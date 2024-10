Škoda stvořila historický propadák, oslovuje 17krát míň lidí než nejžádanější Octavie včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Marně přemýšlíme, kdy naposledy automobilka poslala na trh auto, které by se prodávalo tak málo. I ta nejméně žádaná verze Octavie bude pravděpodobně oslovovat víc lidí než tento výstřel do prázdna.

Asi nemusíme opakovat, že sázku Škody jen na elektrická auta považujeme za naprosto absurdní nápad podobně jako její bývalý šéf. Už pokus nabízet takové vozy jako jedno z mnoha řešení by v její pozici zvedal obočí, neboť jestli elektrický pohon s jeho ekonomickými i uživatelskými limity s něčím opravdu nejde dohromady, pak je to mainstreamová značka zaměřená na maximální hodnotu za peníze. Ale dělat jen ta?

Škodovka se bohužel stejně jako většina jejích konkurentů rozhodla raději vyjít vstříc mechanismům EU za každou cenu, než aby se zajímala o to, co lidé chtějí. A podobně jako Fiat bude raději pod taktovkou renesance centrálně plánovaného hospodářství prodávat elektrická auta se ztrátou, než aby se vzepřela utopickému a pro všechny ztrátovému nápadu fakticky nařídit konkrétní technické řešení pohonu všech aut bez rozdílu.

Kolik českou automobilku dnes tyto hrátky stojí peněz, nelze říci, o svých elektrických aktivitách neúčtuje odděleně. Dělá to ale třeba Ford, který na těchto autech tratí desítky miliard za kvartál a okolo 1 milionu Kč na kusu. A není důvod si myslet, že Škoda (potažmo celý VW) na tom bude zásadně jinak. Už to je projev značného odtržení od ekonomické a tržní reality - automobilka jen doufá, maximálně věří, že udrží své podnikání s pomocí aut, která po ní prakticky nikdo nechtěl, jen díky budoucímu technickému vývoji, který nepřichází a přijít nemusí, nebo přerozdělovacím mechanismům, které neovládá a jsou z podstaty dlouhodobě neudržitelné.

Na takto vratkých základech se ale dají postavit ještě větší hlouposti. Před sebou máme detailní prodejní statistiky Dataforce za prvních 9 měsíců letošního roku, které jednak ukazují, že Škoda je letos navzdory celkovému růstu (v Evropě +10,2 %) s prodeji elektrických aut meziročně dole jak napříč Evropou (-4,2 %), tak v Česku (-24,4 %). Podíl těchto vozů na celkovém odbytu tedy klesl na 9,06 procenta v Evropě a 1,26 procenta v ČR. Je to na úsvitu všemi vítané elektrické revoluce pozoruhodné samo o sobě, zvlášť když automobilka v záchvatu zoufalství začala nabízet elektrické modely za bezprecedentně nízké ceny ve verzích typu Junior skoro bez baterek, což v září odbyt přece jen trochu nakoplo. Možná by se měla zajímat o to, že dvě třetiny lidí tato auta nebudou kupovat ani levněji, ale to jen tak na okraj.

Nás ve statistikách Dataforce praštilo zas jednou něco trochu jiného - jak moc se neprodává Enyaq Coupe. Škoda si ve své posedlosti tímto typem aut zjevně řekla, že když už se nezajímá o to, co lidé chtějí, může prodávat prakticky cokoli, a tak nabídku z podstaty uživatelsky problematického a drahého elektromobilu „vyšperkovala” ještě dražší verzí, která toho za víc peněz nabídne uživatelsky ještě míň. Jak to asi mohlo dopadnout?

Bohužel nevíme, jak moc této verze prodala v ČR, rámci statistik to nepřiznává, rozklad evropských čísel ale máme k dispozici a praví, že letos tato varianta oslovila pouhých 8 232 lidí na celém kontinentu. Je to meziročně o něco málo víc, to se musí kupé nechat, ale nominálně jde skoro o nic. Pokud si to srovnáme s prodeji Octavie (letos 140 578 aut), bavíme se o pouhé sedmnáctině jejího odbytu. To je na značku typu Škody neuvěřitelně málo, není to skoro nic, i taková Scala je ve srovnání s tím prodejní superhit (letos 35 076 aut). Jde skutečně o mimořádný propadák, marně vzpomínáme na cokoli nabízené v moderní historii Škody, co by se prodávalo tak špatně, to i první Superb v dřevních dobách novodobé evoluce české automobilky byl navzdory svému relativnímu neúspěchu hit.

Člověk se může jen ptát sám sebe, proč vůbec Škoda tímto směrem zamířila, kloudná odpověď je ale k nenalezení. Mimochodem další měsíce mohou ukázat, jak je i stávající odbyt Eynaqu a spol. uměle vytvořený snahou dostát „emisním závazkům”. Předpokládáme, že nový Elroq, který bude automobilka otevřeně prodávat pod cenou, převezme roli „compliance car” č. 1, neboť Škodu to bude levnější forma vnucování nechtěného, což snahu prodávat Enyaq skoro za každou cenu upozadí. Ale to ukáže jen čas, v tuto chvíli jde pouze o kvalifikovaný odhad.

Koho ze Škody napadlo stvořit tohle, nevíme, ale dobře se to opravdu neprodává. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Dataforce, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.