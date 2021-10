Škoda vrátila život legendě, kterou si lidé často pletou s ještě slavnější 130 RS před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Škoda má při své dlouhé a bohaté historii na co navazovat. Jejím asi nejznámějším sportovním strojem byla 130 RS, stavbě tohoto stroje ale předcházely v mnohém ještě extrémnější typy 200 RS a 180 RS. A ten první alespoň virtuálně oživila.

V poslední době dochází poměrně často ke kříšení někdejších klasik. Asi nejznámějším případem je nová Lancia Stratos, jenž vznikla na základech Ferrari F430, podobných aut ale existuje řada. Stranou pelotonu nechtěla zůstat ani Škoda, jakkoliv ta se - alespoň prozatím - rozhodla pouze pro virtuální resurekci. Za poslední rok jsme se tak dočkali návratu modelů Popular Monte Carlo či 110 Super Sport, jenž proslul spíše jako slavný Ferat. Jelikož však žádný se nedostal ani do fáze prototypu, nechávali jsme snahy značky spíše bez povšimnutí.

Momentálně nicméně musíme udělat výjimku, a to kvůli kreaci Daniela Petra. Ten je jedním ze služebně nejstarších designérů značky, jenž se specializuje na sportovní deriváty Škody a její závodní speciály. Z toho důvodu se zmrtvýchvstání dočkalo mnohými zapomenuté kupé 200 RS. Stejně tak zapadl v minulosti i model 180 RS, a to přesto, že kvůli oběma vozům musela mladoboleslavská automobilka vyvinout zcela nový motor. Do té doby používaná 1,3litrová jednotka totiž vůči soupeřům nebyla dostatečně výkonná.

Škoda tak začala pracovat na novém dvoulitru, stejně jako na jedna-osmě, jenž se lišila nižším zdvihem. Větší agregát dostal olejový chladič a 163 koní, menší pak dva dvojité karburátory Weber 45 a 154 koní. Přenos měl v obou případech na starosti pětistupňový manuál od Porsche, s nímž se silnější provedení mohlo dostat až na 240 km/h. Na první start došlo v roce 1974, stejně jako slabší provedení. Ovšem následně se změnila pravidla rallye, kvůli čemuž Škoda zůstala jen u dvou prototypů 200 RS a jednoho 180 RS.

Historii u mladoboleslavské automobilky tak nakonec začala mnohem úspěšněji psát až Škoda 130 RS, u které značka nakonec zůstala u 1,3litrového motoru. Ten disponoval nižším výkonem a dosahoval také lehce horší dynamiky, spojen však byl s již elegantnější karoserií, vedle které kabát verze 200 RS připomínal spíše jakéhosi křížence mezi hot rodem a rallyovým speciálem. A právě toto provedení se Daniel Petr rozhodl vzkřísit pro jednadvacáté století.

Abychom nicméně byli upřímní, v nových návrzích někdejší závoďák příliš nevidíme. Ano, zachováno bylo červeno-bílé lakování, které tehdy odkazovalo na „válečné barvy“ Škody, stejně jako zlatá kola, ovšem tím spojitosti pomalu končí Pohled na boční linii nad zadním oknem a zadní spoiler pak spíše připomene pozdější kupé Škody z 80. let. Daniel Petr nicméně dodává, že nechtěl, aby novinka vypadala jako originál hned na první pohled.

„Najít u závodních speciálů kompromis mezi funkčností a krásným designem je vždy výzva. Já jsem tím ale po letech tak nasáklý, že jsem se snažil toho docílit i u vozu čistě z mé fantazie. Myslel jsem třeba na chlazení motoru a brzd, aerodynamické prvky, celkovou ergonomii vozu,“ uvádí Daniel Petr. A dodává, že nad pohonem jako takovým příliš nepřemýšlel. Sám za sebe by nicméně hlasoval pro ryze spalovací ústrojí, případně pro hybridní.

Takové starosti ale není třeba řešit, neboť vůz se do výroby stěží kdy dostane, byť třeba jako nový speciál divize Škoda Motorsport. Připomenul nám však minulost, která kromě již zmíněného byla spojena s hmotností okolo 800 kil. Těch automobilka dosáhla hlavně za pomoci hliníku, který v hojné míře užila také u modelu 130 RS. S ohledem na menší motor však jeho hmotnost zamířila ještě níže, bez náplní totiž nečinila ani 650 kilogramů.

Novodobá Škoda 200 RS svého předchůdce vlastně moc nepřipomíná. To byl ale dle autora Daniela Petra do značné míry úmysl. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

