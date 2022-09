Škodu Kodiaq drtí čínský konkurent za 307 tisíc Kč. I za tyto peníze nabízí víc, prodává se 60x líp před hodinou | Petr Miler

Když se nějaké auto oproti svému soupeři prodává o 60 procent lépe, je to velký rozdíl, tady se ale bavíme o rozdílu 6 000 procent. Totální porážka českého stroje je bohužel další ukázkou toho, jak moc nyní Číňané dokáží vytlačovat evropské automobilky z jejich pozic.

Dozvuky koronavirového chaosu a následky rusko-ukrajinského konfliktu překreslí automobilovou mapu světa, o tom nemáme nejmenších pochyb. Evropa se totiž rozhodla jít cestou totální elektrifikace aut, která by byla obtížně schůdná za ideálních okolností, za těch současných je ryzí utopií. A politici místo toho, aby uznali, že na takové legrácky dnes není ta správná chvíle, využívají naopak okolností, aby lidem ještě více vnucovali to, co nechtějí.

Výsledky jsou patrné v nabídkách evropských automobilek i pro lidi, kteří se o dění ve světě aut ani moc nezajímají. K dispozici je nepřeberná škála elektrických modelů, které jsou velmi drahé a bez dotací je nekupuje téměř nikdo. V Česku letos prodaných 2 564 elektromobilů ze 128 945 aut celkem zní jako špatný vtip, ale není, nejsou to ani 2 procenta podílu na trhu. A bez více tisícovky Škod Enyaq bychom se bavili spíše o 1 procentu.

Kdyby tohle byl celý výsledek, fajn, jenže není. Automobilky pod tlakem obrovských pokut ze strany EU do těchto často neživotaschopných produktů masivně investují, což vede k extrémnímu zdražování stále chtěných spalovacích aut. To jednak snižuje jejich celkové prodeje, především to ale výrobce činí zranitelnějšími proti konkurenci, která se s až tak drastickými tlaky potýkat nemusí.

To je dnes především ta čínská. I Číňané tlačí na elektromobilitu, nemají však zdaleka tak bláhové cíle. A především nepochybujeme o tom, že jsou připraveni i ty stávající kdykoli změnit, pokud se ukáže, že nejde o cestu, kterou by šlo kráčet donekonečna. U nás vám automobilky se zcela vážnou tváří řeknou, že končí auty, který v Česku prodávají tisíce. A místo nich nabídnou jen ta, kterých prodávají jednotky. Co má tohle společného s trhem?

Problémy evropských značek se tak budou stále více projevovat i zde, jasně patrné jsou už ale chvíli v Číně. Tam najednou přestává být konkurenceschopná řada evropských automobilek a prim mezi nimi hraje Škoda. Není to tak, že škodovka z Číny dobrovolně odešla, přestala inovovat, cokoli takového. Jen prostě začala být zoufale nekonkurenceschopná a evidentně s tím nedokáže nic dělat.

Její úpadek vykreslují i aktuální výsledky Chery Tiggo 7 Pro, tedy čínského SUV konkurujícího Škodě Kodiaq. Není to ani pořádná novinka, jde o „jen” rozsáhle modernizovaný vůz jinak poprvé představený v roce 2016, což připomíná právě slovo „Pro” v jeho názvu. Inovace změnily zejména vnější design, který se stal v předních partiích o poznání ostřeji řezaným. S novými a menšími světlomety dorazila i LED-technika, která se objevuje také v mlhovkách. A nové lampy najdeme rovněž vzadu, kde jsou navíc módně spojené svítící linkou.

Jak změny vpředu, tak i ty vzadu se starají o optické zmohutnění vozu a včetně většího množství chromu také o jeho posun do vyšších sfér. A je třeba říci, že Tiggo 7 Pro vypadá po jakémsi velkém faceliftu hodnotněji. To samé lze říci také o interiéru, který zamířil směrem k větší hranatosti a dostal více palubní elektroniky čítající třeba také plně digitální přístrojovku. A níže si můžete prohlédnout také nástupce, který se představil nedávno v Čcheng-tu a s verzí Pro se bude prodávat souběžně. Ten vypadá ještě lépe.

Auto se proměnilo též mechanicky, neboť zákazníci nyní mohou počítat nejen s 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem s až 156 koňmi výkonu, ale také s novým motorem 1,6 turbo s až 197 koňmi výkonu. Výkon motoru vždy na přední kola přenáší buď šestistupňový manuál, stejně disponovaná dvouspojka či automat CVT. Maximální rychlost v případě jedna-pětky činí 185 km/h, stovka padne za 9,7 sekundy a kombinovaná spotřeba má hodnotu 6,8 litru benzinu v kombinaci. V případě silnějšího motoru známe jen kombinovanou spotřebu 6,6 litru benzinu na 100 km.

Jde o středně velké SUV, které měří 4 500 milimetrů na délku, 1 842 mm na šířku, 1 705 mm na výšku a 2 670 mm v případě rozvoru. Nejblíže má tedy skutečně ke Škodě Kodiaq, třebaže je fous menší. Výbavově jej ale dalece překonává, neboť už v základu nabízí to, co škodovka ve středních a vysokých specifikacích. V nejvyšších provedeních pak můžete pomýšlet i na výbavu, kterou do Škod ani nedostanete, třeba streamování videí přes službu provozovanou samotnou automobilkou.

To nejlepší jsou ale ceny - vůz v Číně začíná na 86 900 CNY, tedy na neskutečných 307 tisících Kč v přepočtu. A i výbavou absolutně našlapaná verze Superhero+ (to není vtip) s motorem 1,6 turbo a 197 koňmi vyjde na 112 900 CNY, tedy na 398 tisíc Kč. Kdo by se za takových okolností hnal pro dvakrát dražší Kodiaq, který navíc ani tehdy není s to plně konkurovat Chery technikou a výbavou? Pokud si říkáte, že nikdo, nejste daleko od pravdy.

Tiggo 7 Pro je aktuálně 15. nejprodávanějším autem Číny absolutně, mezi SUV je 6. Loni po něm sáhlo 91 331 lidí, tedy 60x více než po Škodě Kodiaq (1 545) a letošek nevypadá o moc jinak. Škoda si polepšila, když do července prodala 2 996 Kodiaqů, výše ale míří i Chery s dosud 80 407 prodanými Tiggy 7 Pro. Šedesátinásobek už to není, pořád je to ale propastný rozdíl. Tento vůz se navíc prodává na řadě dalších míst světa (Rusko, Jižní Amerika, Afrika apod.) a nová verze na fotkách úplně dole se má dostat i do Evropy. Na co dál chtějí místní automobilky čekat? Až si někdo koupí prťavou Hondu e od 940 tisíc Kč? Jen blázen by dal takovému autu přednost před velkým SUV za třetinu peněz, třebaže z Číny.

