z prodeje svůj jediný elektromobil v další zemi, o důvodech mlží před 5 hodinami | Petr Prokopec

Škoda se tváří, že o její první elektrické auto je takový zájem, že je hned vyprodané a pokud někdy dodá další, pak po pominutí současných opatření. Realita je ale jiná.

Na první pohled se může zdát, že vůbec první elektromobil Škody je obrovský úspěch. Značka představila Citigo-e iV v loňském roce, přičemž na český trh nejprve vypustila várku pěti set kusů za cenu 429 900 Kč. Tato edice byla vyprodána v řádu týdnů, pročež Škoda zvedla cenu o 50 tisíc korun. Jelikož však i poté byl malý hatchback jedním z nejlevnějších elektromobilů v Evropě, objednávky chodily i dále. A nikoliv pouze od českých zákazníků, v takovém Nizozemsku byla již v březnu vyprodána přidělená produkce pro celý rok a v Norsku totéž nastalo dva dny po začátku prodejů.

S podobnými zprávami se nyní hlásí Velká Británie. Škoda Citigo-e iV totiž zmizela z tamní nabídky, neboť 400 exemplářů určených pro tento trh pro letošní rok našlo svého majitele za méně než 60 dnů. Mluvčí mladoboleslavské automobilky tak již uvedl, že zájem byl výrazně vyšší, než značka očekávala, přičemž elektrická verze by se do prodeje mohla vrátit ihned poté, co bude obnovena výroba v bratislavské továrně. Ta byla totiž 16. března kvůli opatřením přijatým proti šíření koronaviru uzavřena a přesný termín spuštění linek zatím není znám.

Vypadá to, že by to tak mohlo být, ale není. Realitou není ani to, že by škodovka nestíhala elektrické Citigo vyrábět, ani to, že by jej náhle vyráběla méně kvůli koronaviru. Všechny trhy měly přidělené kvóty dávno před vypuknutím současné pandemie. Škoda tedy uměle omezila nabídku, která byla tu po pár dnech, jinde po pár týdnech vyčerpána. Víc za tím nelze hledat - kdyby Škoda řekla, že pro Evropu vyčlení 100 tisíc Octavií na rok, vyprodáno má také za pár týdnů. Bude to úspěch? Asi ne, v takovém případě by vyrobila další vozy, v případě Citigo to ale nemá v plánu.

Důvodem je fakt, že automobilka na každém prodaném kuse tratí okolo 200 tisíc korun, a to s vidinou, že se to Škodě potažmo koncernu VW vyplatí kvůli snížení průměrných emisí CO2 a tedy i snížení pokut odváděných EU za nadlimitní hodnoty. Proto se automobilkám vyplatí elektrická auta prodávat jen do určité chvíle - od jistého momentu by výsledkem byl jen onen prodělek. Dalším limitem mohou být také akumulátory, kterých na trhu není dostatek a výrobci za popsaného stavu nebudou přeplácet své konkurenty.

Tím pochopitelně nechceme říci, že Citigo-e iV není žádný zájem. Je, jde o jeden z nejlevnějších elektromobilů Evropy a v zemích se štědrými dotacemi může jít i o relativně výhodnou nabídku. Škoda by tak teoreticky mohla být za relativně slušný zájem ráda, z výše zmíněných důvodů ale není a prodej omezuje. Skoro se divíme, že vůz neprodává dráže a poměry na trhu nevyrovná. Ke korekci ceny sice už došlo - na našem trhu vůz nyní stojí 499 900 Kč, tedy o 70 tisíc korun či 14 % více než při svém příchodu - ale zjevně je to pořád málo, aby limitovaná nabídka vystačila v některých zemích na celý rok, jak bylo plánováno. Ostatně, v Británii startovala na částce 17 455 liber, asi 539 tisících Kč, tedy velmi podobné sumě jako u nás.

Elektrické Citigo vypadlo z nabídky už i ve Velké Británii. Škoda z toho ale nejspíše až takovou radost nemá, uměle omezená nabídka měla vystačit na celý rok a výroba dalších kusů se ji nejspíše nevyplatí

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec