Škodě nechybí sebevědomí, sportovní verzi zkouší udělat i z tříválce bez turba

Sportovní deriváty Škod s písmeny RS ve znaku si v posledních dekádách vybudovaly slušné renomé, nabízet je pro menší modely se ale automobilce nevyplatí. Verze Monte Carlo u nich mohou být zajímavou náhradou, ale ne v kombinaci se základní technikou.

V roce 2010 prošla Škoda Fabia druhé generace faceliftem. Do nabídky se s ním vrátilo provedení RS, stejně jako se mladoboleslavská automobilka rozhodla řádně oslavit 110. výročí svých závodních aktivit. Představena tak byla i zcela nová verze Monte Carlo, které navázala na model Popular z roku 1936 pyšnící se stejným označením. Mimo to dokázal vybojovat také druhé a třetí místo ve slavné rallye, která se jela v monackém knížectví. Danému počinu se tedy nikdo nemohl divit, jakkoli Fabia Monte Carlo byla ve srovnání s běžnými verzemi „přiostřena“ hlavně vizuálně.

Na návrat této verze došlo také u třetí generace, přičemž stejně jako u té druhé Škoda zákazníkům nenabídla nejslabší pohonné jednotky. Bylo to vcelku logické, neboť Fabia Monte Carlo působila již na první pohled dravým dojmem. Pokud by nicméně pod kapotou měla jedna-dvojku HTP se 60 či 70 koňmi nebo posléze atmosférický litrový tříválec disponující 60 a 75 koňmi, utrhli by si jejich majitelé bezesporu ostudu. I přes sportovní vzhled by totiž patřily k těm nejpomalejším na silnici. Pro dané označení tak mohli zvolit minimálně motor 1,2 TSI naladěný na 86 a posléze na 90 koní.

Lze samozřejmě podotknout, že ani s touto pohonnou jednotkou nebyla Fabia Monte Carlo trhačem asfaltu. Na druhou stranu ale již nešlo o brzdy provozu. A jelikož součástí výbavy byla kupříkladu i větší litá kola, která bylo možné za nicotný příplatek spárovat se sportovním podvozkem, mohli si majitelé jízdu skutečně užít. Tyhle časy jsou ale pryč a nyní Škoda zavelela k pozoruhodnému posunu.

Představit si tedy můžeme verzi Monte Carlo na základech Fabie čtvrté generace, která stejně jako předchozí verze dostala do vínku agresivnější bodykit. Jeho součástí je čelní spoiler, stejně jako imitace zadního difuzoru. Dále nechybí ozdobné lišty bočních prahů, černé detaily či 16palcová litá kola Proxima, která lze nahradit sedmnáctkami Procyon či dokonce osmnáctkami Libra. Zvenčí tedy mladoboleslavský hatchback může vypadat opravdu dravě.

Podobný duch panuje v interiéru, kam se nastěhovala sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy. Zmínit můžeme rovněž kryty pedálů se vzhledem nerezové oceli, obložení v karbonovém dekoru či červené detaily. Chybět nemohou ani kůží obšitý volant či hlavice ruční brzdy. Škoda pak uzpůsobila pouze této výbavě digitální 10,25palcový přístrojový štít, ten ovšem bude k dispozici až za příplatek. Totéž platí o 9,2palcové středové obrazovce.

Spíše než veškeré tyto prvky nás ovšem zaujala nabídka pohonných jednotek. V tomto ohledu totiž Škoda řádně upravila strategii. Lidé podle ní dnes kladou větší důraz na bezdrátové dobíjení mobilních telefonů či pět USB portů. A proto vůbec poprvé bude provedení Monte Carlo k dispozici i se základní pohonnou jednotkou, tedy s atmosférickým litrovým tříválcem naladěným na 80 koní.

V této verzi bude sportovně vypadající Fabia zvládat stovku za 15,5 sekundy a maximálku mít 179 km/h, což jsou jen stěží okouzlující hodnoty. Aspoň o něco lépe je s přeplňovanou verzí litrového motoru, neboť s 95 koňmi zrychlení klesá na 10,6 sekundy. U motoru 1,0 TSI se 110 koňmi tu pak máme 9,7sekundový sprint v případě šestistupňového manuálu, respektive 9,6sekundový při volbě automatu DSG.

Se zalíbením pak lze pohlédnout na vrchol nabídky, jenž nicméně bude tak jako běžná Fabia používat čtyřválec 1,5 TSI. Jeho 150 koní vás totiž na stovku posune za rovných 8 sekund, přičemž maximem se stává 225 km/h. Je ale jasné, že za toto provedení dáte více než půl milionu korun.

