Škoda těží z kapitulace soupeřů, s policejními auty boduje i v místech, kde by dříve nemohla před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ve stínu všech špatných zpráv o kolabujících prodejích Škody člověk snadno zapomene, že česká značka dokáže dál bodovat i ve třídách, odkud se mnohem známější značky stahují či v nich živoří. I díky tomu je schopna skórovat z zahraničních policejních sborů.

Popravdě řečeno bychom v kůži automobilek byli velmi obezřetní, s jakými policejními sbory spojujeme své jméno, neboť rostoucí sebevědomí mnohých policistů nevyvažované rostoucí odpovědností za jejich vlastní chování vede na nejednom místě až k odporu k nim, jako třeba v poslední době v USA. Je tedy pak otázkou, jak marketingově funguje, že jsou právě vaše auta vídána ve službách takových složek, dá se ale chápat, že jde o velkého zákazníka, automobilky potřebují prodávat a peníze od státu jim voní stejně jako kterékoli jiné.

V případě dodávek policejních aut obvykle platí, že jde o vozy domácích značek nebo výrobců nějak s tou či onou zemí spojených. Pokud ale policie touží po velkých, silných a praktických autech, která přitom nedráždí veřejnost svou značkou, a tedy ani cenou, často už nemají moc na výběr. Kompakty vyrábí kde kdo, ty jsou ale pro policii často malé, SUV v mnoha ohledech nevhodné a ve střední třídě už pomalu není z čeho brát.

Spousta automobilek v tomto segmentu buď už vůbec nepůsobí, působit dále neplánuje nebo v něm živoří. Však co zbylo ze slávy aut jako Ford Mondeo (minimálně v klasické podobě končí), Renault Laguna (není a nástupce to balí), Opel Vectra a Insignia (skončí bez nástupce) či Peugeot 40x (nástupce existuje, ale moc neskóruje)? Je to už jen hájemství prémiových značek a VW Passat (ten ale též jako sedan končí), vedle nichž se drží nad vodou pár menších jmen. A Škoda Superb patří mezi ně.

V záplavě tragických loňských výsledků skoro všech trhů i modelů Škody je snadné na to zapomenout, Superb je ale dál mimořádně úspěšným zástupcem neprémiových výrobců ve střední třídě. Na některých trzích tak dokáže exodu soupeřů využít i k tomu, aby zabral jejich místo u policejních sborů. Neboť třeba v Austrálii byli zvyklí kupovat Fordy a Holdeny (často přeznačované Opely) coby více nebo méně domácí zboží a takovou možnost už dnes nemají.

Tak se stalo, že policie státu Západní Austrálie čerstvě převzala 55 Superbů Combi v provedení 2,0 TSI 4x4 s výkonem 280 koní a dalších 10 kousků má na cestě. Není to navíc první úspěch Škody v této oblasti, loni dodala ještě více podobných aut policii na nedalekém Novém Zélandu. Firma je ze za to pochopitelně ráda a považuje to za čest. Teď už může jen doufat, že se policisté při službě s jejími vozy budou ke svému okolí podobně čestně také chovat.

Škoda dodala 55 a dodá ještě dalších 10 takových Superbů Combi policii v Západní Austrálii. Těží do znační míry z toho, že pokud policie chce podobná auta neprémiové značky, často už pomalu nemá z čeho jiného vybírat. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

