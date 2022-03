Škodu Octavia na hlavu poráží levný konkurent z Číny, za 250 tisíc toho nabízí neskutečně mnoho před 6 hodinami | Petr Miler

Tak trochu tím, čím by měla a možná stále chtěla být Škoda Octavia, je dnes její soupeř od čínského Roewe. Podobné auto nabízí o stovky tisíc levněji a není divu, že silně boduje.

Škoda v Číně svého času bodovala jako na žádném jiném trhu na světě a jen Octavie tam prodávala po statisících, loni ale musela být ráda, že tam svého bestselleru prodala alespoň více než 10 tisíc kusů. Domácí konkurence pochopila, že lidé taková auta chtějí a nabídla jim třeba Bestune B70 - ještě větší, vybavenější a technicky lépe disponované auto za cenu v přepočtu od 350 tisíc Kč. Na to Škoda jednoduše nemá čím odpovědět.

B70 je díky tomu v Číně aktuálně velmi úspěšný, existuje ale ještě citelně úspěšnější a dokonce srovnatelnější model. Pravda, je to sedan, nikoli liftback, s délkou 4 607 mm a rozvorem 2 680 mm ale krouží přímo v revíru Škody Octavia a nekompromisně loví její zákazníky. Tohle auto totiž nedávno dostalo zcela nový vzhled, s nímž vypadá citelně atraktivněji, přitom si ponechává velmi nízké ceny, za které nabízí slušnou techniku i bohatou výbavu.

Ale začněme u vzhledu, který vozu dopřál zcela nové pojetí přídě. Jiná je maska, nárazníky i světla na obou koncích vozu, díky čemuž vůz vypadá elegantněji i agresivněji. Aby toho nebylo málo, Číňané přidali také výraznější linky na bocích a dále přihodili odlišný design litých kol. Ještě více se ovšem vyřádili uvnitř, kde zachovali pouze výplně dveří. Architektura palubní desky je však zcela jiná, přičemž obrazovka multimédií si prohodila místo s výdechy klimatizace a je nyní více v zorném poli řidiče.

Zajímavé je, že ač Roewe přišlo s rozměrnějším 12,3palcovým displejem, stále zůstala zachována lišta se základními tlačítky. „Uklizenější“ středový tunel pak hostí mimo jiné bezdrátové dobíjení mobilních telefonů a pohlednější hlavici automatu. Ten zůstává bude jedinou volbou pro 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec se 173 koňmi, v případě atmosférické verze naladěné na 120 koní je možné sáhnout také po pětistupňovém manuálu.

Výbava vozu je nepřekvapivě bohatá, standardem jsou mimo jiné 16" litá kola, LED světla, bezklíčový vstup a start, multifunkční volant, klimatizace, parkovací kamera, audiosystém a spousta bezpečnostních prvků. Už za tyhle věci se v Evropě obvykle připlácí, v Číně je to základ, nad nímž můžete uvažovat o věcech jako střešní okno, elektrická sedadla čalouněná kůží nebo poloautonomní řízení.

Chtít takové věci od Škody, pod 600 tisíc si ani neškrtnete, Roewe i5 ale začíná na pouhých 67 900 yuanech, tedy méně jak 250 tisících Kč, přičemž momentálně je v akci možné jej pořídit o dalších 8 000 yuanů levněji. A i když se rozhodnete pro absolutní vrchol s automatem a veškerou výbavou, bavíme se pořád o ceně 89 900 CNY, to je asi 320 tisíc Kč - sleva 8 000 CNY platí i zde. To je neuvěřitelná láce, a tak není divu, že tohoto auta se jen letos lednu a únoru prodalo v Číně 23 896 kusů, skoro desetinásobek prodejů Octavie (2 804 kus). To je pro Škodu totální debakl.

Dodejme, že stejnou proměnou jako Roewe i5 prošla také elektrická varianta Ei5, která se odnedávna prodává i v Evropě jako kombík MG5 EV. Neboť mateřský koncern SAIC správně pochopil, že nabízet Britům jim dobře známou značku je efektivnější než trvat na své vlastní. Dá se tedy předpokládat, že se tohle auto jednou dostane i k nám, jakkoli se musíme ptát, kdy se tak stane a co přesně dostaneme. S benzinovou verzí sem zatím Číňané nevytáhli.

Čínské Roewe i5 prošlo faceliftem, který vůz značně zatraktivnil, přitom mu ponechal mimořádně nízké ceny. Není tedy divu, že se prodává jako housky na krámě a Škodu Octavia poráží skoro desetinásobně. Foto: Roewe

