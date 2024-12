Škoda začala prodávat své nové levné SUV, přesně takové auto ji může zachránit 4.12.2024 | Petr Prokopec

Česká automobilka zatím nezažívá těžké časy, ale s tím, co se žene do její nabídky, se jim jen stěží vyhne. Auto jako tohle by tu bylo instantním hitem, stojí podstatně míň než Fabia, i když nabízí podstatně víc. Kylaq pro nás ale určen není.

Minulý týden jsme informovali o nových plánech Evropské unie, které jen dokládají, jak dalece od reality je tato instituce odtržená. Kdyby tomu tak nebylo, Brusel by mohl jen stěží uvažovat o tom, že Číňanům nasype do kapsy jednu miliardu Eur, tedy víc než 25 miliard korun za to, že naučí Evropany vyrábět elektromobily tak, aby mohly být levnější. Automobilky jako Škoda ale nic takového nepotřebují, samotnou efektivitu vývoje a výroby by si zajistily samy, kdyby se nemusely potýkat s drahými vstupy, se kterými jim Číňané nemají šanci pomoci.

Místní firmy se potřebují stát především konkurenceschopnějšími, což si netyká s Green Dealem a jeho vlivem na ceny oněch vstupů. Navíc je tu spousta dalších regulací, které pomáhají tomu, že nejlevnější mladoboleslavský vůz, tedy Škoda Fabia, dnes začíná na 399 900 Kč. Za tuto sumu dostanete čtyřmetrový hatchback s manuální klimatizací na 15palcových ocelových kolech, která roztáčí atmosférická verze litrového tříválce s 80 koňmi. To je tristní nabídka, ať se na to podíváme jakkoli.

Že sama Škoda umí nabídnout víc za míň, dokazuje pohled o zhruba 6 400 km dál směrem na východ, tedy do Indie. Tam zjistíme, že ta samá automobilka začala prodávat nedávno odhalené SUV Kylaq, a tedy zveřejnila kompletní ceník. Ten začíná na 789 tisících rupiích (cca 223 tisíc Kč), což je skoro směšná cena vzhledem k tomu, co u nás stojí Fabie. Navíc za ni nedostanete takové holátko.

Oproti Fabii je sice Kylaq o chlup kratší, neboť se musel vejít do čtyřmetrové délky, aby mohl těžit z nižšího zdanění, ovšem třeba pod kapotou má na všech úrovních výbavy přeplňovanou verzi motoru 1,0 TSI. Ta produkuje 115 koní a spárovat ji lze s manuální či automatickou převodovkou. Pohon pak míří vždy na přední kola.

Již základní výbava Classic přitom Kylaq počítá s LEDkami vpředu a vzadu, osazen je ovšem i 16palcovými ocelovými koly nebo střešními ližinami. Pokud se pak posunete na úroveň Signature startující na 959 000 INR (asi 271 tisíc Kč), nechybí třeba ani tempomat, multimédia se 7palcovým displejem nebo lité šestnáctky. Stupeň Signature+ pak přihazuje automatickou klimatizaci, 8palcový digitální přístrojový štít či 10palcovou obrazovku multimédií, a to od 1 140 000 INR (cca 322 tisíc Kč).

Nad českou základní verzí Fabie pak ostatně nestartuje ani vrcholný Kylaq Prestige, který stojí 1 335 000 INR (asi 378 tisíc Kč). Počítat u něj přitom již lze s předními sedadly s chlazením a elektrickým ovládáním v šesti směrech. Dále pak nechybí ani střešní okno nebo 17palcová litá kola v dvoubarevném provedení. Jak vše vypadá, vám prozradí fotogalerie, která se točí právě okolo nejvyššího výbavového stupně.

Přesně takové auto může Škodu zachránit před problémy, které se na automobilový sektor v Evropě ženou. Ani by snad nebyl třeba žádný marketing, stačilo by tu Kylaq přidat do ceníku, rozeslat pár tiskovek a na světě by byl prodejní superhit, jaký kontinent léta neviděl. Stane se to ale? Nejspíš ne. A proč? Protože EU. Automobilka nemá problém takové auto nabídnout i zde, už povinné prvky výbavy by ho ale zdražily. A i kdyby se poté prodávalo, emisní mechanismy EU by z něj udělaly neprodejný vůz nebo automobilku zruinovaly na pokutách za prodané spalovací vozy. Nic víc za tím není třeba hledat.

Nové SUV Kylaq rozhodně nevypadá marně, v kombinaci s nízkou cenou a bohatou výbavou jde pak o lákadlo, které by v Evropě bylo velkým hitem. S jeho příchodem ale nepočítejte.

